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Splashtop New Features

Splashtop Nieuwe functies november 2018

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Hier zijn enkele van de nieuwe functies die in november 2018 zijn toegevoegd aan Splashtop oplossingen voor toegang op afstand. Deze updates worden de komende weken uitgerold als automatische streamer-updates of via updatemeldingen voor de client-apps. Wil je de updates eerder, klik dan op "Check for updates" in de Streamer of ga naar https://www.splashtop.com/downloads om de laatste versie van de Business client apps te downloaden.

De volgende updates werden uitgebracht op 2 november 2018

  • Splashtop Streamer 3.2.8.0 voor Windows

  • Splashtop Streamer 3.2.8.1 voor Mac

  • Splashtop Business App 3.2.8.0 voor Windows

  • Splashtop Business App 3.2.8.0 voor Mac

Toon de Splashtop Business app als een Windows systeemvakpictogram

Moet je wat ruimte vrijmaken op je Windows Taakbalk, maar wil je toch snel toegang tot je Splashtop Business app? Nu heb je de keuze om hem beschikbaar te hebben als pictogram in je Windows systeemvak nadat je op de X hebt geklikt om de app te sluiten.

Two screenshots: The top shows an email application with an arrow pointing to the red close button. The bottom shows a Windows taskbar with an arrow pointing to a purple app icon in the system tray.

Om deze optie aan of uit te zetten, ga je naar Bestand | Opties... en vink je "Toon systeemvak pictogram" aan.

Options window with various checkboxes related to remote desktop settings. An arrow points to the checked “Show system tray icon” option. Buttons for clearing saved credentials, OK, and Cancel appear at the bottom.

Vensters slepen tussen schermen in multimonitorweergave

Als u meerdere externe monitoren bekijkt op meerdere lokale monitoren, kunt u nu vensters met uw muis verslepen tussen de verschillende schermen. Deze functie is nu beschikbaar voor zowel Windows als Mac. Dit is van toepassing op productversies die remote accessmogelijkheden voor meerdere monitoren hebben, zoals Remote Access Pro, Remote Support Plus en Remote Support Premium.

Verbeterde compatibiliteit met macOS 10.14 Mojave

We hebben de compatibiliteit met macOS 10.14 Mojave verbeterd, inclusief audio, afdrukken op afstand en toegankelijkheidscontrole.

Bugfixes en verbeteringen

De laatste updates bevatten ook diverse bugfixes en verbeterde betrouwbaarheid van de verbinding, omdat we altijd werken aan een hoogwaardige gebruikerservaring.

Binnenkort meer

We zullen dit bericht bijwerken als er meer updates verschijnen.

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