Splashtop Nieuwe functies - januari 2020

Vanaf vorige maand tot januari 2020 rollen we de 3.3.6.0 release van de Splashtop business familie van apps en webconsole nieuwe functie-updates uit. Streamer nieuwe versies en Splashtop app nieuwe versie in app meldingen worden meestal over een periode van enkele weken uitgerold. Als je de jouwe sneller wilt updaten, kun je dat altijd handmatig doen via Check for Updates in het product of de nieuwste apps halen van onze Splashtop downloads pagina.

Hier zijn enkele van de nieuwe functies die zijn toegevoegd:

Bijgewerkte streamers

De Windows en Mac streamers zijn bijgewerkt met de laatste beveiligingsverbeteringen en ondersteuning voor de nieuwste functies.

Verbeterde ondersteuning voor MacOS Catalina: We blijven de ervaring op MacOS Catalina verbeteren in onze bijgewerkte Mac Streamer die op 9 januari 2020 is uitgebracht.

Splashtop Business Apps Update

In de bijgewerkte 3.3.6.0 apps voor Windows en Mac vind je op basis van feedback van gebruikers een grotere kopieer/plakbuffer (vergroot van 16 KB naar 256 KB), zodat je grotere hoeveelheden tekst kunt kopiëren en plakken tussen systemen. Ook de computernootbuffer werd vergroot.

Er is ook een nieuw diagnostisch hulpmiddel dat van pas kan komen bij het oplossen van problemen door het beoordelen van serverconnectiviteit, verbindingstype, lokale computernetwerkinstellingen (Wi-Fi, firewall, proxy), en netwerkinstellingen van externe computers. Het kan worden ingeschakeld onder Opties, Geavanceerd, Diagnostisch hulpmiddel inschakelen. Je ziet dan een pictogram van Diagnostic Tool in de reeks pictogrammen naast elke computer op de computerlijst in je Splashtop app. Zie dit diagnostic tool guide artikel voor meer info.

De Splashtop Business-app voor iOS is bijgewerkt naar versie 3.3.4.0, waar u de ingelogde gebruiker nu op een externe computer kunt zien. U kunt ook de beveiligingscode van een externe computer opslaan. En het informatiedialoogvenster bevat nieuwe informatie, waaronder de versie van het computerbesturingssysteem en de gebruiker/ duur van de laatste sessie.

1-To Many (in Ondersteuning op Afstand Premium)

De nieuwe 1-op-veel-functie in Ondersteuning op Afstand Premium helpt u het eindpuntbeheer te vereenvoudigen door direct taken uit te voeren of te plannen naar meerdere eindpunten tegelijk. Omvat software-installatie, opdracht op afstand, uitvoering van scripts, systeemherstart en Windows-updates. Beschikbaar voor Windows en Mac.

Je vindt deze nieuwe functie in de sectie "Premium" van het beheermenu in je mijn.Splashtop.com console.

De 1-op-1 functionaliteit bestaat uit Acties en Schema's:

1-op-1 acties - Dit zijn acties die je definieert en instelt, zoals het installeren van een printerdriver of software-update, het uitvoeren van een script om de cache op te schonen, opnieuw opstarten of het installeren van Windows updates.

1-op-veel schema's - Als je een 1-op-veel actie aanmaakt, heb je de mogelijkheid om die actie on-demand uit te voeren of toekomstige runs van de actie te plannen. Plannen kan nuttig zijn als er taken zijn die je wilt uitvoeren op een groep computers tijdens vrije uren of weekends, wanneer ze het werk van de eindgebruiker niet verstoren.

Als je een nieuwe Actie aanmaakt zul je zien dat er verschillende keuzes zijn.

1-op-veel breidt de volgende bestaande Ondersteuning op Afstand Premium-acties uit, zodat ze op meerdere eindpunten tegelijk kunnen worden uitgevoerd in plaats van één voor één.

Systeem herstarten

Windows Updates

Opdracht op afstand - CMD of PowerShell

1-Naar-Veel voegt ook nieuwe functies toe waarmee u software-installaties kunt implementeren en installeren/ verwijderen/ bijwerken, uitvoerbare bestanden kunt uitvoeren en batchbestanden meerdere eindpunten tegelijk kunt uitvoeren.

Batch/uitvoerbaar bestand - .bat, .cmd of .exe

Shell-script (Mac)

Script/uitvoerbaar bestand (Mac) - .pkg of .sh

MSI-bestand

Zie dit ondersteuningsartikel met meer informatie over het instellen van 1-naar-veel-acties in Ondersteuning op Afstand Premium.

Systeem-/ hardware- en software-inventarislijsten exporteren (in Ondersteuning op Afstand Premium)

Ondersteuning op Afstand Premium-abonnees kunnen nu een CSV-bestandsversie van systeeminventaris en software-inventarislijsten exporteren/ downloaden.

Deze functie is beschikbaar onder Beheer | Alle computers. Scroll naar de onderkant van je computerlijst en je ziet een link "Exporteren". Als je op de link klikt, verschijnt een dialoogvenster met de vraag wat je wilt exporteren.

Computerlijst

Systeem-/ hardware-inventaris

Inventaris computersoftware

Hier is een voorbeeld van het hardware-inventarisatierapport van het systeem. Als je iets wilt doen als kijken hoeveel van je computers nog op oude besturingssysteemversies staan, kun je die computers gemakkelijk uit de lijst identificeren. En als je handig bent met spreadsheets, kun je een draaitabel gebruiken om een telling van computers per OS te krijgen.

Zie dit artikel voor meer over de use case van die computers met Windows 7 en Windows Server 2008 identificeert, omdat Microsoft in januari 2020 de ondersteuning voor die Windows-versies beëindigt.