Splashtop breidt EU-aanwezigheid uit om strategieën voor telewerken in de regio te ondersteunen

Voegt ondersteuning voor euro valuta, EU cloud datacenter, meertalig sales & support team toe

SAN JOSE, Calif., 29 juni 2020-Splashtop Inc., een toonaangevend remote-access softwarebedrijf, kondigde vandaag aan dat het zijn aanwezigheid in de Europese Unie (EU) versterkt om het voor ondernemingen en personen in de regio gemakkelijker te maken productief en gemakkelijk thuis te werken en IT-ondersteuning op afstand te leveren. Splashtop lanceert een exemplaar van zijn remote-access oplossing in een in Duitsland gevestigd cloud-datacenter, met een lokale gebruikersdatabase plus ondersteuning voor de eurovaluta.

"De pandemie van COVID-19 maakt thuiswerken een nieuwe norm, terwijl de vraag naar zaken als IT-ondersteuning op afstand en toegang op afstand tot computerlokalen in de klas toeneemt", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. “Als gevolg hiervan is het belangrijker dan ooit om de barrières voor thuiswerken en ondersteuning op afstand te verlagen. Naast het lokaliseren van de producten in meerdere talen, realiseerden we ons dat het verstrekken van lokale Euro-betaling, het voldoen aan compliance en het aanbieden van meertalige klantenondersteuning en verkoopteams meer bedrijven en individuen in de EU in staat zouden stellen te profiteren van ons aanbod. "

De ondersteuning van Splashtop in euro's zal haar EU-klanten in staat stellen wisselkoersschommelingen te vermijden. Nu Splashtop een lokaal Europees datacenter en meer lokale relayservers heeft, zullen EU-gebruikers gebruik kunnen maken van verbeterde prestaties van de Splashtop-software voor externe toegang, door lagere latentie en framesnelheden hoger dan 40 frames per seconde (FPS). Het nieuwe in Duitsland gevestigde datacenter bevat ook een lokale gebruikersdatabase die verbeterde ondersteuning biedt voor Europa's General Data Protection Regulations (GDPR).

Een gefaseerde aanpak van wereldwijde expansie

Naast het wereldwijde hoofdkantoor in Silicon Valley heeft Splashtop zijn Aziatische aanwezigheid gevestigd en een robuust ecosysteem gecreëerd ter ondersteuning van de wettelijke vereisten voor zakendoen in China, Japan en heel Azië. Eerder dit jaar opende Splashtop zijn EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) hoofdkantoor in Amsterdam en benoemde Alexander Draaijer tot General Manager voor EMEA.

Veel EU-landen, waaronder Italië, Spanje en Frankrijk, zijn zwaar getroffen door COVID-19, waardoor bedrijven hun best deden om hun bedrijfscontinuïteit te waarborgen en effectieve thuiswerkstrategieën te creëren. Nu Splashtop-producten gemakkelijker te kopen en te gebruiken zijn, zullen meer EU-bedrijven en particulieren kunnen profiteren van Splashtop's betaalbare, gebruiksvriendelijke cloudgebaseerde en ter plekke oplossingen voor externe toegang, die beveiliging en betrouwbaarheid op ondernemingsniveau bieden.

"Vanuit professioneel oogpunt is Splashtop bijzonder nuttig gebleken in het tijdperk van het coronavirus", zegt Aurélien Freudenreich, IT-manager van IMED Conseil, een in Frankrijk gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in de automatisering van medische en tandartspraktijken. “We hebben bijvoorbeeld een aantal 'gast'-gebruikersaccounts aangemaakt om artsen rechtstreeks toegang te geven tot hun praktijkcomputers vanaf externe locaties, waardoor ze thuis toegang hebben tot hun patiëntendossiers en ook om facturen voor telegeneeskundeconsulten te factureren wanneer de praktijken zijn gesloten. '

"Als platform dat tientallen miljoenen gebruikers ondersteunt, biedt Splashtop organisaties de mogelijkheid om de moderne manier van werken te omarmen - overal werken, veilig, efficiënt en mobiel - wat leidt tot een productiever en sterker personeelsbestand", aldus Mark Lee.

Je kunt hier meer te weten komen over de uitbreiding van Splashtop.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote access desktop services stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop Remote Support diensten stellen IT en MSPs in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en het internet der dingen (IoT) te ondersteunen. Splashtop On-Demand Support-oplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op Splashtop.com.