Splashtop Business en Remote Support Updates - Dec. 2017

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Splashtop New Features

Splashtop updates - December 2017

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Hier is een update over enkele functies die onlangs zijn toegevoegd aan Splashtop Remote Access en Remote Support. We hopen dat u ze nuttig vindt als u verbinding maakt met computers of deze ondersteunt tijdens de feestdagen.

Onlangs toegevoegd aan Splashtop Remote Access en Remote Support

Op afstand opnieuw opstarten

(Beschikbaar in Splashtop Remote Access en Splashtop Remote Support)

Start een pc op afstand opnieuw op in safe-mode, doe een normale herstart of start alleen de streamer opnieuw op. Nu vanuit de Splashtop Business app.

Klik in de Splashtop Business app gewoon op het tandwielpictogram naast de computer. Dan zie je de volgende reboot-opties:

Cclient Reboot Interface

Meer acties vanuit de Splashtop Business app

In het bovenstaande dialoogvenster zijn er andere acties die je direct vanuit de app kunt uitvoeren, om je een reis naar de webconsole te besparen:

  • Computernaam bewerken

  • Je persoonlijke notitie voor de computer bekijken en bewerken

  • Zie streamer versie, IP adres, tijd van laatste sessie, enz.

  • Computer verwijderen

  • Computer uit slaapstand halen

  • Opgeslagen aanmeldingsgegevens wissen

  • En meer

RDP-sessies bekijken

(Beschikbaar in Splashtop Remote Access en Splashtop Remote Support)

Bij remoting op een Windows Server zie je altijd eerst de consolesessie.

Nu heb je de extra mogelijkheid om over te schakelen naar een van de actieve RDP sessies, voor het geval je gebruikers in die RDP sessies moet ondersteunen.

De Splashtop Business werkbalk toont een dropdown menu van eventuele actieve RDP-sessies.

Splashtop interface showing connection options with two sessions

Uitkijken naar 2018 

In de komende maanden zullen we de mogelijkheid toevoegen om meerdere technici op dezelfde machine aan te sluiten, multi-monitor naar multi-monitor, een draagbare Splashtop Business app, en meer. Zie meer van wat we gepland hebben.

Bedankt voor je voortdurende steun.

- Het Splashtop Team

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