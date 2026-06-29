Nieuwe Splashtop functies in Q2 2021

Verbeterde productiviteit en gebruikerservaring van remote sessies
Met de release van v3460 in mei 2021 hebben we mogelijkheden geïntroduceerd die Splashtop remote sessies nog efficiënter en productiever maken. Gebruik de laatste versie van de Splashtop Business apps en streamers, zodat van de nieuwe features die bij uw abonnement horen kunt profiteren.
Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste functies die we hebben geïntroduceerd:
Desktop Shortcut
Maak verbinding met een computer zonder de Splashtop-app te openen! Maak simpelweg een snelkoppeling op het bureaublad of startscherm en maak verbinding met een externe computer met slechts één klik.
Meer informatie over het maken van een desktop shortcut
Connectionpool
Het is nu veel gemakkelijker voor gebruikers om verbinding te maken met een beschikbare computer tijdens hun geplande toegangstijd. Definieer een groep computers als een verbindingspool. Wanneer gebruikers klikken om verbinding te maken, worden ze verbonden met een beschikbare computer binnen de pool - ze hoeven niet te zoeken naar een beschikbare computer.
Verkrijgbaar in Splashtop Enterprise. Voor Windows, Mac en iOS (binnenkort beschikbaar voor Android).
Meer informatie over het gebruik van een connection pool
Verbeterde Sessie Aantekeningen
Bewerk sessienotities gemakkelijk tijdens of na de sessie vanuit de Splashtop Business-app. Voorheen was deze mogelijkheid alleen beschikbaar via de my.splashtop console.
Meer informatie over het maken van sessie-notities
Opties voor het gebruik van keyboard shortcuts
Keyboard shortcuts kunnen nu worden uitgeschakeld, zodat gebruikers kunnen kiezen of ondersteunde keyboard shortcuts wel of niet tijdens een remote sessie worden gebruikt.
Meer informatie over het gebruik van keyboard shortcuts
Meer resolutie opties
Kies uit meer resolutie-opties voordat u verbinding maakt met een externe computer. Als er geen resolutie-optie is die bij uw scherm past, gebruikt Splashtop automatisch de meest geschikte resolutie.
Meer informatie over oplossingsmogelijkheden
Verbeterde Sessie Opname Codec
De nieuwe videocodec-optie helpt bij het maken van sessie-opnames van hogere kwaliteit en kleinere bestandsgrootte. Deze optie kost meer computerkracht.
Chat-transcript opslaan in webconsole (nu beschikbaar in v3462)
Upload en bewaar de volledige chatgeschiedenis in de my.splashtop-console. Beheerders kunnen ook een teaminstelling inschakelen om chattranscripties automatisch te uploaden.
SOS cloud Build Tool (nu beschikbaar in v3462)
Gebruikers kunnen het thema van de SOS-app, de standaardconfiguraties en de disclaimer aanpassen via hun my.splashtop console en de aangepaste app online bouwen. Dit vervangt het vorige proces van aanpassen binnen de app en een verzoek sturen naar Splashtop om het uitvoerbare bestand te bouwen. De op maat gemaakte app kan vervolgens worden gedownload of via een koppeling worden gedeeld met eindgebruikers.
Meer informatie over het aanpassen en custom branding van de SOS-app
Blanco scherm inschakelen voor Linux
Voor een betere beveiliging kunnen gebruikers die verbinding maken met Linux-computers, het scherm van de externe computer leegmaken, zodat anderen niet kunnen zien wat er gebeurt wanneer u verbonden bent met Splashtop. Deze functie is al beschikbaar voor Windows- en Mac-computers.