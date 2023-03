Poway Unified School District gebruikt Splashtop remote access om het leren te verbeteren

Career Education Specialist, Joe Austin, vertelt hoe zijn schooldistrict Splashtop gebruikt om studenten met Chromebooks in staat te stellen op afstand toegang te krijgen tot software in de computerruimtes

De uitdaging: op afstand toegang krijgen tot computers en software die nodig zijn voor CTE-lessen, terwijl de gegevens en privacy van studenten worden beschermd

Vanwege de pandemie heeft Poway Unified School District de beslissing genomen om afstandsonderwijs in te voeren. Deze beslissing had een grote impact op hun afdeling Career Technical Education (CTE). Om thuis te leren kregen de leerlingen Chromebooks. Helaas konden de Chromebooks de geavanceerde softwarebehoeften van hun CTE-klassen niet ondersteunen. Docenten vroegen zich af: "Hoe gaan we kinderen leren branchespecifieke software te gebruiken als ze die niet kunnen uitvoeren op het apparaat waarop ze leren?"

De CTE-afdeling moest een oplossing vinden die studenten zou verbinden met machines die wel geavanceerde software voor CTE-lessen kunnen draaien (dwz techniek, informatica, videoproductie, 3D-animatie en grafisch ontwerp). Bovendien hadden ze een oplossing nodig die de gegevens en privacy van studenten zou beschermen. Nadat ze hun opties hadden onderzocht, besloten ze Splashtop te proberen.

“Splashtop was voor ons de eenvoudigste en meest effectieve oplossing.” – Joe Austin, specialist in loopbaanonderwijs

De oplossing: Poway Unified gebruikt nu Splashtop Enterprise, zodat studenten vanaf hun Chromebooks op afstand toegang hebben tot computerruimtes

In het begin implementeerde de afdeling Splashtop op basis van de gereedheid van de leraar. Ze begonnen met een handvol leraren die het konden testen om te zien of het aan hun behoeften zou voldoen. Als gevolg hiervan werden deze docenten een integraal onderdeel van de uitrol. Het waren vertrouwde collega's die konden instaan voor de effectiviteit van Splashtop. Pilotleraren, waaronder een sceptische instructeur voor videobewerking, waren aangenaam verrast door de prestaties van Splashtop.

"Het was zo dicht bij persoonlijk zijn als we hadden kunnen hopen." -Joe Austin

De resultaten

Splashtop stelde Poway Unified School District in staat om op afstand technisch geavanceerde CTE-lessen te geven. Als gevolg hiervan konden CTE-leraren de Macs en pc's van het computerlab van Poway gebruiken om geavanceerde software voor hun lessen uit te voeren. Bovendien hadden studenten vanaf hun Chromebooks op afstand toegang tot de software (via labs op de campus).

"Ik geloof oprecht dat de meeste van onze cursussen de leerresultaten die we verwachten niet hadden kunnen benaderen zonder het gebruik van Splashtop." -Joe Austin

