Heroverweging van de traditionele werkomgeving in het tijdperk van thuiswerken

Het tijdperk van WFH> Blijvend of Trend?

Hoewel we bij Splashtop al vele jaren pioniers zijn op het gebied van software voor telewerken, was thuiswerken tot een paar weken geleden niet de norm voor ons. Pas sinds kort hebben we het bedrijf volledig op afstand genomen. Door COVID19 en sociale distantie zijn we getuige van een wedloop om WFH in te voeren. Het is nu belangrijker dan ooit om de werkomgeving te herzien voor banen die dat toelaten.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht en tot alle herrie op het nieuws, is thuiswerken niet nieuw. Het is al trending lang voor de komst van COVID19. En deze trend is wereldwijd, dus werknemers in de Verenigde Staten zijn zeker niet de enigen die telewerken.

Uit een onderzoek uit 2018 bleek dat "meer dan twee derde van de mensen over de hele wereld (70%) minstens één keer per week buiten kantoor werkt, per CNBC. En 53% werkt minstens de helft van de tijd op afstand." Volgens het Bureau of Labor Statistics werkt in de VS ongeveer 16% van de beroepsbevolking, wat neerkomt op meer dan 26 miljoen Amerikanen, op afstand.

Waarom is er, gezien deze onmiskenbare trend, zo'n weerstand tegen thuiswerken en waarom waren zoveel bedrijven er niet op voorbereid toen COVID19 uitbrak?

De belangrijkste weerstand tegen WFH > De behoefte om controle te houden

Heel lang is de traditie van de manager-controleur populair geweest, met de overtuiging dat aanwezigheid wordt gezien als een teken van betrokkenheid van de werknemer.

Hoe kun je ervoor zorgen dat werknemers werken zonder dat je ze kunt zien? Hoe kun je hun productiviteit op afstand meten?

Veel vragen en onzekerheden blijven gerelateerd aan het concept van thuiswerken.

De realiteit is dat de meeste telewerkers veel meer werken dan degenen die op kantoor zitten.

Bij Splashtop kunnen we bevestigen dat dit het geval is. Sinds we virtueel zijn gegaan zien we een hoge prestatie van het hele team. Iedereen geeft 100%...of meer!

De voordelen van thuiswerken

Verhoogde productiviteit

Telewerkers hoeven geen tijd te besteden aan het woon-werkverkeer, zijn dus minder moe en hebben een beter evenwicht tussen werk en privé.

Omdat telewerkers ook minder directe stress en minder onderbrekingen ondervinden dan op kantoor, hebben ze over het algemeen een betere concentratie en zijn daardoor veel productiever dan in een drukke kantooromgeving.

Daardoor hebben de meesten van hen veel meer energie en enthousiasme om 100% te geven.

Uit een studie van Harvard Business Review bleek zelfs dat telewerkers het equivalent van bijna één extra dag per week werken in vergelijking met hun collega's op kantoor. En een tweejarige Stanford Studie laat een verbazingwekkende productiviteitsstijging zien van thuiswerken.

Lagere operationele kosten

Volgens PGi, is de gemiddelde besparing op onroerend goed met fulltime telewerkers $10.000 per werknemer per jaar. En zelfs bedrijven die werknemers toestaan slechts enkele dagen per week thuis te werken kunnen daarvan profiteren. Een deel van deze besparingen komt voort uit een vermindering van het ziekteverzuim -- een uitgave die in de Verenigde Staten zeer hoog is: 1.800 dollar per jaar en per werknemer.

Grotere aantrekkelijkheid als werkgever

De digitale revolutie en nu COVID19 hebben de wereld onomkeerbaar veranderd. Voor nieuwere generaties zoals Generatie Z en Millennials is telewerk niet langer optioneel, maar een belangrijke factor bij het kiezen van een werkgever. Volgens een onderzoek van Virtual Vocations zei 79,5% van de ondervraagde millennials dat telewerken hun belangrijkste werkvorm is. Om concurrerend te blijven en toptalent te blijven aantrekken, zullen bedrijven dus met deze nieuwe realiteit moeten omgaan door hun werknemers de mogelijkheid van telewerken te bieden.

Succesvol thuiswerken implementeren in uw hele bedrijf

Stap 1 - Stel een telewerkbeleid vast

- Bepaal op wie het beleid van toepassing is. Stel vast welke functies en rollen in aanmerking komen voor telewerken.

- Geef aan wanneer telewerk op regelmatige, incidentele of uitzonderlijke basis zal worden toegestaan, zoals telewerkdagen vanwege doktersafspraken, kinderopvang of een andere reden.

- Bepaal de verwachtingen - Hoeveel uur moeten telewerkers per dag werken? Zorg ervoor dat hun doelstellingen en bijbehorende verwachtingen duidelijk en consistent zijn. Als je ook wilt dat werknemers met elkaar communiceren als ze op afstand werken om de productiviteit hoog te houden, geef dit dan aan.

- Communiceer hoe werknemers thuis zullen werken - Moeten werknemers hun desktop computers mee naar huis nemen of op kantoor laten? Is er een remote desktop tool die ze kunnen gebruiken om hun computer op afstand te benaderen? Welke toepassingen zullen de teamleden moeten gebruiken om met elkaar te communiceren? Welke hulpmiddelen je ook hebt, zorg ervoor dat iedereen weet hoe ze te gebruiken.

- Maak van beveiliging een prioriteit - Herinner werknemers aan het belang van beveiliging. Maak een lijst van alle regels van je bedrijf met betrekking tot de beveiliging van gegevens en apparaten.

Als je je beleid eenmaal op orde hebt, ben je klaar om het te gaan testen op een kleine groep werknemers. Als je het eenmaal getest en verfijnd hebt, kun je vervolgens telewerken in de rest van het bedrijf invoeren. Lees hier meer hierover.

Stap 2 - Stel de 5 noodzakelijke WFH-tools in

Projectbeheer - Trello, monday.com, Workfront. Real time communicatie - Slack, Skype of Zoom. Samenwerking - Google Drive, Microsoft Teams, of Confluence. Team tracking en beheer - Hubstaff, Officevibe, of JotForm. Splashtop Remote Access - Splashtop Business Access is niet alleen eenvoudig te gebruiken, maar ook zeer veilig en betaalbaar. Meer dan 30 miljoen mensen wereldwijd gebruiken Splashtop. Je kunt aan de slag met een gratis proefversie hier.

Stap 3 - Handhaaf een positieve en humane sfeer

Voor een succesvolle implementatie van WFH is het belangrijk te onthouden dat vooral de mensencomponent het belangrijkst is. De grootste uitdaging van telewerk is vaak een overmatige controle van werknemers met productiviteitstools en thuiswerksystemen.

Als we werknemers niet zien, zijn we vaak geneigd ze meer onder de loep te nemen. Beantwoordt hij/zij voortdurend e-mails? Hoe lang doet hij/zij erover? Hoe lang is hij/zij al ingelogd?

Onthoud dat het belangrijkste het resultaat is en laat je werknemers zien dat je hen vertrouwt. -->Zo ontstaat een sfeer van vertrouwen en positieve energie.

Onze voorspellingen voor de toekomst> Telewerken is niet langer optioneel

We kunnen nu al zien dat COVID-19 wereldwijd een gedwongen explosie van telewerk heeft veroorzaakt. Gedwongen revolutie of niet, het is zeker dat thuiswerken in het DNA van de meeste bedrijven zal blijven gegraveerd.

Wij denken dat de bedrijven die ervan zullen profiteren, de bedrijven zijn die in deze nieuwe wereld van telewerken een evenwicht weten te bereiken.