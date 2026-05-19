Revit gebruiken met Externe Desktop om op afstand te werken

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A man working from home by remotely access his work computer with Splashtop to run Revit

Toegang tot Revit met Remote Desktop-software

Splashtop Team
3 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Werk met Splashtop vanuit huis, door op afstand toegang te krijgen tot uw computer en gebruik Revit alsof u er echt achter zit. Probeer het gratis!

Revit is een BIM-softwareprogramma (Building Information Modeling) dat door architecten, ingenieurs, ontwerpers en meer wordt gebruikt om modellen te maken. Revit wordt ook vaak gebruikt in hogescholen en CTE-cursussen om studenten de nodige vaardigheden bij te brengen die ze op die gebieden nodig hebben.

De meeste zakelijke professionals die Revit gebruiken, doen dit op hun kantoorcomputer. En studenten kunnen Revit meestal alleen gebruiken in het computerlokaal van hun school.

De COVID-19-pandemie heeft ons laten inzien dat het belangrijk is om de tools in te voeren om gebruikers productief te houden voor het geval ze fysiek geen toegang hebben tot hun werk- of schoolcomputers.

Revit is van levensbelang voor veel professionals en studenten. Dus hoe kan uw bedrijf of onderwijsinstelling gebruikers toegang geven tot Revit terwijl ze op afstand werken? Veel persoonlijke apparaten zijn immers niet krachtig genoeg om Revit uit te voeren en licenties voor persoonlijke apparaten kunnen kostbaar zijn.

Het goede nieuws is dat u uw bestaande IT-infrastructuur (van hardware- tot softwarelicenties) kunt benutten door uw gebruikers op afstand toegang te geven tot werk- of schoollabcomputers, zodat ze Revit overal en met elk ander apparaat kunnen gebruiken.

Voer Revit uit met Splashtop Externe Desktop Software

Remote Desktop for Revit
Remote Desktop for Revit

Splashtop biedt gebruikers de mogelijkheid om een computer op afstand te bedienen vanaf elk ander apparaat. Tijdens externe verbindingen zien gebruikers het scherm van de externe computer op hun eigen apparaat en kunnen ze deze in realtime bedienen.

Gebruikers kunnen de externe computer bedienen alsof ze er echt achter zitten. Met Splashtop remote desktop-software hebben ze toegang tot elk bestand en alle software op de computer, inclusief Revit.

Dit betekent dat uw gebruikers de volledige desktopervaring uit Revit kunnen halen terwijl ze op afstand werken. Ze maken gebruik van de krachtige desktopcomputers die zich op kantoor of in het computerlokaal van de school bevinden om Revit uit te voeren, zelfs wanneer ze verbinding maken vanaf een tablet, mobiel of Chromebook-apparaat.

Voordelen van Splashtop Externe Desktop voor Revit

Snelle externe verbindingen - Splashtop biedt gebruikers snelle externe verbindingen met lage latency en 4K-streaming. Op afstand werken met Revit voelt niet anders dan het persoonlijk gebruiken.

Werkt op elk apparaat - Splashtop werkt volledig platformonafhankelijk. Gebruikers kunnen Windows- en Mac-computers op afstand bedienen vanaf hun Windows-, Mac-, Android-, iOS- en Chromebook-apparaten. Laat uw medewerkers hun persoonlijke apparaten gebruiken en sta leerlingen toe hun eigen apparaten of door de school geleverde apparaten te gebruiken om Revit op afstand te gebruiken.

Productiviteitsverhogende functies - Bestanden overzetten tussen computers, sessies opnemen, afdrukken op afstand, op afstand wakker worden via LAN, ondersteuning voor meerdere beeldschermen en nog veel meer functies zijn opgenomen in Splashtop.

Toonaangevende security - De beveiligde infrastructuur van Splashtop, 24/7 inbraakpreventie en meerdere andere securityfuncties, waaronder tweestapsverificatie, apparaatverificatie, 256-bits AES-codering en nog veel meer, houden uw apparaten en data veilig.

Beter dan VPN - Vooral bij het gebruik van zware applicaties zoals Revit. VPN's zijn ook minder veilig dan remote access-software.

Probeer Splashtop gratis

Splashtop biedt pakketten voor individuele gebruikers, kleine teams en zelfs hele organisaties. Bekijk alle thuiswerkpakketten en ga nu aan de slag met uw eigen gratis proefperiode om het zelf uit te proberen! Er is geen creditcard of verplichting vereist om uw gratis proefperiode te starten.

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Als je op zoek bent naar een oplossing voor je onderwijsinstelling om studenten op afstand toegang te geven tot Revit en andere applicaties, ga dan naar Splashtop voor labs op afstand.


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