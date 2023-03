BBC Interview met Mark Lee van Splashtop over WFH Remote Computer Access

Mark Lee, CEO van Splashtop, was onlangs te gast in het World Business Report van BBC. Hij voegde zich bij andere bedrijfsleiders en besprak de wereldwijde thuiswerk-trend.

Je kunt de volledige aflevering hier beluisteren. Mark begint om 16:38 te spreken.

Hier is een transcriptie van Mark's deel van het BBC-interview

Voor degenen die niet bekend zijn met Toegang op Afstand van Splashtop, wat betekent dat eigenlijk?

Met onze producten hebben gebruikers overal veilig toegang tot hun computers op afstand. Mensen kunnen hun persoonlijke computers, tablets, mobiele apparaten gebruiken, en wij maken het superveilig om dat te doen.

Hoe gaat het met het bedrijf?

We hebben de afgelopen weken een grote verkeerspiek gezien. Veel bedrijven springen aan boord om hun werknemers uit te rusten met producten voor toegang op afstand.

Ik zou zeggen dat we meer dan 10x de gebruikelijke vraag hebben.

We bieden onze producten gratis aan in bepaalde regio's die door het virus zijn getroffen, en we hebben onze producten voor veel bedrijven ook sterk afgeprijsd.

Heb je het gevoel dat als dit alles achter de rug is, er weer een gevoel van normaliteit zou zijn? Eigenlijk, wat er nu gebeurd is met meer mensen die thuis werken, denk je dat dat door zou gaan?

Wij geloven dat wel. Ik denk dat deze hele crisis bij veel bedrijven de gedachte heeft doen postvatten dat ze echt bedrijfscontinuïteit nodig hebben - Hoe run je het bedrijf bij natuurrampen, pandemieën en alle mogelijke gebeurtenissen die zich kunnen voordoen.

Meer informatie over Thuiswerk-oplossingen van Splashtop