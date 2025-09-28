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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

Recensie van de week - "Dit is de beste Remote Desktop app voor iOS apparaten, hands down."

Splashtop Team
1 minuten leestijd
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Beste RDC-app op de markt

Dit is de beste Remote Desktop app voor iOS apparaten, hands down. Ik kan films kijken op mijn iPhone via mijn laptop, of alles doen waarvoor flash nodig is. Ik kan zelfs overal ter wereld toegang krijgen tot mijn computer, of die van mijn familie (om ze te repareren of te helpen met een probleem) met verbazingwekkende snelheid vergeleken met programma's die RDP gebruiken. Zou iedereen aanbevelen! Als je eenmaal gewend bent aan het gebruik van Splashtop, kun je niet meer zonder. Ik weet dat ik het niet kan!

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