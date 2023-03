Het potentieel en de gelijkheid van studenten maximaliseren met hybride onderwijs

De visie op hybride onderwijs

Alexander Draaijer, Splashtop General Manager van EMEA, herinnert zich dat academische instellingen tot 2020 sterk gebaseerd waren op traditionele face-to-face interacties en leermethoden, net als het bedrijfsleven. Slechts ongeveer 30% van de bedrijven die ondersteuning en klantenservice bieden, zou enige vorm van thuiswerkmodel hebben toegestaan.

Toen de coronacrisis het onderwijs en bedrijven trof, moesten beide sectoren zich digitaal transformeren en nieuwe manieren van thuiswerken of leren implementeren. Er is veel geschreven over dat de academische sector het moeilijker had om zich aan te passen aan deze veranderde realiteit en minder goed voorbereid was dan veel bedrijven.

Volgens een UNESCO-rapport konden in maart 2020 1,3 miljard studenten over de hele wereld geen lessen op school of universiteit volgen. Deze vervelende gebeurtenissen daagden onderwijsinstellingen uit om snel te reageren en hybride werkoplossingen te implementeren om ervoor te zorgen dat studenten konden blijven leren.

"In november 2020 waren hybride leer- en werkmodellen geaccepteerd als "normaal". De omschakeling van traditioneel werken en leren is in een paar maanden tijd gebeurd en het is here to stay," aldus Alexander.

Volgens een onderzoek van Gartner zal tegen november 2020 90% van de bedrijven een bepaald thuiswerkmodel toestaan. Alexander legde verder uit dat de nieuwe norm voor onderwijsinstellingen ook is om volledig over te stappen op een hybride model waarbij fysiek leren wordt gecombineerd met oplossingen op afstand.

Hoe kunnen academische instellingen gebruik maken van een hybride leeromgeving die hen in staat stelt het potentieel van hun studenten te maximaliseren en tegelijkertijd kosten te besparen en onderwijsgelijkheid te bereiken?

De vraag hoe het hoger onderwijs hybride leren kan inzetten, kwam tijdens het webinar een paar keer ter sprake. Hoewel scholen een VPN (Virtual Private Network) kunnen implementeren, kunnen VPN-oplossingen duur zijn en kunnen de prestaties worden belemmerd door trage streaming. Een betere en goedkopere manier is om gebruik te maken van de huidige infrastructuur van het onderwijsinstituut die gecombineerd met een krachtige remote access-oplossing de beste ervaring voor studenten kan bieden. Bent u op zoek naar een hybride leeroplossing?

Door een remote access-oplossing zoals Splashtop te gebruiken, kunnen instellingen op afstand blijven lesgeven en zorgen voor geplande toegang op afstand tot gespecialiseerde software op de campus en creatieve toepassingen voor de studenten. Deze nieuwe manier is een betere meer studentgerichte benadering en komt tegemoet aan de verschillende behoeften van studenten, terwijl het ook zorgt dat het leren in de academische wereld kan doorgaan.

Een hybride leeromgeving creëert daarnaast meer kansen, omdat onderwijsinstellingen kunnen profiteren van ruimere openingstijden doordat hun huidige infrastructuur 24/7 toegang kan geven. Deze nieuwe manier van leren levert een hogere ROI en lagere kosten op, doordat de reeds aangekochte infrastructuur volledig wordt benut.

Een ander hot topic in de academische wereld is onderwijsgelijkheid en gelijke kansen. Dit houdt in dat alle studenten hoe dan ook dezelfde kansen moeten krijgen. Een aantal instellingen is begonnen met het bieden van toegang tot software, computers en computerruimtes om zo alle studenten gelijke kansen en mogelijkheden te bieden.

Ook Alexander benadrukte tijdens het webinar dat met de mogelijkheid om vanaf elk persoonlijk apparaat high-performance geplande remote acces tot computers op de campus te bieden, onderwijsinstellingen vanuit een technologisch perspectief eindelijk gelijkheid kunnen bereiken door studenten toegang te geven tot belangrijke middelen wanneer ze deze het hardst nodig hebben en op een tijd die hen uitkomt.

De toekomst van het leren - Wat leerlingen zeggen

"Op basis van ons laatste onderzoek onder meer dan 500 studenten verwacht 92% van de studenten na de pandemie 24/7 toegang te hebben tot campuscomputers om verder te leren," zei Alexander.

Volgens de enquête merkte 85% op dat ze efficiënter zouden zijn als ze thuis of ergens anders op afstand toegang hadden tot een campuscomputer, en 83% denkt dat een mix van online en on-campus leren de toekomst is voor studenten.

Bovendien gebruikt 72% gespecialiseerde software tijdens hun diploma/cursus en 56% van hen geeft er de voorkeur aan meer dan 50% online lessen te volgen post-COVID.

Een student merkte op, "Er zou meer live streaming moeten zijn. Colleges kunnen 100% gestreamd worden. Seminars kunnen een mix zijn van online en offline. Workshops zouden offline moeten zijn met online voorbereiding. Examens zouden meestal offline moeten zijn."

Een van de belangrijkste learnings van de studentenenquête is dat hybride leren de toekomst is. "Universiteiten moeten altijd en overal toegang bieden tot al het leermateriaal."

Hybride onderwijs is de toekomst, maar de gewoonlijke problemen blijven bestaan

1) Veelvoorkomende pijnpunten omtrent hybride onderwijs

Sommige universiteiten zitten al in een hybride model, "maar hopen dat er naast het gedeeltelijke online onderwijs zeker nog face-to-face lessen zijn, omdat er nog aanpassingen moeten worden gedaan", zei een van de deelnemers.

De grootste pijnpunten zijn hoe je ervoor kunt zorgen dat alle studenten goede internettoegang hebben. Ook moeten ze hun eigen device kunnen gebruiken. Bovendien moeten ze in sommige gevallen de kwaliteit van de remote sessies verbeteren. Door een krap budget in het onderwijs – zeker voor de kleinere universiteiten – kan in sommige gevallen overheidssteun nodig zijn. Veel onderwijsinstellingen moeten op zoek naar een goedkope hybride leeroplossing waarmee ze hun kosten kunnen verlagen.

James R. van City, University of London deelde een zeer interessant inzicht in hun nieuwe pedagogische en technische methodes voor live lesgeven aan studenten die zich zowel op de campus als online bevinden. Het wordt Inclusive Synchronous Learning Activities (ISLA) genoemd, waarbij het academisch personeel tegelijkertijd face-to-face en online met Zoom lesgeeft. Met een camera en microfoons voor de leerlingen op afstand. Dit staat bekend als hybride of dual delivery teaching.

U kunt hier meer lezen over de Hybrid Learning oplossing van Splashtop.

2) hybride onderwijs en het potentieel van studenten maximaliseren

Zoals blijkt uit het geweldige gesprek tussen de deelnemers, moeten ze, aangezien velen een krap budget hebben, gebruikmaken van een remote access-oplossing, waarbij studenten hun eigen - soms oude - apparaten kunnen gebruiken.

Alle deelnemers waren het er in het algemeen over eens dat hybride onderwijs de toekomst is om het potentieel van leerlingen te maximaliseren. Er blijft echter één zorg; de tijd die universiteiten nodig hebben om online lesprogramma's te maken en ervoor te zorgen dat al het lesmateriaal beschikbaar is voor de studenten.

3) Technologie om de toekomst van het leren te versnellen

James R. van City, University of London - zei tijdens het evenement: "Hybride onderwijs vereist een grote verandering in hoe je online met studenten omgaat, vooral als studenten niet terug kunnen naar de campus. Niet alleen in technologie, maar ook in de communicatie met studenten en het nadenken over hoe je de interactie met studenten van thuis uit kunt verbeteren."

Luke D. van de Teesside Universiteit legde verder uit dat "De werkcultuur in EMEA moet verder gaan kijken dan de 9-5 onderwijscultuur. De technologie is geen probleem..." . Hij wees erop dat de pandemie onze manier van werken verandert om met onderwijstechnologie gelijkheid en rechtvaardigheid te bereiken.

"We hebben de technologie, maar we moeten buiten de gebaande paden denken met hybride leermiddelen en er is een culturele verschuiving nodig ", zeiden alle deelnemers aan het webinar. Tijdens het webinar demonstreerde Natalia Rodrigues Milanesi, een audio-engineer van Abbey Road Institute London, live hoe ze Splashtop gebruiken bij muziekproductie en hoe ze hun studenten 24/7 toegang kunnen geven tot audiobewerkings- en mixsoftware. Bekijk de opname van het evenement hier voor de volledige ervaring.

Samengevat

De verschuiving van vorig jaar naar online leren was een tactische reactie. We zien echter dat er een enorme behoefte is om meer online cursussen te creëren. De toekomst van leren is hybride, maar velen zagen de noodzaak om buiten de gebaande paden te denken met innovatieve oplossingen en hybride leermiddelen.

Splashtop ondersteunde meer dan 200 onderwijsinstellingen bij de implementatie van een hybride leeromgeving. Als u meer wilt horen over hoe u het potentieel van studenten kunt vergroten & gelijkheid kunt bereiken met hybride onderwijs, bekijk dan de opname van het evenement hier of neem contact op met een van onze onderwijsspecialisten.