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Splashtop New Features

Splashtop Nieuwe functies april-mei 2019

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Hier zijn enkele van de nieuwe functies die in april en mei van 2019 zijn toegevoegd aan Splashtop oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand.

Bijgewerkte Splashtop Business App voor Android

De Splashtop Business App voor Android is bijgewerkt met een nieuw uiterlijk en nieuwe functionaliteit. Nieuwe functies zijn onder andere:

  • Fris nieuw ontwerp

  • Groepen samenvouwen/ uitvouwen en groepsstatus opslaan

  • Gemakkelijk schakelen tussen Splashtop-accounts

  • Bijgewerkte en geoptimaliseerde pagina met computerdetails

  • Ondersteunt tot 4 live sessies

  • Recent tabblad om sessiegeschiedenis te tonen

  • Externe muis tonen/ verbergen

  • Toon de naam van het Streamer-apparaat

  • Ondersteunt Engels, Spaans, Portugees, Japans, Duits, Vereenvoudigd Chinees, Italiaans en Frans.

Download de nieuwste Splashtop Business app voor Android

A mobile app screen shows a list of three computers, with a sorting menu open. The menu offers sorting by Computer Name, OS, or Online status, and order by Ascending or Descending, with Ascending selected.

Bitdefender Endpoint Security kopen en implementeren

Bescherm je computers door Bitdefender eindpuntbeveiliging aan te schaffen en te implementeren vanuit je my.splashtop.com console. Deze functie is beschikbaar in Splashtop Remote Support en omvat toegang tot computers zonder toezicht. Ga naar deze nieuwe categorie onder Beheer | Eindpuntbeveiliging of Beheer | Antivirus, afhankelijk van je Splashtop-abonnement.
Klik hier voor meer informatie

A screenshot of Splashtop’s web interface shows a dropdown menu under “Management” with “Endpoint Security” highlighted. The page displays subscription options and pricing for Bitdefender antivirus.

Status eindpuntbeveiliging bekijken

Bekijk de status van de eindpuntbeveiliging voor Windows computers met Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky en meer. Zorg ervoor dat je eindpunten beschermd zijn. Deze functie is beschikbaar in Remote Support Premium.

Je actieve abonnementen bekijken

Nu kun je gemakkelijk zien op welk(e) Splashtop-plan(nen) je geabonneerd bent. Klik gewoon op de pijl omlaag in de rechterbovenhoek van je mijn.Splashtop.com dashboard om ze te zien. Je kunt op het Onder dat infopaneel kun je op Abonnementen klikken om je abonnementen te bekijken en te beheren.

A dropdown menu showing options: Remote Support (Premium), SOS (Basic), Account Info, Subscriptions, Quick Setup Guide, and Log Out. The Remote Support and SOS options are highlighted with a yellow border.

Splashtop Classroom App ondersteunt nu iOS-apparaten voor studenten

De Splashtop Classroom app is bijgewerkt zodat iOS-apparaten van leerlingen nu het gedeelde scherm van de leraar kunnen zien en interactief kunnen deelnemen. Leraren kunnen de klascomputer besturen en het scherm annoteren met hun iPad, Android-tablet of een andere computer. Splashtop Classroom Downloads

A teacher holding a tablet stands in front of a classroom, teaching about penguins. Students sit at desks, each using a tablet, while a presentation with penguin images is displayed on a large screen.

Verbeterde lokalisatie van mijn.Splashtop.com

Bijgewerkte en verbeterde lokalisatie voor Duits en Spaans. De site my.Splashtop.com wordt in verschillende talen weergegeven, afhankelijk van de taalvoorkeur die in uw webbrowser is ingesteld.

Zie ook deze eerdere artikelen over nieuwe functies

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