Het zou een understatement zijn om te zeggen dat cybersecurity veeleisender is geworden. De toenemende complexiteit van cyberdreigingen maakt het een uitdaging om de aanvallers voor te blijven en netwerken en apparaten te beschermen, wat heeft geleid tot het groeiende belang van robuuste detectie- en responsoplossingen, zoals NDR (Network Detection and Response) en EDR (Endpoint Detection and Response).
Met dat in gedachten is het tijd om NDR en EDR te vergelijken, te zien hoe ze verschillen, te onderzoeken hoe elk cruciaal is voor het beschermen van digitale activa, en te zien hoe Splashtop AEM bedrijven helpt de endpointbeveiliging te versterken met CVE-gebaseerde inzichten, patch-automatisering, proactieve waarschuwingen en remediëringsworkflows.
De rol van NDR en EDR in moderne cybersecurity
Zowel NDR als EDR zijn waardevolle cybersecurity tools. Ze zijn ontworpen om monitoring te bieden, verdachte activiteiten te detecteren en erop te reageren, zodat IT-teams potentiële inbreuken of aanvallen kunnen aanpakken. Ze hebben echter elk hun eigen kenmerken en toepassingen, dus ze worden gebruikt om verschillende aspecten van beveiliging aan te pakken.
Wat is NDR (Network Detection and Response)?
Network Detection and Response (NDR) is een systeem dat zich richt op het monitoren van netwerken en netwerkverkeer voor potentiële bedreigingen. Het analyseert verkeer tussen interne en externe netwerken, evenals interne communicatie, om verdachte activiteiten of andere anomalieën te detecteren.
NDR maakt gebruik van machine learning en gedragsanalyses om netwerkgedragingen en bekende dreigingsindicatoren te monitoren. Dit helpt bij het detecteren van zero-day bedreigingen evenals bekende bedreigingen, gebaseerd op patronen en bekende bedreigingsindicatoren.
Wat is EDR (Endpoint Detection and Response)?
Endpoint Detection and Response (EDR) systemen monitoren en beheren de beveiliging op endpoints, zoals desktopcomputers, laptops en mobiele apparaten. EDR verzamelt gegevens zoals gebruikersactiviteit, netwerkverbindingen en wijzigingen in bestanden om verdachte activiteiten te detecteren.
EDR-oplossingen bieden realtime zichtbaarheid en bescherming voor endpoints door continu gegevens te verzamelen en te analyseren. Net als NDR kunnen ze machine learning en gedragsanalyses gebruiken om bedreigingen in realtime te detecteren.
Daarnaast kunnen EDR-systemen reacties automatiseren, zoals het isoleren van geïnfecteerde endpoints of bestanden. Dit helpt het risico op aanvallen en de schade die ze kunnen veroorzaken te verminderen, terwijl het details biedt die IT-teams kunnen helpen het incident te onderzoeken.
Hoe cyberdreigingen zijn geëvolueerd en waarom NDR & EDR belangrijk zijn?
Naarmate cyberbedreigingen blijven groeien, zijn NDR en EDR nog belangrijker geworden. Robuuste detectietools zijn essentieel voor het identificeren en reageren op verdachte activiteiten en potentiële bedreigingen, bij voorkeur voordat ze schade kunnen aanrichten.
Bijvoorbeeld, met de groei van remote werk en diversiteit aan apparaten, beheren organisaties meer endpoints dan ooit tevoren. Elk van deze endpoints, als ze onbeschermd blijven, kan worden gecompromitteerd en een aanvaller toegang geven tot een netwerk.
EDR-oplossingen kunnen deze endpoints monitoren om verdachte activiteiten te detecteren, kwaadaardige bestanden te blokkeren en zelfs het geïnfecteerde apparaat in quarantaine te plaatsen. Mocht een aanvaller het netwerk bereiken, dan kan NDR laterale bewegingen, command and control of data-exfiltratiepatronen aan het licht brengen en beveiligingsteams waarschuwen. Het kan ook helpen om de betrokken host voor onderzoek te lokaliseren.
Zowel NDR als EDR oplossingen kunnen helpen om zichtbaarheidsgaten te elimineren en sterkere beveiliging te creëren over netwerken en ecosystemen. Door ze te benutten kunnen organisaties effectieve beveiligingsbeleid creëren en een beter inzicht krijgen in hun beveiliging.
NDR vs EDR: Wat maakt ze verschillend in cyberverdediging?
Laten we nu de belangrijkste verschillen tussen NDR en EDR onderzoeken. Hoewel beide belangrijke aspecten van cybersecurity zijn, kunnen hun functies, sterke punten en gebruikssituaties aanzienlijk variëren.
Network Detection and Response
Endpointdetectie en -respons
Monitors
Netwerkverkeer en patronen
Endpoint-apparaten en activiteit
Gegevensbron
Diepgaande pakketinspectie en stroomgegevens
Telemetrie en logs
Zichtbaarheidsscope
Netwerk-niveau zichtbaarheid, laterale beweging, exfiltratie, en C2-communicatie
Endpoint-niveau zichtbaarheid in elk apparaat
Inzetbaarheid
Sensoren op het netwerk
Agents worden op elk apparaat geïnstalleerd
Detectiemethoden
Gedragsanalyse, anomaliedetectie, deep packet inspection
Gedragsmonitoring, procesanalyse, bestand- en registeractiviteit
Reactie
Waarschuwen en verrijken onderzoeken, en in sommige implementaties, blokkades orkestreren via geïntegreerde controles
Quarantaine endpoints en herstel op apparaatniveau
praktijktoepassingen
Zichtbaarheid en beveiliging verkrijgen over netwerken en aanvalactiviteiten identificeren
Onderzoeken en herstellen van apparaten, stoppen van bedreigingen op endpoint-niveau
Beperkingen
Beperkte proces-, bestand- en gebruikersniveau context vergeleken met endpoint tools
Beperkt zicht op niet-beheerde apparaten en bredere netwerkactiviteit
De Sterke en Zwakke Punten van NDR en EDR voor Cyberdreigingsbescherming
Hoewel zowel NDR als EDR essentiële cybersecuritytools zijn, biedt geen van beide perfecte bescherming tegen elke dreiging. Elk heeft sterke en zwakke punten die in overweging moeten worden genomen.
NDR biedt zichtbaarheid over een heel netwerk, waardoor het aanvallers en zelfs verborgen dreigingen kan detecteren. Omdat het gebruikmaakt van machine learning en analyses, kan het nieuwe dreigingen identificeren door anomalieën te herkennen, in plaats van handtekeningen of bekende patronen. Bovendien biedt de integratie van NDR-tools met dreigingsinformatieplatforms nog betere dreigingsdetectie.
NDR is echter ook sterk afhankelijk van netwerkverkeersgegevens, dus wijdverspreide encryptie vermindert diepgaande inhoudsinspectie, en NDR vertrouwt in die gevallen meer op metadata, flow en gedragsignalen. Evenzo kunnen NDR-tools een grote hoeveelheid gegevens en waarschuwingen genereren, dus andere tools zijn vaak nodig om door het lawaai heen te sorteren.
EDR biedt gedetailleerde zichtbaarheid in elk apparaat, met een diepgaand inzicht in processen, applicaties en bestanden. Dit maakt het voor IT-teams gemakkelijker om bedreigingen op individuele endpoints te identificeren en snel te reageren, en aangezien EDR geautomatiseerde reacties biedt, neemt het veel van de last van IT-agenten weg. Het biedt ook forensische mogelijkheden, zodat teams de aanvallen kunnen analyseren en de oorzaak kunnen bepalen.
Tegelijkertijd heeft EDR een beperkte reikwijdte en richt het zich alleen op endpoints, waardoor netwerkbrede activiteiten moeilijker te volgen zijn. Net als NDR kan EDR aanzienlijke telemetrie genereren. Het afstemmen van detecties en triage-workflows is essentieel om alert-moeheid te voorkomen. Daarnaast is EDR agent-gebaseerd, dus elke endpoint vereist een geïnstalleerde software-agent, wat een meer resource-intensief proces kan zijn.
Hoe het integreren van NDR en EDR je beveiligingskader verbetert
Als je je afvraagt of NDR of EDR beter is voor je bedrijf, is het goede nieuws: je hoeft niet te kiezen. Sterker nog, het combineren van NDR en EDR biedt een gelaagde verdedigingsstrategie die beschermt tegen zowel netwerk- als eindpuntdreigingen, waardoor je algehele beveiliging verbetert.
Wanneer ze samen worden gebruikt, detecteert NDR bedreigingen over een netwerk, terwijl EDR bedreigingen op een endpoint-niveau bevat en aanpakt. Dit stelt IT-teams in staat om een meer holistische beveiligingsstrategie te creëren en netwerk- en endpointactiviteiten te correleren voor een beter begrip van aanvallen.
Dit leidt tot betere incidentdetectie en snellere reacties, zodat potentiële bedreigingen kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt, waar ze ook verschijnen.
Wat is de volgende stap in Cybersecurity: De opkomst van XDR en verder
Er is echter een derde detectie- en responsoptie die de cybersecurity-industrie opschudt: Extended Detection and Response (XDR), die een geïntegreerde oplossing biedt die gegevens van endpoints, netwerken en de cloud samenbrengt.
XDR correleert signalen over endpoints, netwerken, identiteiten en cloudservices om de detectiekwaliteit te verbeteren en de respons te stroomlijnen. Dit helpt beveiligingsteams alert te blijven en snel te kunnen reageren op bedreigingen over complexe en gedistribueerde aanvalsvlakken, waardoor endpoints en netwerken veilig blijven.
XDR is nog steeds een opkomende technologie, naast andere tools zoals AI-gestuurde analyses en Secure Access Service Edge (SASE). Deze tools zullen helpen om een meer holistische, robuuste en effectieve verdediging te bieden voor netwerken en endpoints, zelfs tegen groeiende cyberdreigingen.
Hoe NDR en EDR Succesvol Implementeren in Uw Organisatie
Het is duidelijk dat NDR en EDR beide belangrijke beveiligingstools zijn, maar ze moeten correct worden geïmplementeerd om hun volledige voordelen te bieden.
Organisaties combineren vaak EDR voor diepte op endpoints met NDR voor zichtbaarheid op netwerkniveau. Sommigen adopteren XDR om signalen en workflows te verenigen. De tools vullen elkaar aan en bieden een complete en uitgebreide cybersecurity-aanpak.
Daarnaast moeten organisaties hun NDR- en EDR-systemen afstemmen op hun IT-infrastructuur. Dit betekent dat je een oplossing moet vinden die kan integreren met je bestaande systemen, kan meegroeien met je organisatie, en alle tools biedt die je nodig hebt voor efficiënte analyse en respons.
Zoek naar oplossingen met dreigingsintelligentiecapaciteiten en functies die aan de behoeften van je organisatie voldoen. Daarnaast is het belangrijk om je team te trainen in hoe deze tools werken en hoe ze kunnen worden gebruikt om de beveiliging te verbeteren. Het informeren en opleiden van medewerkers helpt bedrijven het meeste uit hun beveiligingstools te halen.
Versterk Endpointbeveiliging met Splashtop: Autonome Endpoint Management Oplossingen
Wanneer je endpointbeveiliging wilt die krachtig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is, heeft Splashtop je gedekt.
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) bevat beveiligingstools die zijn ontworpen om endpoints te beschermen. Met zijn AI-gestuurde CVE-inzichten kun je snel risico's en kwetsbaarheden identificeren en actie ondernemen om ze te verhelpen. Splashtop AEM’s proactieve waarschuwingen kunnen problemen identificeren en oplossen zodra ze verschijnen met geautomatiseerde oplossingen.
Daarnaast vermindert Splashtop AEM het risico op endpoints met geautomatiseerd patchbeheer voor besturingssystemen en applicaties van derden. Dit detecteert en rolt automatisch patches uit, waardoor kwetsbaarheden worden aangepakt en besturingssystemen en applicaties van derden up-to-date blijven.
Dit alles wordt beheerd vanaf een enkel dashboard, dat CVE-gebaseerde risico-inzichten, geautomatiseerde patching, configureerbare waarschuwingen, remote tools, scripting en herstel binnen handbereik biedt.
Als je extra hulp nodig hebt, bieden Splashtop’s EDR en MDR (Managed Detection & Response) tools realtime zichtbaarheid en bruikbare inzichten in je endpointbeveiliging, samen met praktische beveiligingsexpertise.
Splashtop AEM biedt IT-teams tools om endpoints te monitoren, handmatige inspanningen te verminderen en de beveiligingshygiëne te verbeteren. Dit omvat:
Geautomatiseerde patching voor OS, third-party en aangepaste apps
CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten
Configureerbare beleidsregels en implementatieringen
Hardware- en software-inventarisatie over endpoints
Configureerbare waarschuwingen en gescripte herstelacties
Achtergrondtools zoals taakbeheer en bestandsoverdracht zonder gebruikers te onderbreken
Wilt u Splashtop zelf ervaren? Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefperiode: