Waarom scholen ook na de coronacrisis remote computerruimtes aanbieden

Remote computerlokalen zijn populair, zelfs nu campussen weer de deuren openen

Terwijl onderwijzers en IT-beheerders zich voorbereiden op de terugkeer van leren op de campus, realiseren ze zich dat ze een aantal van de nieuwe praktijken die ze het afgelopen jaar hebben ingevoerd om hun onderwijsprogramma's voor leren op afstand te verbeteren, willen - en moeten - behouden. Een voorbeeld is het aanbieden van toegang op afstand tot laboratoriumcomputers op de campus, zodat studenten en faculteitsleden na werktijd overal kunnen doorwerken. We hebben van docenten en medewerkers van scholen en universiteiten over de hele wereld gehoord over de voordelen van het handhaven van deze computerlokalen op afstand als een permanente praktijk voor leren op afstand en hybride leren.

Wat ze hebben geleerd tijdens de coronacrisis

Studenten hebben remote access nodig tot computerruimtes op school om zware software te gebruiken (zoals 3D-ontwerpen, CAD, grafisch ontwerp en videobewerkingstools) die veel studenten niet op hun thuiscomputer hebben. Voor veel studenten zijn eigen softwarelicenties niet te betalen. Tijdens de coronacrisis kregen IT afdelingen met deze problemen te maken.

Met Splashtop Enterprise konden IT-beheerders de computerlokalen op school op afstand toegankelijk maken voor studenten. Met behulp van de planningsfunctie konden ze ook tijdvakken plannen wanneer groepen studenten op basis van hun lesrooster toegang hadden tot bepaalde lokalen.

Studenten konden vervolgens de computers op afstand gebruiken alsof ze echt in het computerlokaal aanwezig waren. En aangezien Splashtop de mogelijkheid heeft om het geluid van de externe computer naar het lokale apparaat van de student te sturen, konden studenten zelfs video's op afstand bewerken.

Er zijn tools om je werk te vergemakkelijken en de aanschaf van Splashtop was voor ons absoluut de redding van ons schooljaar. - Chris Gilbert, Wayne State University

Waarom remote computerlokalen zullen blijven bestaan

Leraren en IT willen externe lokalen aan studenten blijven aanbieden. Het is goed voor zowel studenten, docenten als IT-beheerders. Studenten die een keer niet naar de campus kunnen komen door bijvoorbeeld een ziek kind, een lekke band of een doktersafspraak, kunnen nog steeds op afstand hun werk doen op de schoolcomputers, zelfs als ze instructies krijgen via Zoom. Met de mogelijkheid om remote computerruimtes aan te bieden, kunnen ze 24/7 open zijn, niet alleen tijdens lesuren. Studenten zijn niet gebonden aan beperkte openingstijden.

Studenten hebben buiten die (computerlokaal)uren toegang tot de computers. Het is gewoon heel erg praktisch. - Natalia Milanesi, Abbey Road Institute

Extra kredietpunten

