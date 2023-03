Revit gebruiken met Externe Desktop om op afstand te werken

Werk met Splashtop vanuit huis, door op afstand toegang te krijgen tot uw computer en gebruik Revit alsof u er echt achter zit. Probeer het gratis!

Revit is een BIM-softwareprogramma (Building Information Modeling) dat door architecten, ingenieurs, ontwerpers en meer wordt gebruikt om modellen te maken. Revit wordt ook vaak gebruikt in hogescholen en CTE-cursussen om studenten de nodige vaardigheden bij te brengen die ze op die gebieden nodig hebben.

De meeste zakelijke professionals die Revit gebruiken, doen dit op hun kantoorcomputer. En studenten kunnen Revit meestal alleen gebruiken in het computerlokaal van hun school.

De COVID-19-pandemie heeft ons laten inzien dat het belangrijk is om de tools in te voeren om gebruikers productief te houden voor het geval ze fysiek geen toegang hebben tot hun werk- of schoolcomputers.

Revit is van levensbelang voor veel professionals en studenten. Dus hoe kan uw bedrijf of onderwijsinstelling gebruikers toegang geven tot Revit terwijl ze op afstand werken? Veel persoonlijke apparaten zijn immers niet krachtig genoeg om Revit uit te voeren en licenties voor persoonlijke apparaten kunnen kostbaar zijn.

Het goede nieuws is dat u uw bestaande IT-infrastructuur (van hardware- tot softwarelicenties) kunt benutten door uw gebruikers op afstand toegang te geven tot werk- of schoollabcomputers, zodat ze Revit overal en met elk ander apparaat kunnen gebruiken.

Voer Revit uit met Splashtop Externe Desktop Software

Remote Desktop for Revit

Splashtop biedt gebruikers de mogelijkheid om een computer op afstand te bedienen vanaf elk ander apparaat. Tijdens externe verbindingen zien gebruikers het scherm van de externe computer op hun eigen apparaat en kunnen ze deze in realtime bedienen.

Gebruikers kunnen communiceren met de externe computer alsof ze ervoor zitten. Ze hebben toegang tot elk bestand of elke toepassing op de computer, inclusief Revit.

Dit betekent dat uw gebruikers de volledige desktopervaring uit Revit kunnen halen terwijl ze op afstand werken. Ze maken gebruik van de krachtige desktopcomputers die zich op kantoor of in het computerlokaal van de school bevinden om Revit uit te voeren, zelfs wanneer ze verbinding maken vanaf een tablet, mobiel of Chromebook-apparaat.

Voordelen van Splashtop Externe Desktop voor Revit

Snelle externe verbindingen – Splashtop biedt gebruikers snelle externe verbindingen met lage latentie en 4K-streaming. Op afstand werken met Revit voelt niet anders dan het persoonlijk gebruiken.

Werkt met elk apparaat – Splashtop werkt volledig platformonafhankelijk. Gebruikers kunnen Windows- en Mac-computers op afstand bedienen vanaf hun Windows-, Mac-, Android-, iOS- en Chromebook-apparaten. Laat uw werknemers hun persoonlijke apparaten gebruiken en laat studenten hun eigen of door de school verstrekte apparaten gebruiken om Revit op afstand te gebruiken.

Productiviteitsverhogende functies - Bestanden overbrengen tussen computers, opnamesessies, afdrukken op afstand, wake-on-LAN op afstand, ondersteuning voor meerdere monitoren en meer functies zijn inbegrepen in Splashtop.

Toonaangevende beveiliging - De veilige infrastructuur van Splashtop, 24/7 inbraakpreventie en meerdere beveiligingsfuncties, waaronder tweefactorauthenticatie, apparaatverificatie, 256-bits AES-codering en nog veel meer, houden uw apparaten en gegevens veilig.

Beter dan VPN – , vooral bij het uitvoeren van resource-intensieve applicaties zoals Revit. VPN's zijn ook minder veilig dan software voor externe toegang.

Probeer Splashtop gratis

Splashtop biedt pakketten voor individuele gebruikers, kleine teams en zelfs hele organisaties. Bekijk alleexterne desktop pakketten voor thuiswerken en ga nu aan de slag met uw eigen gratis proefperiode om het zelf uit te testen! Er is geen creditcard of verplichting vereist om uw gratis proefperiode te starten.

Gratis proefperiode

Als je op zoek bent naar een oplossing voor je onderwijsinstelling om studenten op afstand toegang te geven tot Revit en andere applicaties, ga dan naar Splashtop voor labs op afstand.