Splashtop benoemd tot een van EdTech's Top 10 Student Engagement oplossingen van 2021

Splashtop is door EdTech erkend als een van The Top 10 Student Engagement Solutions - 2021. We zijn er trots op dat we veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossingen bieden voor ondersteuning op afstand en toegang op afstand voor K-12, hoger onderwijs, technisch onderwijs (CTE) en meer.

Onze klanten hebben de afgelopen twee jaar unieke uitdagingen doorstaan. Nadat ze tijdens de pandemie herculeuze inspanningen moesten leveren om snel leren op afstand uit te rollen, blijven veel scholen investeren in oplossingen voor leren op afstand en erkennen ze dat veilige hybride leeroplossingen deel uitmaken van het nieuwe normaal. Uit een recent onderzoek van Splashtop bleek trouwens dat 92% van de studenten verwacht 24/7 toegang te hebben tot campuscomputers om te blijven leren en 83% denkt dat een mix van online en on-campus leren de toekomst is voor studenten.

Om aan de behoeften van hybride leren te voldoen, moeten scholen studenten, docenten en personeel zowel persoonlijk als op afstand kunnen ondersteunen. Een remote access-oplossing legt de basis voor hybride leren door:

Verbeterde toegang tot lesmiddelen op de campus

Met Splashtop krijgen studenten remote lab access tot krachtige Windows- en Macs. Het werkt geheel naadloos, het is alsof ze echt achter de schoolcomputers zitten. Met gebruiksvriendelijke, zeer veilige remote access kunnen ze op afstand toegang krijgen tot devices op school vanaf bijna elk soort persoonlijk apparaat, inclusief Chromebooks. En het mooiste van alles? Studenten hebben 24/7 toegang tot lesmiddelen, waardoor de ROI op investeringen in infrastructuur toeneemt.

“Het is een groot voordeel dat studenten de animatie- en gamedesign-software kunnen gebruiken wanneer ze maar willen, zelfs om 2 uur 's nachts, als ze in hun slaapkamer een koude pizza naar binnen werken. De makkelijke toegang tot de software op school bleek de studie voor veel studenten te versnellen." – Kathryn Bradley, lerares aan de Asheville High School

Waarborgen van betrokkenheid van docenten en studenten in externe en hybride lesomgevingen

“Splashtop zorgt voor enthousiasme; het raakt de kern van waar de gemeenschap om vraagt. Technologie als deze is een krachtvermenigvuldiger in het onderwijs.” - Michael R. McCormick, Assistant Superintendent of Ed Services, Val Verde Unified School District.

Beveiligde infrastructuur

De solide securityfuncties van Splashtop zorgen ervoor dat uw netwerk en gegevens veilig zijn. Onze enterprise-grade Cloud Infrastructure maakt gebruik van AES 256-bit encryptie, draait op AWS, Google en Oracle Clouds en heeft een publiekelijk beschikbare uptime-status voor alle services. Dit alles geeft aan dat we de industrienormen en -regelgeving ondersteunen en tegelijkertijd de veiligheid van uw personeel en studenten waarborgen.

“ FERPA-compliance is erg belangrijk voor ons, dus het is goed om te weten dat Splashtop de informatie van studenten niet zal bewaren, manipuleren of er iets anders mee zal doen. Splashtop zou niet in aanmerking zijn gekomen als ze die compliance niet hadden.” - Nicholas Adams, de directeur informatietechnologie, Lenawee Intermediate School District (LISD).

Splashtop remote access kan helpen bij het oplossen van uw meest dringende hybride leerbehoeften en tegelijkertijd de betrokkenheid van studenten vergroten. Wilt u IT in staat stellen om elk apparaat op afstand te ondersteunen? Of het leren op afstand verbeteren door leerlingen en personeel 24/7 toegang te geven tot schoolcomputers en labs? Wat uw uitdaging ook is, Splashtop heeft de oplossing voor u.

