Kom uw baas tegemoet met hybride werk - het is een win-win situatie

Het kan een probleem vormen: u wilt thuis werken, maar uw baas wil dat u weer op kantoor bent, zoals voor de coronacrisis. Er is veel onderzoek gedaan naar de voordelen van thuiswerken, maar er is ook iets te zeggen voor het werken op kantoor.

Dat was de uitdaging waar de redacteur van Solar Energy, Kami Turky, mee te maken kreeg toen hij zijn baas probeerde te overtuigen hem thuis te laten werken.

"Hoewel thuiswerken veel fijner is, goed voor het milieu is, files vermindert en me natuurlijk veel benzine bespaart, was dat niet genoeg om mijn baas te overtuigen", zegt Kami.

"Mijn baas verwees eigenlijk naar een paar Harvard-onderzoeken waarin werd beweerd dat mensen niet goed kunnen functioneren als ze werken waar ze slapen vanwege vele psychologische factoren die depressie kunnen veroorzaken - Hoe zou ik het argument kunnen winnen?"

De realiteit is, dat als het gaat over de voor- en nadelen van thuiswerken, het niet allemaal zo zwart-wit is.

Gelukkig voor Kami stemde zijn baas ermee in om hem halverwege te ontmoeten en hem 3 dagen op kantoor en 2 dagen thuis te laten werken.

Deze opstelling wordt het hybride kantoor genoemd - de perfecte mix van zowel uw thuis- als bedrijfskantoor! Wat betekent dit voor jou?

Als u momenteel niet de mogelijkheid heeft thuis te werken, omdat uw baas dat niet zit zitten, kan het hybride kantoor voor u allebei, net als voor Kami en zijn baas, een goede middenweg zijn.

Maar wacht eerst... Wat is het hybride kantoor?

Een hybride kantoor is een manier van werken die werknemers de flexibiliteit geeft om zowel thuis als op kantoor te werken.

Organisaties kunnen schema's maken voor de dagen en tijden waarop werknemers op kantoor moeten werken, of ze kunnen werknemers volledige autonomie geven bij het kiezen waar en wanneer ze willen werken.

Een professor aan de Harvard Business School voorspelde onlangs dat de 9-tot-5 werkweek de '3-2-2' zal worden na de post-pandemische hybride kantooropstelling. In dit scenario werken medewerkers drie dagen thuis, twee dagen op kantoor.

Deze '3-2-2' werkweek kan ook drie dagen op kantoor en twee dagen thuiswerken betekenen. Het idee is dat bedrijven en werknemers de juiste balans vinden tussen het werken op kantoor en thuis.

Klaar om uw baas te overtuigen? Begin op de juiste manier.

Voordat u het gesprek over een hybride kantoor aangaat, is het belangrijk om te weten dat uw baas niet alleen maar moeilijk probeert te doen. Het vinden van de juiste insteek en houding kan wonderen verrichten.

“Uw houding is cruciaal voor succes. Als u verwacht dat zaken moeilijk zullen gaan, zal het altijd gemakkelijker zijn om problemen op te lossen, tegenslagen te overwinnen en een enthousiaste energie te hebben over hoe u te werk gaat en van uw werk geniet.” – Nick Saban

Je baas kan zich ook in een moeilijke positie bevinden! Ze hebben klanten en werknemers die altijd face-to-face toegang tot hen nodig hebben, dus ze moeten op kantoor zijn om altijd beschikbaar te zijn. Zij verwachten dan ook hetzelfde van jou. Plaats jezelf eerst in de schoenen van je bazen en blijf positief denken.

Doe uw huiswerk - kunt u überhaupt op afstand werken?

Als u voor uzelf of anderen een hybride werkplek mogelijk wilt maken, moet u eerst begrijpen en definiëren welk soort werk thuis kan worden gedaan en welk werk face-to-face contact op kantoor vereist.

Denk goed na over alle dingen die u thuis of op kantoor zou kunnen doen. Schrijf ze op.

Vroeger werden de meeste kantoortaken ter plaatse uitgevoerd. Nu kunnen we nu veel zaken op afstand doen, dankzij de opkomst van digitale middelen die onze manier van werken revolutionair hebben veranderd: videoconferentiesoftware zoals zoom, remote desktopsoftware zoals Splashtop en samenwerkingstools zoals ProofHub, Slack, Google Drive, Confluence en Microsoft-teams.

Met al deze nieuwe technologieën die beschikbaar zijn om het werk te vergemakkelijken, zijn er veel meer taken die we vanuit huis kunnen doen. Denk er goed over na en schrijf ze op om uzelf en uw baas een duidelijk beeld te geven van wat u wel en niet kunt doen vanuit huis.

Wat zijn de voordelen van hybride op afstand werken voor uw baas?

Voordat u met uw baas gaat praten over het overschakelen naar hybride werken, moet u duidelijk de voordelen definiëren voor het bedrijf, wanneer ze u op een hybride manier laten werken.

Dit zijn de twee belangrijkste factoren die u kunnen helpen uw baas te overtuigen.

1. Hogere productiviteit

Traditioneel is er angst dat mensen die thuis werken gemakkelijk worden afgeleid, omdat er geen toezicht is. Uw baas maakt zich hier waarschijnlijk ook zorgen over.

Veel onderzoeken hebben echter aangetoond dat dit onjuist is en dat externe werknemers juist veel productiever blijken te zijn dan collega's die elke dag op kantoor werken, omdat ze minder afleiding op kantoor hebben en minder tijd kwijt zijn aan woon-werkverkeer.

Dit is waarschijnlijk ook van toepassing op de taken die u heeft bedacht om op afstand te kunnen doen. Bovendien zorgt een hybride kantoor voor continuïteit in het geval van slechte weersomstandigheden, een pandemie zoals nu met corona. of iets anders groots waardoor u niet naar kantoor kunt.

Alles in ogenschouw nemend, betekent dit dat een hybride kantoor productievere medewerkers oplevert, wat een groot voordeel voor uw baas is.

2. Lagere zakelijke kosten

Een hybride kantoor kan de bedrijfskosten aanzienlijk verlagen.

De meest voor de hand liggende reden is natuurlijk dat een bedrijf hierdoor geen grote ruimte hoeft te kopen of te huren, aangezien werknemers slechts de helft van de tijd op kantoor zullen werken.

Bovendien zal het hebben van hybride werknemers ook resulteren in lagere kosten voor verwarming en koeling, omdat externe medewerkers een paar dagen van de week thuis zijn in plaats van op kantoor. Het is dus niet nodig om airconditioning of verwarming 5 dagen per week aan te zetten.

Welke technologie heeft u nodig om een hybride kantoor in te richten?

VPN is de traditionele technologie die wordt gebruikt om een hybride kantoor op te zetten, maar dit is duur, traag en ingewikkeld om op te zetten.

Uw devices thuis + software voor remote access is de beste configuratie voor hybride werk.

Remote access software zoals Splashtop voor het hybride kantoor is eenvoudig in te stellen, biedt supersnelle verbindingen, ondersteunt alle besturingssystemen en is zeer betaalbaar.

Het werkt als volgt:

Stap 1 - Start een gratis proefperiode van Splashtop of abonneer u vanaf €4.58 per maand."

Stap 2 - Installeer de Splashtop-streamer op uw kantoorcomputer en apparaten.

Stap 3 - Installeer de Business App op uw apparaten thuis - dat kan uw persoonlijke thuislaptop, een tablet en zelfs een smartphone zijn.

Dat is alles! U bent er klaar voor. U kunt nu verbinding maken met de Business App op uw apparaten thuis en heeft nu toegang tot uw kantoorcomputer en bestanden vanuit huis - net alsof u op kantoor bent.

Bekijk de onderstaande video voor een uitgebreide demo of test gratis de software zelf.

Remote Desktop Software Overview - Splashtop

We hebben veel besproken! We hopen u hiermee enig houvast of in ieder geval een duwtje in de rug te hebben gegeven bij de overstap naar een hybride kantoor.