Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Splashtop New Features

Nieuwe Splashtop functies in Q2 2021

Splashtop Team
3 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Verbeterde productiviteit en gebruikerservaring van remote sessies

Met de release van v3460 in mei 2021 hebben we mogelijkheden geïntroduceerd die Splashtop remote sessies nog efficiënter en productiever maken. Gebruik de laatste versie van de Splashtop Business apps en streamers, zodat van de nieuwe features die bij uw abonnement horen kunt profiteren.

Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste functies die we hebben geïntroduceerd:

Desktop Shortcut

A computer screen shows a remote desktop management app on the left with a menu open for a selected session, and a mobile device management interface on the right displaying device details and control options.

Maak verbinding met een computer zonder de Splashtop-app te openen! Maak simpelweg een snelkoppeling op het bureaublad of startscherm en maak verbinding met een externe computer met slechts één klik.

Meer informatie over het maken van een desktop shortcut

Connectionpool

A software window displays a schedule with resource names and times. A blue Connect button is highlighted for Resource 3, showing 24,581 available sessions. Other resources and scheduling details are listed above and below.

Het is nu veel gemakkelijker voor gebruikers om verbinding te maken met een beschikbare computer tijdens hun geplande toegangstijd. Definieer een groep computers als een verbindingspool. Wanneer gebruikers klikken om verbinding te maken, worden ze verbonden met een beschikbare computer binnen de pool - ze hoeven niet te zoeken naar een beschikbare computer.

Verkrijgbaar in Splashtop Enterprise. Voor Windows, Mac en iOS (binnenkort beschikbaar voor Android).

Meer informatie over het gebruik van een connection pool

Verbeterde Sessie Aantekeningen

A dropdown menu highlights Session Notes in pink on the left, while on the right, a Session Notes window displays fields for Subject and Notes on a blue computer desktop background.

Bewerk sessienotities gemakkelijk tijdens of na de sessie vanuit de Splashtop Business-app. Voorheen was deze mogelijkheid alleen beschikbaar via de my.splashtop console.

Meer informatie over het maken van sessie-notities

Opties voor het gebruik van keyboard shortcuts

A context menu is open showing options like Blank Screen, Lock Keyboard and Mouse, Enable Remote Stylus, and others. Keyboard Shortcuts is hovered, revealing Send Splashtop Shortcuts.

Keyboard shortcuts kunnen nu worden uitgeschakeld, zodat gebruikers kunnen kiezen of ondersteunde keyboard shortcuts wel of niet tijdens een remote sessie worden gebruikt.

Meer informatie over het gebruik van keyboard shortcuts

Meer resolutie opties

A computer settings window displays system details and connection options, with a dropdown menu open showing various screen resolution options for a remote computer, including “Native resolution of remote computer.”.

Kies uit meer resolutie-opties voordat u verbinding maakt met een externe computer. Als er geen resolutie-optie is die bij uw scherm past, gebruikt Splashtop automatisch de meest geschikte resolutie.

Meer informatie over oplossingsmogelijkheden

Verbeterde Sessie Opname Codec

Screenshot of a settings window for session recording. The “Use VP9 as recording codec” option is checked, with a note stating VP9 offers smaller file size and less FPS drop, but requires higher computer performance.

De nieuwe videocodec-optie helpt bij het maken van sessie-opnames van hogere kwaliteit en kleinere bestandsgrootte. Deze optie kost meer computerkracht.

Chat-transcript opslaan in webconsole (nu beschikbaar in v3462)

Upload en bewaar de volledige chatgeschiedenis in de my.splashtop-console. Beheerders kunnen ook een teaminstelling inschakelen om chattranscripties automatisch te uploaden.

SOS cloud Build Tool (nu beschikbaar in v3462)

Gebruikers kunnen het thema van de SOS-app, de standaardconfiguraties en de disclaimer aanpassen via hun my.splashtop console en de aangepaste app online bouwen. Dit vervangt het vorige proces van aanpassen binnen de app en een verzoek sturen naar Splashtop om het uitvoerbare bestand te bouwen. De op maat gemaakte app kan vervolgens worden gedownload of via een koppeling worden gedeeld met eindgebruikers.

Meer informatie over het aanpassen en custom branding van de SOS-app

Blanco scherm inschakelen voor Linux

Computer screen showing a toolbar with various icons, one icon is circled in red and a dropdown menu is open with options Blank Screen and Lock Keyboard and Mouse visible.

Voor een betere beveiliging kunnen gebruikers die verbinding maken met Linux-computers, het scherm van de externe computer leegmaken, zodat anderen niet kunnen zien wat er gebeurt wanneer u verbonden bent met Splashtop. Deze functie is al beschikbaar voor Windows- en Mac-computers.

U kunt onze remote access-oplossingen en de nieuwe functies vandaag nog gratis uitproberen!

Begin nu!
Start uw GRATIS proefperiode van Splashtop
Gratis proefperiode


Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Mededelingen

Maandelijkse facturering voor Splashtop AEM

Meer informatie
Mededelingen

Splashtop productupdates 2026: terugblik op de eerste helft van het jaar

Meer informatie
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Mededelingen

Productrecap 2025: Vooruitgang in Endpointbeheer en Beveiliging

Meer informatie
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Mededelingen

Splashtop’s Unified Platform voor Moderne IT-operaties

Meer informatie
Bekijk alle blogs