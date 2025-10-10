IT-systeemmonitoring is een van de belangrijkste manieren waarop IT-teams hun netwerkbeveiliging kunnen beheren. Het biedt hen een duidelijk inzicht in hun eindpunten, netwerk, applicaties en meer, waardoor agenten in staat worden gesteld om problemen te identificeren en aan te pakken zodra ze zich voordoen.
Echter, veel bedrijven negeren het belang van het monitoren van IT-systemen en investeren er niet in, waardoor hun IT-teams zonder de ondersteuning en tools komen te zitten die ze nodig hebben. Daarom is het tijd om de voordelen, uitdagingen en beste praktijken voor IT-systeemmonitoring te onderzoeken en te zien hoe Splashtop AEM ongekende zichtbaarheid biedt in je eindpunten.
Wat is IT-systeemmonitoring?
Monitoren van IT-systemen is het proces van het bijhouden en beheren van de IT-infrastructuur van een organisatie, inclusief servers, netwerken, eindpunten, databases en apps. Correct IT-systeem monitoring houdt verschillende belangrijke statistieken bij, zoals server uptime, netwerkgezondheid en softwareprestaties, om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.
IT-systeemmonitoring helpt IT-agenten om problemen vroegtijdig te detecteren, zodat ze deze kunnen aanpakken voordat ze een probleem worden. Dit helpt bij het behouden van hoge prestaties, het veilig houden van IT-omgevingen, en het beschermen van netwerken tegen potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden.
Waarom is systeemmonitoring belangrijk voor bedrijven?
IT-systeemmonitoring is een belangrijk aspect van cybersecurity en het behoud van productiviteit. Met een goede systeemmonitoring kun je downtime verminderen, de prestaties verbeteren en je systemen veilig houden, en dat is nog maar het begin.
De voordelen van IT-systeemmonitoring zijn onder andere:
Prestatieoptimalisatie: Regelmatig analyseren van statistieken en prestaties kan waardevolle inzichten geven in je netwerk en aanduiden waar verbeteringen nodig zijn.
Beveiliging: Systeemmonitoring helpt om snel verdacht gedrag of patronen te identificeren. Dit stelt IT-teams in staat om proactief te handelen, evenals ervoor te zorgen dat beveiligingspatches en updates tijdig worden doorgevoerd.
Proactief onderhoud: IT-systeem monitoring kan potentiële problemen identificeren voordat ze escaleren, zodat IT-teams problemen kunnen oplossen voordat ze schade veroorzaken.
Verbeterde naleving: Goede beveiliging en analyses zijn belangrijke onderdelen van IT-naleving, en IT-systeemmonitoring helpt aan die regelgevingseisen te voldoen door ervoor te zorgen dat alle endpoints en netwerken beschermd, bewaakt en up-to-date zijn.
Wat te monitoren in IT-systemen?
Terwijl IT-systeemmonitoring een belangrijke taak is, is het ook vrij vaag - verschillende elementen en aspecten van IT-systemen kunnen en moeten worden gemonitord, dus het is belangrijk om te weten waar je moet beginnen.
Belangrijke gegevens om te volgen omvatten:
Loggegevens, wat alle gegevens omvat die in een logbestand worden geschreven binnen je IT-omgeving.
Assetgegevens, inclusief CPU-gebruik en de processen en applicaties die op elk asset draaien.
Netwerkgegevens, inclusief bandbreedte, netwerkverbindingsdetails en routeringsgedrag.
Connectiviteit, inclusief verbindingen zowel naar als vanuit je infrastructuur.
Infrastructuur, inclusief schijflatentie, het aantal ingelogde gebruikers, stroomverbruik en geheugengegevens.
Applicatiemetrics, zoals tijd, foutpercentage en resourcegebruik.
Hoewel elk van deze gegevensbronnen een verscheidenheid aan statistieken en informatie bevat, is het bijhouden ervan essentieel om te begrijpen hoe je IT-middelen presteren op zowel applicatie- als serviceniveau.
6 Belangrijke Fasen van IT-Systeem Monitoring
IT-systeemmonitoring is een proces dat bestaat uit meerdere stappen, waarvan elke stap belangrijk is voor het garanderen van systeembetrouwbaarheid en prestaties. Deze stappen zijn:
Planning: Voordat je iets anders doet, moet je een plan maken, met inbegrip van het stellen van doelen en prioriteiten, bepalen wat je moet monitoren en het vaststellen van metrics. Dit moet een servicegezondheidsmodel bevatten, gedefinieerde soorten gebeurtenissen, criteria voor gebeurtenisdetectie, de prioriteit voor elke gebeurtenis en reacties.
Detectie: Detectie en loggen zijn de eerste stappen van het monitoringsproces. Dit is waar IT-monitoringsystemen gebruikers waarschuwen wanneer de vastgestelde drempels worden overschreden, waardoor agenten mogelijke problemen kunnen aanpakken.
Filtering: Zodra een potentieel probleem wordt gedetecteerd, kan het IT-monitoringsysteem dit filteren en correleren op basis van criteria zoals bron, niveau en tijd, en patronen van andere waarschuwingen controleren om te bepalen of er een probleem is.
Classificatie: Zodra de gebeurtenis is gedetecteerd en gefilterd, wordt deze geclassificeerd volgens vastgestelde criteria, zoals het type en de prioriteit, zodat IT-teams gepast kunnen reageren.
Reactie: Zodra het evenement is geïdentificeerd en geclassificeerd, moeten IT-agenten er op de juiste manier op reageren. Afhankelijk van het IT-monitoringssysteem en het evenement in kwestie, kan dit een geautomatiseerd proces zijn of kan het nodig zijn dat agenten het probleem handmatig aanpakken.
Review: Nadat alles is gezegd en gedaan, is het belangrijk om het evenement en de impact ervan op IT-systemen te evalueren. Door je IT-systeemmonitoringsplan en -oplossing regelmatig te evalueren en te monitoren, kun je schade minimaliseren en de reactietijd voor toekomstige gebeurtenissen verbeteren, waardoor alles nog veiliger wordt.
Veelvoorkomende Hindernissen bij IT-systeem Monitoring
Hoewel IT-systeemmonitoring essentieel is, moeten IT-teams zich bewust zijn van enkele uitdagingen die het kan presenteren. Wanneer je een IT-monitoringsysteem implementeert, houd dan deze veelvoorkomende obstakels in gedachten:
1. Beperkte middelen
IT-systeemmonitoring kan een belasting vormen voor IT-bronnen en het personeel dunnetjes uitrekken. Monitoringtools kunnen grote hoeveelheden gegevens verzamelen die tijd en middelen kosten om juist te analyseren, dus kleinere organisaties met een slanker IT-personeel en minder middelen kunnen moeite hebben om hun monitoringsysteem volledig te benutten.
2. Diverse Eindpuntomgevingen
Met de opkomst van remote/hybride werk, BYOD -beleid en Internet of Things apparaten, gebruiken medewerkers meer verschillende apparaten en eindpunten dan ooit tevoren. IT-teams hebben vaak moeite om een divers scala aan eindpunten te monitoren en te beheren, maar het is essentieel om IT-monitoringsoftware te vinden die verbinding kan maken met en ondersteuning kan bieden aan elk eindpunt dat je medewerkers gebruiken. Het uitsluiten van apparaten kan een enorme blinde vlek creëren in je netwerkbeveiliging.
3. Monitoringtools integreren
Monitoringshulpmiddelen vereisen vaak aangepaste configuraties of complexe integraties om goed te functioneren. Dit betekent dat het opzetten van IT-systeemmonitoring niet alleen tijd en middelen kan vergen, maar ook compatibiliteitsproblemen kan tegenkomen met oude systemen of verouderde infrastructuur. Organisaties moeten ervoor zorgen dat hun apparaten, applicaties en besturingssystemen up-to-date zijn en goed kunnen integreren met hun gekozen monitoringsoplossing.
4. Schalen
Het is belangrijk om een monitoringsoplossing te gebruiken die met je bedrijf kan meegroeien. Wanneer je nieuwe gebruikers en endpoints toevoegt, moet je oplossing in staat zijn om de extra apparaten toe te voegen zonder problemen of oplopende kosten. Zorg ervoor dat je een schaalbare oplossing vindt die moeiteloos met je groei kan meekomen.
5. Te Veel Meldingen
IT-systeemmonitoringoplossingen kunnen snel een grote hoeveelheid data analyseren, wat kan leiden tot een overvloed aan waarschuwingen, waaronder false positives en laagprioriteitskwesties. Dit kan contraproductief zijn en IT-teams overweldigen, maar door waarschuwingsregels in te stellen en een oplossing te gebruiken met AI- en Machine Learning-gestuurde functies kan dit helpen het kaf van het koren te scheiden en de belangrijke problemen te identificeren.
Optimaliseren van IT-systeemmonitoring: Beste Praktijken
Als je het meeste uit je IT-systeemmonitoringoplossing wilt halen, zijn er enkele belangrijke best practices die je kunt volgen. Door deze punten in gedachten te houden, kunnen je IT-teams effectief je systemen beheren en naadloos endpoints over je netwerk monitoren:
1. Beheer je waarschuwingen
Als je meldingen krijgt voor elk probleem met lage prioriteit, zal je IT-team al snel overweldigd raken. In plaats daarvan, stel waarschuwingen in zodat ze meldingen met hoge prioriteit ontvangen, waardoor ze de grootste problemen snel kunnen beheren zonder overweldigd te raken. Je kunt waarschuwingen ook configureren met drempels en escalatiepaden om ervoor te zorgen dat ze niet worden over het hoofd gezien en dat ze op de juiste tijd bij de juiste agent aankomen.
2. Zorgen voor naleving van beveiliging
Cybersecurity en IT-naleving zijn essentieel voor alle aspecten van je bedrijf, en IT-systeemmonitoring is een krachtig beveiligingsmiddel dat je in staat stelt om potentiële bedreigingen vroegtijdig te identificeren. Door IT-systeemmonitoring te gebruiken om beveiligingsnaleving te waarborgen, kun je aantonen dat je voldoet aan je beveiligingsvereisten en standaarden zoals de AVG of HIPAA compliance behalen.
3. Procedures Vaststellen
IT-teams moeten begrijpen hoe je IT-monitoringssysteem werkt, wat het kan doen, en wat hun verantwoordelijkheden zijn. Goede, duidelijke documentatie die procedures vaststelt, kan ervoor zorgen dat je IT-agenten allemaal je monitoringsstrategie, tools en procedures begrijpen, zodat ze effectief en efficiënt kunnen werken.
4. Voer Routinematige Prestatiebeoordelingen uit
Regelmatige prestatiebeoordelingen kunnen helpen om trends, problemen en groeimogelijkheden te identificeren. Zorg ervoor dat je je metrics monitort, zoals CPU- en geheugengebruik, verkeer en reactietijd, zodat je gebieden kunt identificeren die verbetering nodig hebben en je kunt richten op het verbeteren van je monitoringsproces.
De toekomst van IT-systeemmonitoring: belangrijke trends om in de gaten te houden
IT-systeem monitoring is een krachtig hulpmiddel en wordt alleen maar beter naarmate de technologie vordert. Recente ontwikkelingen hebben geholpen om monitoroplossingen nauwkeuriger, efficiënter en krachtiger te maken, zodat IT-teams door de ruis heen kunnen breken en de meest urgente problemen kunnen aanpakken.
Een van de grootste trends in IT-systeemmonitoring is de groei van AI en Machine Learning-technologie. Deze stellen IT-monitoringsystemen in staat om snel grote hoeveelheden data te analyseren en te sorteren om patronen en verdacht gedrag te identificeren, door de rommel te sorteren om de hoogst prioritair zorgen te identificeren en reacties te automatiseren. Dit automatiseert meerdere tijdrovende processen en levert duidelijke en bruikbare inzichten voor IT-teams.
Als gevolg hiervan kunnen AI- en ML-technologieën inefficiënties aanpakken, kosten verlagen en de analyse verbeteren, zelfs in complexe IT-omgevingen. Deze tools kunnen samen met IT-agenten worden gebruikt om efficiënt te reageren op meldingen en problemen op te lossen zonder dat agenten door elke laag-prioriteit melding en vals-positief hoeven te sorteren.
Daarnaast zijn IT-monitoringoplossingen holistischer geworden, waarbij meerdere eindpunten, applicaties en besturingssystemen vanuit één console worden beheerd. Dit biedt een geconsolideerd overzicht van de IT-omgeving van een organisatie, zodat IT-teams een volledig beeld en een grondigere analyse van problemen en waarschuwingen kunnen krijgen. Hierdoor kunnen IT-agenten hun eindpunten en netwerk efficiënt beschermen vanuit één locatie, zelfs in complexe en externe omgevingen.
Transformeer IT-systeemmonitoring met Splashtop AEM
Zonder de juiste tools kan IT-systeemmonitoring een uitdaging zijn die IT-bronnen uitput en je IT-personeel overweldigt. Gelukkig zijn er oplossingen ontworpen om een holistisch beeld te geven van je netwerk en infrastructuur, waaronder Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management).
Splashtop AEM biedt remote monitoring en management voor eindpunten binnen je netwerk, inclusief remote apparaten op elk besturingssysteem. Met Splashtop AEM kun je IT-operaties stroomlijnen, taken automatiseren en je eindpunten veilig en compliant houden vanuit één enkele console.
Splashtop AEM stelt IT-teams in staat om meerdere eindpunten vanaf één overzichtelijk dashboard te beheren, inclusief het monitoren van de beveiligingsstatus, het handhaven van compliance en het bijhouden van middelen. Met zijn door AI aangedreven CVE-inzichten kan Splashtop AEM snel risico's en kwetsbaarheden identificeren, compleet met proactieve meldingen en automatische oplossingen via Smart Actions.
Bovendien bieden de dashboardinzichten van Splashtop AEM je de mogelijkheid om de gezondheid van endpoints, patchstatussen en compliance te monitoren, terwijl de inventarisrapportage je een volledig overzicht biedt van je systeem, hardware en software-inventaris.
Waarom Splashtop AEM Jouw Beste Oplossing Is Voor IT-Systeem Monitoring
IT-systeemmonitoring is essentieel voor het handhaven van veiligheid, naleving, en efficiëntie, maar het moet goed worden geïmplementeerd. Dit betekent dat je moet weten wat je moet monitoren, de beste praktijken moet volgen, en een oplossing moet gebruiken die aan al je zakelijke behoeften voldoet, zoals Splashtop AEM.
IT-teams worden vaak overladen met tickets en verzoeken, maar dat hoeft niet zo te zijn. De meeste IT-problemen kunnen worden aangepakt en voorkomen met de juiste tools, nog voordat de werknemer een ticket hoeft in te dienen. Splashtop AEM biedt IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om eindpunten te monitoren, proactief problemen aan te pakken en hun werklast te verminderen. Dit omvat:
Meldingen en remediering om problemen automatisch op te lossen voordat ze problemen worden.
Realtime monitoring over je eindpunten.
Geautomatiseerd patchen voor OS, third-party en aangepaste apps.
AI-aangedreven CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten.
Aanpasbare beleidskaders die in je hele netwerk kunnen worden afgedwongen.
Hardware- en software-inventaristracering en -beheer.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot tools zoals taakbeheer en apparaatbeheerders zonder gebruikers te onderbreken.
Klaar om te beginnen? Je kunt vandaag nog zelf Splashtop AEM uitproberen met een gratis proefperiode: