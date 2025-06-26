Splashtop Nieuwe functies april-mei 2019

Hier zijn enkele van de nieuwe functies die in april en mei van 2019 zijn toegevoegd aan Splashtop oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand.
Bijgewerkte Splashtop Business App voor Android
De Splashtop Business App voor Android is bijgewerkt met een nieuw uiterlijk en nieuwe functionaliteit. Nieuwe functies zijn onder andere:
Fris nieuw ontwerp
Groepen samenvouwen/ uitvouwen en groepsstatus opslaan
Gemakkelijk schakelen tussen Splashtop-accounts
Bijgewerkte en geoptimaliseerde pagina met computerdetails
Ondersteunt tot 4 live sessies
Recent tabblad om sessiegeschiedenis te tonen
Externe muis tonen/ verbergen
Toon de naam van het Streamer-apparaat
Ondersteunt Engels, Spaans, Portugees, Japans, Duits, Vereenvoudigd Chinees, Italiaans en Frans.
Download de nieuwste Splashtop Business app voor Android
Bitdefender Endpoint Security kopen en implementeren
Bescherm je computers door Bitdefender eindpuntbeveiliging aan te schaffen en te implementeren vanuit je my.splashtop.com console. Deze functie is beschikbaar in Splashtop Remote Support en omvat toegang tot computers zonder toezicht. Ga naar deze nieuwe categorie onder Beheer | Eindpuntbeveiliging of Beheer | Antivirus, afhankelijk van je Splashtop-abonnement.
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Status eindpuntbeveiliging bekijken
Bekijk de status van de eindpuntbeveiliging voor Windows computers met Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky en meer. Zorg ervoor dat je eindpunten beschermd zijn. Deze functie is beschikbaar in Remote Support Premium.
Je actieve abonnementen bekijken
Nu kun je gemakkelijk zien op welk(e) Splashtop-plan(nen) je geabonneerd bent. Klik gewoon op de pijl omlaag in de rechterbovenhoek van je mijn.Splashtop.com dashboard om ze te zien. Je kunt op het Onder dat infopaneel kun je op Abonnementen klikken om je abonnementen te bekijken en te beheren.
Splashtop Classroom App ondersteunt nu iOS-apparaten voor studenten
De Splashtop Classroom app is bijgewerkt zodat iOS-apparaten van leerlingen nu het gedeelde scherm van de leraar kunnen zien en interactief kunnen deelnemen. Leraren kunnen de klascomputer besturen en het scherm annoteren met hun iPad, Android-tablet of een andere computer. Splashtop Classroom Downloads
Verbeterde lokalisatie van mijn.Splashtop.com
Bijgewerkte en verbeterde lokalisatie voor Duits en Spaans. De site my.Splashtop.com wordt in verschillende talen weergegeven, afhankelijk van de taalvoorkeur die in uw webbrowser is ingesteld.