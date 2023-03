Nieuwe Splashtop functies in Q2 2021

Verbeterde productiviteit en gebruikerservaring van remote sessies

Met de release van v3460 in mei 2021 hebben we mogelijkheden geïntroduceerd die Splashtop remote sessies nog efficiënter en productiever maken. Gebruik de laatste versie van de Splashtop Business apps en streamers, zodat van de nieuwe features die bij uw abonnement horen kunt profiteren.

Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste functies die we hebben geïntroduceerd:

Desktop Shortcut

Maak verbinding met een computer zonder de Splashtop-app te openen! Maak simpelweg een snelkoppeling op het bureaublad of startscherm en maak verbinding met een externe computer met slechts één klik.

Beschikbaar in Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support,Splashtop SOS en Splashtop Enterprise (inclusief legacy). Voor Windows, Mac en iOS (binnenkort beschikbaar voor Android).

Meer informatie over het maken van een desktop shortcut

Connectionpool

Het is nu veel gemakkelijker voor gebruikers om verbinding te maken met een beschikbare computer tijdens hun geplande toegangstijd. Definieer een groep computers als een verbindingspool. Wanneer gebruikers klikken om verbinding te maken, worden ze verbonden met een beschikbare computer binnen de pool - ze hoeven niet te zoeken naar een beschikbare computer.

Verkrijgbaar in Splashtop Enterprise. Voor Windows, Mac en iOS (binnenkort beschikbaar voor Android).

Meer informatie over het gebruik van een connection pool

Verbeterde Sessie Aantekeningen

Bewerk sessienotities gemakkelijk tijdens of na de sessie vanuit de Splashtop Business-app. Voorheen was deze mogelijkheid alleen beschikbaar via de my.splashtop console.

Beschikbaar in Splashtop Remote Support,Splashtop SOS en Splashtop Enterprise. Voor Windows, Mac en iOS (binnenkort beschikbaar voor Android).

Meer informatie over het maken van sessie-notities

Opties voor het gebruik van keyboard shortcuts

Keyboard shortcuts kunnen nu worden uitgeschakeld, zodat gebruikers kunnen kiezen of ondersteunde keyboard shortcuts wel of niet tijdens een remote sessie worden gebruikt.

Beschikbaar in alle Splashtop Business producten (inclusief legacy). Voor Windows en Mac.

Meer informatie over het gebruik van keyboard shortcuts

Meer resolutie opties

Kies uit meer resolutie-opties voordat u verbinding maakt met een externe computer. Als er geen resolutie-optie is die bij uw scherm past, gebruikt Splashtop automatisch de meest geschikte resolutie.

Beschikbaar in alle Splashtop Business producten (inclusief legacy). Voor Windows, Mac en iOS.

Meer informatie over oplossingsmogelijkheden

Verbeterde Sessie Opname Codec

De nieuwe videocodec-optie helpt bij het maken van sessie-opnames van hogere kwaliteit en kleinere bestandsgrootte. Deze optie kost meer computerkracht.

Beschikbaar voor Windows in Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS en Splashtop Enterprise.

Chat-transcript opslaan in webconsole (nu beschikbaar in v3462)

Upload en bewaar de volledige chatgeschiedenis in de my.splashtop-console. Beheerders kunnen ook een teaminstelling inschakelen om chattranscripties automatisch te uploaden.

Beschikbaar in Splashtop Remote Support,Splashtop SOS en Splashtop Enterprise. Voor Windows, Mac en Android.

SOS cloud Build Tool (nu beschikbaar in v3462)

Splashtop SOS- en Splashtop Enterprise-gebruikers kunnen online vanuit hun my.splashtop-console het uiterlijk van de SOS-app, de standaardconfiguraties en de disclaimer aanpassen. Dit komt in de plaats van het vorige proces van aanpassen binnen de app en het verzenden van een verzoek naar Splashtop om het custombestand te maken. De op maat gemaakte app kan vervolgens worden gedownload of gedeeld via een link met eindgebruikers.

Meer informatie over het aanpassen en custom branding van de Splashtop SOS-app

Blanco scherm inschakelen voor Linux

Voor een betere beveiliging kunnen gebruikers die verbinding maken met Linux-computers, het scherm van de externe computer leegmaken, zodat anderen niet kunnen zien wat er gebeurt wanneer u verbonden bent met Splashtop. Deze functie is al beschikbaar voor Windows- en Mac-computers.

Beschikbaar met onbeheerde toegang in alle Splashtop Business producten (Linux Streamer v3.0.2.0).

