ISTE 2017 Preview - Scherm spiegelen en scherm delen voor de klas

ISTE is een van de belangrijkste onderwijsevenementen van het jaar en Splashtop is verheugd om Mirroring360 Pro te demonstreren op ISTE 2017.

Ervaar schermspiegeling en schermdeling voor apparaten in de klas

Splashtop staat op stand #3157 in het kwadrant rechtsachter in de expohal.

Kom langs bij de stand van Splashtop om te leren hoe je Mirroring360 Pro kunt gebruiken om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten:

iPad, Android tablet, smartphone en Chromebook schermen spiegelen aan de computer die je gebruikt om te projecteren in de klas.

Geef les vanuit alle vier de hoeken van de klas en bestuur de les vanaf je tablet

Betrek leerlingen door het hen gemakkelijk te maken hun werk met de klas te delen

Verbeter de toegankelijkheid door leerlingen in staat te stellen je computerscherm te bekijken en de lessen op hun eigen apparaten aan hun bureau mee te volgen

Wil je gratis Mirroring360 Pro voor je klaslokaal?

Exclusief op ISTE 2017 kun je onze stand bezoeken om te zien hoe je een gratis Mirroring360 Pro volledige licentie van een jaar kunt krijgen zolang de voorraad strekt. Het enige wat je hoeft te doen is ons op het evenement je contactgegevens te geven en een paar snelle vragen te beantwoorden.

Mirroring360 wordt gebruikt in tienduizenden klaslokalen en scholen over de hele wereld en veel leraren en opvoeders komen er voor het eerst achter via mond-tot-mondreclame. We hopen dat de ISTE 2017 gebruikers die gratis licenties ontvangen hun geweldige ervaringen zullen delen met anderen op hun scholen en districten en online.

Mirroring 360 Pro - Scherm spiegelen en scherm delen van Splashtop Inc.

Over ISTE

ISTE 2017 is jouw bestemming voor door leerkrachten geteste strategieën en buitengewone middelen om leren en lesgeven te transformeren. Het is ook de plek om in contact te komen met de knapste koppen in de onderwijstechnologie en vervolgens het hele jaar door met hen te netwerken. Klik op de afbeelding hieronder voor meer informatie over het evenement.

Meer informatie over Mirroring360 Pro