Microsofts Patch Tuesday-release van september 2026 pakt 974 Microsoft-CVE's aan, waarmee het de grootste Patch Tuesday -release tot nu toe is. De release omvat Windows-clients en -servers, Microsoft 365-apps, SQL Server, Exchange Server, Azure, ontwikkelaarstools, identiteitsdiensten, onderdelen voor externe toegang en kernsubsystemen van Windows. Microsoft publiceert ook 25 niet-Microsoft-CVE's opnieuw.
Twee kwetsbaarheden worden al actief misbruikt: CVE-2026-85880 in Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) en CVE-2026-81963 in de Windows Update Stack. Beide zijn kwetsbaarheden voor bevoegdheidsverhoging met de classificatie Important, wat nog eens onderstreept waarom de exploitatiestatus prioriteit moet krijgen boven alleen ernstlabels.
Met bijna 1.000 Microsoft-CVE's om te beoordelen, hebben IT-teams een risicogebaseerde uitrol nodig die rekening houdt met actieve uitbuiting, systeemblootstelling, bedrijfskritiekheid en de rol die elk getroffen systeem in de omgeving speelt.
Overzicht van Microsoft-patches voor september 2026
Van de 973 CVE's met gedetailleerde informatie over de ernst, beoordeelde Microsoft er 113 als kritiek en 860 als belangrijk. Microsoft geeft aan dat voor 964 klantactie vereist is, terwijl negen zijn opgelost binnen de cloudinfrastructuur van Microsoft.
Categorie
september 2026
Aangepakte Microsoft-CVE's
974
Kritiek
113
Belangrijk
860
CVE's die actie van de klant vereisen
964
Actief misbruikte zero-days
2
Kritieke kwetsbaarheden voor externe code-uitvoering
82
Opnieuw gepubliceerde niet-Microsoft CVE's
25
Privilegeverhoging en uitvoering van externe code vormen het grootste deel van deze release:
Type kwetsbaarheid
Aantal
Verhoging van bevoegdheden
438
Code-uitvoering op afstand
258
Openbaarmaking van informatie
173
Denial of service
56
Bypass van beveiligingsfunctie
19
Spoofing
16
Manipulatie
13
Het grote aantal kwetsbaarheden voor bevoegdheidsverhoging en uitvoering van externe code maakt het extra belangrijk om de systemen te identificeren die het meest waarschijnlijk een pad bieden naar bevoorrechte toegang of bredere compromittering.
Waar de kwetsbaarheden geconcentreerd zijn
Windows is goed voor de meeste kwetsbaarheden van deze maand, maar de release heeft ook gevolgen voor productiviteitsapplicaties en kritieke serverinfrastructuur.
Productfamilie
Aangepakte kwetsbaarheden
Afzonderlijke updates
Windows
723
32
Office
111
11
Office 2016
111
18
SQL Server
62
1
Ontwikkelaarstools
22
36
SharePoint Server
16
3
Azure
12
4
Skype for Business
10
3
Exchange Server
9
4
Overig
9
9
Twee actief misbruikte zero-days vereisen onmiddellijke aandacht
Microsoft heeft bevestigd dat twee Windows-kwetsbaarheden voor bevoegdheidsverhoging actief worden misbruikt.
CVE
Getroffen component
Ernst
Exploitstatus
Waarom dit belangrijk is
CVE-2026-85880
Windows geavanceerde lokale procedureaanroep
Belangrijk
Exploitatie gedetecteerd
Succesvolle exploitatie kan een aanvaller in staat stellen bevoegdheden te verhogen van een standaardgebruikerscontext naar SYSTEM.
CVE-2026-81963
Windows Update Stack
Belangrijk
Exploitatie gedetecteerd
Succesvolle uitbuiting kan een aanvaller verhoogde rechten en meer controle geven over een gecompromitteerd Windows-systeem.
Kwetsbaarheden voor bevoegdheidsverhoging vereisen meestal dat een aanvaller eerst al enige mate van toegang heeft, maar ze kunnen helpen om beperkte toegang om te zetten in controle over het getroffen systeem. Omdat Microsoft uitbuiting al heeft gedetecteerd, moeten beide kwetsbaarheden voorrang krijgen op kwetsbaarheden die alleen op basis van ernst of theoretisch risico prioriteit hebben.
Kritieke kwetsbaarheden om hierna prioriteit te geven
Microsoft heeft 113 kwetsbaarheden als kritiek beoordeeld, waaronder 82 kwetsbaarheden voor code-uitvoering op afstand. In plaats van ze als één uniforme groep te behandelen, moet je ze prioriteren op basis van de getroffen infrastructuur, de blootstelling ervan en de mogelijke impact van compromittering.
Windows DNS Server
Zes kritieke kwetsbaarheden voor uitvoering van externe code hebben invloed op Windows DNS Server:
CVE-2026-69730
CVE-2026-69827
CVE-2026-69858
CVE-2026-69813
CVE-2026-77505
CVE-2026-72987
DNS vormt de basis van Windows-netwerken en Active Directory-omgevingen. Geef prioriteit aan in het domein geïntegreerde DNS-servers en alle getroffen systemen die bereikbaar zijn vanaf niet-vertrouwde netwerken.
Identiteits- en domeininfrastructuur
De release bevat kritieke kwetsbaarheden voor remote code execution in verschillende componenten die centraal staan in Windows-authenticatie:
CVE
Getroffen component
CVE-2026-69712
Windows Key Distribution Center
CVE-2026-69676
Windows Kerberos
CVE-2026-72982
Windows Netlogon
Kerberos, het Key Distribution Center en Netlogon ondersteunen authenticatie binnen Windows-domeinen. Domeincontrollers en andere systemen die identiteitsdiensten ondersteunen, moeten daarom tot de eerste servers behoren die worden geëvalueerd en gepatcht na de twee misbruikte zero-days.
Externe toegang en netwerkdiensten
CVE-2026-69518 heeft betrekking op Windows Remote Desktop, terwijl CVE-2026-69590, CVE-2026-72950, CVE-2026-72959 en CVE-2026-69852 betrekking hebben op Windows Routing and Remote Access Service (RRAS).
Deze componenten kunnen voor blootstelling met hoge prioriteit zorgen wanneer ze vanaf het internet bereikbaar zijn, verbonden zijn met VPN-services of toegankelijk zijn vanuit minder vertrouwde netwerksegmenten. IT-teams moeten vaststellen waar de getroffen services zijn ingeschakeld en extern bereikbare of bedrijfskritische systemen vooraan in de wachtrij plaatsen.
SQL Server en Exchange Server
Vier kritieke kwetsbaarheden voor externe code-uitvoering treffen Microsoft SQL Server:
CVE-2026-67631
CVE-2026-67378
CVE-2026-67636
CVE-2026-67643
Database- en berichtensystemen bevatten vaak gevoelige bedrijfsgegevens en kunnen werken met geprivilegieerde toegang tot andere resources. Controleer getroffen SQL Server- en Exchange Server-implementaties direct en geef prioriteit aan systemen met externe blootstelling, kritieke workloads of toegang tot waardevolle data.
Hyper-V, failoverclustering en implementatie-infrastructuur
De release van september bevat ook Critical-kwetsbaarheden voor uitvoering van externe code in infrastructuur die meerdere workloads of onderliggende systemen kunnen beïnvloeden.
CVE's
Getroffen component
Operationeel aandachtspunt
CVE-2026-80083, CVE-2026-69603
Windows Hyper-V
Een kwetsbare host kan meerdere gastworkloads in gevaar brengen.
CVE-2026-78444, CVE-2026-73010
Windows Failover Cluster
Geclusterde systemen ondersteunen vaak productieomgevingen met hoge beschikbaarheid.
CVE-2026-72954, CVE-2026-72957
Windows Deployment Services
Implementatie-infrastructuur kan veel endpoints beïnvloeden die ervan afhankelijk zijn voor imaging of provisioning.
Bij het plannen van patches moet rekening worden gehouden met beschikbaarheidseisen, maar de concentratie van kritieke workloads op deze systemen maakt uitgestelde herstelmaatregelen riskant. Gebruik gefaseerde tests en afgestemde onderhoudsvensters wanneer een onmiddellijke uitrol productieservices zou kunnen verstoren.
Microsoft 365- en Office-applicaties
De release bevat drie kritieke kwetsbaarheden voor externe uitvoering van code in Word, zes kritieke kwetsbaarheden voor externe uitvoering van code in Excel en vier kritieke kwetsbaarheden voor externe uitvoering van code in Outlook.
Office-applicaties blijven belangrijk omdat kwaadaardige bestanden en e-mailinhoud een eerste toegangspad tot gebruikersomgevingen kunnen bieden. Deze updates moeten over het algemeen prioriteit krijgen na misbruikte kwetsbaarheden en blootgestelde infrastructuur, maar organisaties met frequente externe documentuitwisseling of gebruikersgroepen met een hoger risico moeten de uitrol mogelijk versnellen.
Zo geef je prioriteit aan patches van september 2026
Er is geen vaste tijdlijn die bij elke omgeving past. Gebruik de volgende niveaus als startpunt en pas ze vervolgens aan op basis van blootstelling, getroffen assets, bedrijfsimpact, beschikbare mitigaties en testvereisten.
Patch binnen 72 uur
Prioriteit:
CVE-2026-85880 en CVE-2026-81963, omdat Microsoft actieve uitbuiting heeft bevestigd
Kwetsbaarheden in Windows DNS Server op domeingeïntegreerde of extern bereikbare systemen
Updates voor Kerberos, Netlogon, Key Distribution Center en Active Directory Domain Services op identiteitsinfrastructuur
Kwetsbaarheden in Windows Remote Desktop en RRAS op blootgestelde of op afstand toegankelijke systemen
Kritieke kwetsbaarheden in SQL Server en Exchange Server die gevoelige of extern bereikbare workloads beïnvloeden
Kwetsbaarheden in Windows Deployment Services, Failover Cluster en Hyper-V op kritieke infrastructuur
Elke kwetsbaarheid die later wordt gemarkeerd als waarschijnlijker voor misbruik of wordt toegevoegd aan de catalogus met Known Exploited Vulnerabilities van CISA
Verplaats internetgerichte systemen, domeincontrollers, VPN-gateways, remote access-services en systemen die geprivilegieerde inloggegevens of kritieke workloads verwerken naar de voorkant van deze laag.
Patch binnen 1 tot 2 weken
Prioriteit:
Kwetsbaarheden voor uitvoering van externe code in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook en SharePoint
Media, grafische elementen, codecs, WebP, beeldverwerking en andere client-side kwetsbaarheden
Windows Hello, Credential Guard en andere authenticatiegerelateerde kwetsbaarheden voor bevoegdheidsverhoging
Virtualisatie- en opslagsystemen die niet aan de edge zijn blootgesteld
Updates voor Visual Studio, Visual Studio Code, PowerShell en .NET op ontwikkelaarsendpoints
Blootstelling en de bedrijfsrol moeten nog steeds zwaarder wegen dan de standaardtijdlijn. Zo kan een gebruikersgroep met een hoog risico die regelmatig externe documenten ontvangt, Office-updates eerder nodig hebben.
Reguliere patchcyclus
zijn onder andere:
Kwetsbaarheden met een lagere ernst in componenten met beperkte blootstelling
Kwetsbaarheden op streng beheerde systemen met alleen lokale toegang
Problemen met randapparatuur en apparaatstuurprogramma's op apparaten met beperkte fysieke toegang
Systemen die niet met internet verbonden zijn en worden beschermd door effectieve compenserende beheersmaatregelen
De ernst alleen mag niet de volgorde van patchen bepalen. Bevestigde uitbuiting, aanvalspad, systeemblootstelling, vereiste bevoegdheden, bedrijfskriticiteit en het mogelijke effect op andere systemen vormen een nuttigere basis voor prioritering.
Opmerkelijke updates van derden
Microsoft publiceert 25 niet-Microsoft-CVE's opnieuw naast de release van deze maand. Organisaties die Microsoft Edge beheren volgens het op Chromium gebaseerde releaseschema, moeten relevante browserupdates onafhankelijk bevestigen.
Updates voor browsers, ontwikkelaarstools, open-sourceafhankelijkheden en applicaties van derden moeten onderdeel blijven van dezelfde workflow voor kwetsbaarheidsbeheer als updates van besturingssystemen. Afzonderlijke processen kunnen blinde vlekken creëren, zelfs wanneer Windows-patching actueel is.
Waarom Patch Tuesday van september belangrijk is voor IT-teams
De release van september is meer dan alleen een grootschalige patchronde. Er komen drie operationele uitdagingen aan het licht die IT-teams moeten aanpakken.
1. Door de omvang is handmatige prioritering niet realistisch
Bijna 1.000 Microsoft-CVE's kunnen niet allemaal dezelfde urgentie krijgen. IT-teams moeten bepalen welke assets zijn getroffen, welke kwetsbaarheden worden misbruikt en welke systemen identiteitsbeheer, externe toegang, databases, samenwerking of bedrijfskritische workloads ondersteunen.
Die beoordeling hangt af van een nauwkeurige inventaris van assets en software. Zonder die inventaris kunnen teams tijd besteden aan updates met een lager risico, terwijl blootgestelde systemen kwetsbaar blijven.
2. Belangrijke enterprise-infrastructuur is sterk vertegenwoordigd
De updates van september raken tegelijk identiteitsservices, DNS, externe toegang, databases, berichtenservices, virtualisatie en endpointbesturingssystemen. Daardoor ontstaan overlappende prioriteiten voor servers en gebruikersapparaten, elk met eigen vereisten voor testen en onderhoud.
Met een gefaseerde uitrol kunnen teams snel aan de slag met de meest blootgestelde systemen, terwijl ze bredere updates testen voordat deze organisatiebreed worden uitgerold.
3. Verificatie van patches is net zo belangrijk als implementatie
Het versturen van een update bewijst niet dat elk apparaat beschermd is. Systemen kunnen offline zijn, installaties kunnen mislukken of endpoints kunnen een uitrolvenster missen.
IT-teams moeten kunnen zien welke apparaten kwetsbaar blijven, welke patches zijn geslaagd, welke zijn mislukt en welke systemen nog een implementatiepoging of aanvullende herstelmaatregelen vereisen.
Hoe Splashtop AEM kan helpen bij het prioriteren en implementeren van patches
Een Patch Tuesday-release met 974 Microsoft-CVE's zorgt voor twee directe uitdagingen: bepalen wat belangrijk is in jouw omgeving en snel de juiste updates uitrollen. Splashtop AEM helpt IT-teams beide te beheren vanuit één centrale console.
Zie waar het risico zit: Splashtop AEM biedt gecentraliseerd inzicht in kwetsbaarheden, patchstatus, hardware- en software-inventaris en endpointstatus. IT-teams kunnen die context gebruiken om getroffen apparaten te identificeren en te begrijpen waar dringende herstelmaatregelen nodig zijn.
Geef prioriteit aan de belangrijkste kwetsbaarheden: CVE-inzichten en informatie op endpointniveau helpen teams zich te richten op misbruikte kwetsbaarheden, risicovolle software, kritieke systemen en apparaten die gevoelige functies ondersteunen, zoals identiteit of externe toegang.
Updates sneller uitrollen: Splashtop AEM ondersteunt patching in realtime, geautomatiseerd patchbeleid, geplande implementatie en ringgebaseerde uitrol. Teams kunnen updates testen met een kleinere apparaatgroep, de uitrol in fasen uitbreiden en succes of mislukking monitoren zonder het zicht op de hele omgeving te verliezen.
Versterk bestaande patchworkflows: Teams die delen van het patchen nog handmatig afhandelen, kunnen repetitief implementatie- en verificatiewerk automatiseren. Splashtop AEM kan Microsoft Intune versterken door realtime patching, CVE-zichtbaarheid en herstelmogelijkheden toe te voegen aan hun bestaande omgeving. Organisaties die een RMM gebruiken, kunnen Splashtop AEM inzetten om patchzichtbaarheid, automatisering en endpointworkflows te versterken waar extra mogelijkheden nodig zijn.
Reageer sneller op kwetsbaarheden met een hoog risico met Splashtop AEM
De recordbrekende Patch Tuesday van september laat zien hoe snel patchbeheer een probleem van prioritering en verificatie wordt. IT-teams moeten blootgestelde apparaten identificeren, urgente updates implementeren en herstel bevestigen zonder systemen in gedistribueerde omgevingen uit het oog te verliezen.
Splashtop AEM brengt CVE-zichtbaarheid, realtime patching, automatisering, monitoring van patchstatus en endpointinzichten samen in één platform.
Start een gratis proefperiode van Splashtop AEM om kwetsbare endpoints te identificeren, updates met hoog risico te prioriteren en patches sneller uit te rollen.