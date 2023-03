Leren op afstand en computerlabs op afstand zullen blijven

Een recent Forbes-artikel stelde: "COVID-19 heeft de realiteit doen inzien dat onderwijstechnologie die geweldige inhoud levert en leerlingen en leraren betrekt nog nooit zo belangrijk is geweest." Dat geldt vooral voor academische instellingen die tijdens de pandemie in korte tijd zijn omgevormd tot online instellingen. Als gevolg daarvan hebben steeds meer scholen zich gewend tot Splashtop software voor toegang op afstand om beter leren op afstand mogelijk te maken.

Toegang op afstand tot computerlokalen kan leren op afstand verbeteren ⬇

Remote access software, ook bekend als software voor afstandsbediening of remote desktop, stelt faculteit en studenten in staat om op afstand in te loggen en computerlokalen te gebruiken, net alsof ze achter de computer zitten. Als studenten op afstand toegang moeten hebben tot software die alleen op de laboratoriumcomputers beschikbaar is, of als alleen de laboratoriumcomputers verbonden zijn met een apparaat zoals een computergestuurde telescoop voor een astronomieles, dan is Splashtop een prima oplossing voor toegang op afstand tot die computers.

Voor het beheer van de labcomputers stelt Splashtop remote access faculteits- en school-IT-teams in staat om alle computerlabmachines op afstand te beheren, te monitoren en op afstand studenten en docenten te helpen die toegang tot het computerlab nodig hebben.

Bovendien vermindert het de IT-last en de administratieve kosten die gepaard gaan met het installeren van extra softwarelicenties op individuele leerlingencomputers. Stel je voor dat je licenties voor AutoCAD of Adobe Creative Software moet uitbreiden naar alle studenten op een campus? Met Splashtop Remote Access is dat niet nodig en is het instellen van toegang op afstand met Splashtop heel eenvoudig.

Splashtop remote access software bestaat uit twee componenten: een streamer app en een client app. De streamer-app wordt geïnstalleerd op de computers in het computerlokaal en de client-app op de apparaten van de studenten of docenten (persoonlijke laptops, tablets en smartphones). Als alles is ingesteld, kunnen studenten en docenten academische programma's op hun apparaten draaien, net als op conventionele universitaire werkstations!

Hoewel er genoeg softwareoplossingen voor toegang op afstand zijn, hebben veel instellingen voor hoger onderwijs Splashtop gekozen om aan hun behoeften te voldoen omdat Splashtop zeer eenvoudig te gebruiken, veilig en betaalbaar is.

Bovendien ondersteunt Splashtop sessies op afstand met multi-monitor 4k streaming met 40 frames per seconde (fps) en iMac Pro 27" Retina 5k werkstations met lage latentie. Hiermee kunnen studenten in de media- en entertainmentindustrie op afstand 4k/5k met 40fps streamen, en video's in ultrahoge resolutie, modellen en andere bestanden openen vanaf hun werkplekken op de campus, alsof ze er zelf bij zaten! Onderwijsinstellingen die Splashtop gebruiken zijn onder andere Stanford, Berkeley Penn State, Cornell en nog veel meer.

Moeten onderwijsinstellingen weer normaal gaan doen na COVID-19?

Het College of Fine, Performing and Communicate Arts aan de Wayne State University is een voorbeeld van een college dat zich tot Splashtop wendde om studenten op afstand toegang te geven tot laboratoriumcomputers . Een langetermijnvoordeel dat ze van Splashtop krijgen, is dat ze al hun 'gepensioneerde' computers voor virtuele doeleinden kunnen gebruiken. In plaats van labcomputers weg te gooien, stapelen ze ze op elkaar, verbinden ze ze met internet en geven ze studenten op afstand toegang tot ze. De CTE-afdeling van Laney College is een andere school die Splashtop gebruikt voor labtoegang op afstand en voordelen op lange termijn ondervindt.

Als het Darwinisme ons één ding heeft geleerd dan is het wel dat degenen die overleven degenen zijn die het meest reageren op verandering. En de realiteit is dat dit voor organisaties blijft gelden, omdat crises ons dwingen ons aan te passen.

In een post-COVID wereld is het dus waarschijnlijk dat de academische instellingen die overleven diegenen zullen zijn die zich niet alleen aan veranderingen hebben aangepast, maar ze ook hebben omarmd en ermee vooruit zijn gegaan.

Dit betekent dat academische instellingen soepeler en flexibeler zullen moeten zijn in hun aanbod vanwege de verschuiving naar een mentaliteit op afstand.

Computerlokalen op afstand zijn een blijvertje.

Waar deze post-COVID wereld ons ook brengt, Splashtop zal er zijn om het onderwijs te ondersteunen :

"Het COVID-19 coronavirus herinnert ons er levendig aan waarom we Splashtop in de eerste plaats zijn begonnen: om traditionele organisaties zoals scholen te helpen flexibeler te worden door effectieve oplossingen voor toegang op afstand in hun activiteiten op te nemen." - Mark Lee, CEO van Splashtop