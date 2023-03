Splashtop Nieuwe functies april-mei 2019

Hier zijn enkele van de nieuwe functies die in april en mei van 2019 zijn toegevoegd aan Splashtop oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand.

Bijgewerkte Splashtop Business App voor Android

De Splashtop Business App voor Android is bijgewerkt met een nieuw uiterlijk en nieuwe functionaliteit. Nieuwe functies zijn onder andere:

Fris nieuw ontwerp

Groepen samenvouwen/ uitvouwen en groepsstatus opslaan

Gemakkelijk schakelen tussen Splashtop-accounts

Bijgewerkte en geoptimaliseerde pagina met computerdetails

Ondersteunt tot 4 live sessies

Recent tabblad om sessiegeschiedenis te tonen

Externe muis tonen/ verbergen

Toon de naam van het Streamer-apparaat

Ondersteunt Engels, Spaans, Portugees, Japans, Duits, Vereenvoudigd Chinees, Italiaans en Frans.

Download de nieuwste Splashtop Business app voor Android

Bitdefender Endpoint Security kopen en implementeren

Bescherm uw computers door Bitdefender eindpuntbeveiliging aan te schaffen en in te zetten vanuit uw my.Splashtop.com console. Deze functie is beschikbaar in Splashtop Remote Support (Basic, Plus, Premium) en Splashtop SOS (SOS+10 en SOS Unlimited) plannen die toegang tot computers zonder toezicht omvatten. Ga naar deze nieuwe categorie onder Management | Endpoint Security of Management | Antivirus , afhankelijk van je Splashtop plan.

Klik hier voor meer informatie

Status eindpuntbeveiliging bekijken

Bekijk de status van de eindpuntbeveiliging voor Windows computers met Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky en meer. Zorg ervoor dat je eindpunten beschermd zijn. Deze functie is beschikbaar in Remote Support Premium.

Je actieve abonnementen bekijken

Nu kun je gemakkelijk zien op welk(e) Splashtop-plan(nen) je geabonneerd bent. Klik gewoon op de pijl omlaag in de rechterbovenhoek van je mijn.Splashtop.com dashboard om ze te zien. Je kunt op het Onder dat infopaneel kun je op Abonnementen klikken om je abonnementen te bekijken en te beheren.

Splashtop Classroom App ondersteunt nu iOS-apparaten voor studenten

De Splashtop Classroom app is bijgewerkt zodat iOS-apparaten van leerlingen nu het gedeelde scherm van de leraar kunnen zien en interactief kunnen deelnemen. Leraren kunnen de klascomputer besturen en het scherm annoteren met hun iPad, Android-tablet of een andere computer. Splashtop Classroom Downloads

Verbeterde lokalisatie van mijn.Splashtop.com

Bijgewerkte en verbeterde lokalisatie voor Duits en Spaans. De site my.Splashtop.com wordt in verschillende talen weergegeven, afhankelijk van de taalvoorkeur die in uw webbrowser is ingesteld.

