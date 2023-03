Splashtop Nieuwe functies november 2018

Hier zijn enkele van de nieuwe functies die in november 2018 zijn toegevoegd aan Splashtop oplossingen voor toegang op afstand. Deze updates worden de komende weken uitgerold als automatische streamer-updates of via updatemeldingen voor de client-apps. Wil je de updates eerder, klik dan op "Check for updates" in de Streamer of ga naar https://www.splashtop.com/downloads om de laatste versie van de Business client apps te downloaden.

De volgende updates werden uitgebracht op 2 november 2018

Splashtop Streamer 3.2.8.0 voor Windows

Splashtop Streamer 3.2.8.1 voor Mac

Splashtop Business App 3.2.8.0 voor Windows

Splashtop Business App 3.2.8.0 voor Mac

Toon de Splashtop Business app als een Windows systeemvakpictogram

Moet je wat ruimte vrijmaken op je Windows Taakbalk, maar wil je toch snel toegang tot je Splashtop Business app? Nu heb je de keuze om hem beschikbaar te hebben als pictogram in je Windows systeemvak nadat je op de X hebt geklikt om de app te sluiten.

Om deze optie aan of uit te zetten, ga je naar Bestand | Opties... en vink je "Toon systeemvak pictogram" aan.

Vensters slepen tussen schermen in multimonitorweergave

Bij het bekijken van meerdere externe monitoren op meerdere lokale monitoren kun je nu met de muis Windows slepen tussen de monitoren. Deze functie is nu beschikbaar voor zowel Windows als Mac. Dit geldt voor productedities met mogelijkheden voor toegang op afstand van meerdere monitoren, zoals Business Access Pro, Remote Support Plus, Remote Support Premium en de nieuwste versies van SOS, SOS+ en SOS Unlimited.

Verbeterde compatibiliteit met macOS 10.14 Mojave

We hebben de compatibiliteit met macOS 10.14 Mojave verbeterd, inclusief audio, afdrukken op afstand en toegankelijkheidscontrole.

Bugfixes en verbeteringen

De laatste updates bevatten ook diverse bugfixes en verbeterde betrouwbaarheid van de verbinding, omdat we altijd werken aan een hoogwaardige gebruikerservaring.

