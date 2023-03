Splashtop Business en Remote Support Updates - Dec. 2017

Hier is een update van enkele functies die onlangs zijn toegevoegd aan Splashtop Business Access en Remote Support. We hopen dat je ze nuttig vindt als je tijdens de feestdagen op afstand toegang krijgt tot computers of ze ondersteunt.

Onlangs toegevoegd aan Splashtop Business Access en Remote Support

Op afstand opnieuw opstarten

(beschikbaar in Splashtop Business Access en Splashtop Remote Support - Plus )

Herstart de PC op afstand in veilige modus, voer een normale herstart uit, of herstart alleen de streamer. Nu vanuit de native Splashtop Business app.

Klik in de Splashtop Business app gewoon op het tandwielpictogram naast de computer. Dan zie je de volgende reboot-opties:

Meer acties vanuit de Splashtop Business app

In het bovenstaande dialoogvenster zijn er andere acties die je direct vanuit de app kunt uitvoeren, om je een reis naar de webconsole te besparen:

Computernaam bewerken

Je persoonlijke notitie voor de computer bekijken en bewerken

Zie streamer versie, IP adres, tijd van laatste sessie, enz.

Computer verwijderen

Computer uit slaapstand halen

Opgeslagen aanmeldingsgegevens wissen

En meer

RDP-sessies bekijken

(beschikbaar in Splashtop Business Access en Splashtop Remote Support - Plus )

Bij remoting op een Windows Server zie je altijd eerst de consolesessie.

Nu heb je de extra mogelijkheid om over te schakelen naar een van de actieve RDP sessies, voor het geval je gebruikers in die RDP sessies moet ondersteunen.

De Splashtop Business werkbalk toont een dropdown menu van eventuele actieve RDP-sessies.

Uitkijken naar 2018

In de komende maanden zullen we de mogelijkheid toevoegen om meerdere technici op dezelfde machine aan te sluiten, multi-monitor naar multi-monitor, een draagbare Splashtop Business app, en meer. Zie meer van wat we gepland hebben.

Bedankt voor je voortdurende steun.

- Het Splashtop Team