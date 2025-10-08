Splashtop Nieuwe functies november 2018

Hier zijn enkele van de nieuwe functies die in november 2018 zijn toegevoegd aan Splashtop oplossingen voor toegang op afstand. Deze updates worden de komende weken uitgerold als automatische streamer-updates of via updatemeldingen voor de client-apps. Wil je de updates eerder, klik dan op "Check for updates" in de Streamer of ga naar https://www.splashtop.com/downloads om de laatste versie van de Business client apps te downloaden.
De volgende updates werden uitgebracht op 2 november 2018
Splashtop Streamer 3.2.8.0 voor Windows
Splashtop Streamer 3.2.8.1 voor Mac
Splashtop Business App 3.2.8.0 voor Windows
Splashtop Business App 3.2.8.0 voor Mac
Toon de Splashtop Business app als een Windows systeemvakpictogram
Moet je wat ruimte vrijmaken op je Windows Taakbalk, maar wil je toch snel toegang tot je Splashtop Business app? Nu heb je de keuze om hem beschikbaar te hebben als pictogram in je Windows systeemvak nadat je op de X hebt geklikt om de app te sluiten.
Om deze optie aan of uit te zetten, ga je naar Bestand | Opties... en vink je "Toon systeemvak pictogram" aan.
Vensters slepen tussen schermen in multimonitorweergave
Als u meerdere externe monitoren bekijkt op meerdere lokale monitoren, kunt u nu vensters met uw muis verslepen tussen de verschillende schermen. Deze functie is nu beschikbaar voor zowel Windows als Mac. Dit is van toepassing op productversies die remote accessmogelijkheden voor meerdere monitoren hebben, zoals Remote Access Pro, Remote Support Plus en Remote Support Premium.
Verbeterde compatibiliteit met macOS 10.14 Mojave
We hebben de compatibiliteit met macOS 10.14 Mojave verbeterd, inclusief audio, afdrukken op afstand en toegankelijkheidscontrole.
Bugfixes en verbeteringen
De laatste updates bevatten ook diverse bugfixes en verbeterde betrouwbaarheid van de verbinding, omdat we altijd werken aan een hoogwaardige gebruikerservaring.
Binnenkort meer
We zullen dit bericht bijwerken als er meer updates verschijnen.