V&A met het Exec Team over de EU-uitbreiding van Splashtop

Heb je vragen over de uitbreiding van Splashtop in EMEA? Splashtop's CEO Mark Lee, en Alexander Draaijer, de nieuw benoemde GM van EMEA beantwoorden enkele van de meest voorkomende vragen over onze EMEA uitbreiding.

Mark Lee en Alexander Draaijer beantwoorden onze EMEA-vragen

Vraag 1: Splashtop heeft onlangs plannen aangekondigd om haar aanwezigheid in de EU uit te breiden. Laten we beginnen met de basis. Wat doe jij in deze regio?

Mark Lee: We doen een paar dingen. We lanceren een lokale instantie van de Splashtop remote-access software in het AWS cloud datacenter in Duitsland, inclusief een lokale gebruikersdatabase en ondersteuning voor de Euro valuta en lokale betaalmethoden.

Alexander Draaijer: We hebben ook Splashtop-softwareproducten in meerdere talen en bieden meertalige verkoop- en klantenondersteuning.

V2: Hoe zullen deze mogelijkheden veranderen wat je daar kunt doen?

ML: Bij deze acties gaat het erom de belemmeringen weg te nemen voor bedrijven en individuen in de EU die onze oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand willen gebruiken. Door in euro's te ondersteunen, evenals de lokale betaalmethoden die in individuele landen de voorkeur hebben, is het voor EU-klanten zoveel gemakkelijker om onze producten te kopen. En natuurlijk betekent het aanbieden van gelokaliseerde versies van onze software en meertalige verkoop- en ondersteuningsteams dat klanten niet gedwongen zullen worden om Engels te gebruiken als ze liever in het Frans, Spaans, Italiaans of Duits werken.

AD: Door onze cloud-software in een datacentrum in Duitsland te laten draaien, samen met onze toevoeging van meer lokale relay-servers, zullen de prestaties van de Splashtop-software verbeteren door de latentie te verminderen en hogere framesnelheden mogelijk te maken. De lokale gebruikersdatabase biedt verbeterde ondersteuning voor Europa's General Data Protection Regulation (GDPR) - en het is belangrijk om het op een in Duitsland gevestigd cloud datacenter te hebben, want iedereen weet dat Duitsland het strengste privacybeleid voor gegevens in de EU heeft.

ML: Plus, voor bedrijven die het beste willen op het gebied van softwarebeveiliging en -controle, bieden we ook een oplossing op locatie. Het komt allemaal neer op het wegnemen van belemmeringen voor mensen om zaken met ons te doen, en het ontmoeten van bedrijven en individuen waar ze zijn.

V3: Waarom aandacht voor de EU, en waarom nu?

ML: Splashtop is gevestigd in Silicon Valley, waar we ons wereldwijde hoofdkantoor hebben, maar we hebben ook een sterke Aziatische aanwezigheid opgebouwd. We doen veel zaken in China, Japan en in heel Azië, waar we een robuust ecosysteem hebben opgezet ter ondersteuning van de regelgeving voor het zakendoen in die landen. Eerder dit jaar zijn we begonnen met onze uitbreiding naar Europa door Alex aan te nemen als algemeen directeur EMEA en ons EMEA-hoofdkantoor te openen in Amsterdam.

AD: Splashtop heeft al klanten in Europa, maar we wisten dat we, om bedrijven en individuen in de regio echt van dienst te kunnen zijn, zaken nodig hadden als Euro- en lokale betalingsondersteuning, gelokaliseerde software en het uitvoeren van onze software in een in de EU gevestigd clouddatacenter. Ook is deze regio zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie en is de vraag naar effectieve, veilige, betaalbare thuiswerkoplossingen en oplossingen voor ondersteuning op afstand enorm gestegen.

V4: Hoe past Splashtop zich aan aan de behoeften van EU-bedrijven en mensen die geïnteresseerd zijn in mogelijkheden voor externe toegang of ondersteuning op afstand?

ML: Splashtop-producten vullen alle verwachtingen in die u zou verwachten voor effectieve externe toegang: prestaties, gebruiksgemak, beveiliging, betrouwbaarheid en al het andere. Maar luister naar onze klanten, dan wordt het duidelijk dat Splashtop veel verder gaat dan hun verwachtingen. We hebben gehoord van klanten over de hele wereld die ons bedanken voor het toestaan dat hun bedrijven blijven werken toen de COVID-19-beperkingen van kracht werden. Mensen gebruiken het woord 'redder in nood' om naar Splashtop te verwijzen. Zelfs vóór de pandemie werd een enorm percentage van de mensen die onze producten proefden, vrijwel onmiddellijk klant.

AD: Ik kan je uit persoonlijke ervaring vertellen dat een van de redenen waarom ik zo graag voor Splashtop werk de 'wow'-ervaring is van het gebruik van onze producten. Vele jaren geleden werkte ik voor een van de grootste concurrenten van Splashtop, dus ik ben goed bekend met producten voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand. Het verschil met Splashtop is niets minder dan verbluffend.

Natuurlijk is de prijs maar één factor, maar ook de financiële waarde van Splashtop is behoorlijk verbluffend. Niet alleen levert Splashtop toegang op afstand die gemakkelijker te gebruiken is en betere prestaties levert dan alternatieven, maar onze prijzen zijn tot 80% lager dan die van de concurrentie. En terwijl onze concurrenten elk jaar hun prijzen verhogen, doet Splashtop er alles aan om onze oplossingen betaalbaar te houden.

V5: Hoe denkt u dat de vraag naar oplossingen voor toegang op afstand zal veranderen na COVID-19?

ML: Veel bedrijven hebben al geruime tijd nagedacht over strategieën om thuis te werken - misschien als een manier om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door minder woon-werkverkeer te eisen, of om een aantrekkelijkere werkomgeving te bieden door middel van flexibele uren, of om te verkleinen of hun kantoorruimte verplaatsen of werknemers van buiten hun lokale geografische straal aantrekken. COVID-19 zette hen aan tot actie, of ze er nu klaar voor waren of niet. Thuiswerken heeft zich absoluut ontpopt.

Nu thuiswerken echt een nieuwe norm wordt, zoeken bedrijven van elke omvang naar nieuwe tools en nieuwe manieren om de ervaringen met thuiswerk naar een hoger niveau te tillen. We zijn zo blij dat Splashtop dat volgende niveau kan bieden en we kijken ernaar uit om onze voordelen uit te breiden naar meer gebruikers in de hele EU.

AD: Mark zei iets heel belangrijks toen ik een sollicitatiegesprek voerde om bij het bedrijf te komen werken. Ik had gevraagd naar zijn doelen voor Splashtop, specifiek in EMEA, en hij zei dat hij zich inzette voor het leveren van de beste producten voor toegang op afstand voor de beste prijs aan gebruikers over de hele wereld. Hij voegde eraan toe: "We willen onze gebruikers wereldwijd verblijden." Ongeacht hoe de zaken er na COVID-19 voorstaan, het is duidelijk dat veel bedrijven van plan zijn meer thuiswerkopties aan te bieden dan voorheen. En als je als bedrijf op zoek bent naar thuiswerkoplossingen, zou je dan niet eerder kiezen voor een leverancier die als doel heeft jou en je werknemers tevreden te stellen?