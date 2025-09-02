Gedistribueerde personeelsbestanden hebben het beheer van IT-inventaris complexer dan ooit gemaakt. Zonder nauwkeurige, real-time zichtbaarheid in je hardware, software en configuraties, loop je risico's op het gebied van naleving, stijgende kosten en beveiligingskwetsbaarheden. Verouderde activalijsten kunnen leiden tot verspilde middelen, vergeten apparaten en beveiligingsrisico's doordat apparaten kwetsbaar en ongepatcht blijven.
De gevolgen hiervan kunnen verder gaan dan slechts één of twee apparaten. Het kan het netwerk van een bedrijf in gevaar brengen, ertoe leiden dat een bedrijf niet voldoet aan zijn IT compliance vereisten, en erger.
Met dat in gedachten is het tijd om voorraadbeheer te onderzoeken, beste praktijken voor het beheren van je voorraad met een remote en verspreid personeelsbestand, en hoe Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) voorraadbeheer vereenvoudigt voor remote en hybride teams.
Beste praktijken voor voorraadbeheer in een gedistribueerd personeelsbestand
Gezien het belang van voorraadbeheer, kan het nuttig zijn om de tips en trucs te kennen om je voorraad goed te beheren. Hier zijn enkele beste praktijken voor voorraadbeheer:
1. Centraliseer Apparaat- & Softwaretracking
Als je verschillende tools gebruikt om je apparaten en software bij te houden, verlies je tijd met het bijhouden van al die verschillende lijsten. Gescheiden spreadsheets en niet-verbonden tools kunnen het gemakkelijk maken om het overzicht te verliezen van alles wat je bijhoudt, en het kan lastig zijn om er doorheen te zoeken.
Investeer in plaats daarvan in een gecentraliseerde oplossing die al je endpoints en software dekt. Splashtop AEM, bijvoorbeeld, bevat een real-time inventarisdashboard dat al je endpoints dekt, waardoor alle informatie die je nodig hebt op één plek staat.
2. Automatiseer Asset Ontdekking & Updates
Het handmatig invoeren van elk van je assets en eindpunten kan tijdrovend zijn en gevoelig voor menselijke fouten. In plaats van periodiek je activa te controleren, is het veel efficiënter om een oplossing te gebruiken die continu je netwerk scant om je eindpunten bij te houden.
Bijvoorbeeld, Splashtop AEM ververst automatisch inventarisgegevens wanneer nieuwe apparaten verbinding maken. Dit helpt ervoor te zorgen dat je inventaris tot op het moment nauwkeurig is, terwijl het de admin-tijd vermindert die anders zou worden besteed aan handmatige audits en logs.
3. Organiseer Assets met Tags & Groepen
Het simpelweg opsommen van al je bezittingen is niet genoeg – het organiseren ervan is net zo belangrijk. Je wilt tags gebruiken en je bezittingen sorteren in logische groepen, zoals per afdeling, regio of rol. Van daaruit kun je ook beleid en filters per groep toepassen, wat het patchen en herstellen kan vereenvoudigen en verbeteren door het gemakkelijk te maken om eindpunten te identificeren en prioriteren.
4. Koppel Voorraad aan Beveiligingsacties
Wanneer je een goed overzicht hebt van je activa en endpoints, wordt het beheren ervan aanzienlijk eenvoudiger. Het koppelen van activagegevens aan patchbeheer en configuratiecontrolesoftware stelt je in staat om je remote devices moeiteloos te ondersteunen door patches en beleidsregels uit te rollen over verschillende endpoints.
Splashtop AEM kan bijvoorbeeld worden gebruikt om meerdere eindpunten vanuit één plek te beheren. Dit stelt gebruikers in staat om updates te implementeren, instellingen af te dwingen en zelfs risicovolle of verdachte software vanuit de inventarisweergave te deïnstalleren, waardoor het beheer wordt vereenvoudigd.
5. Pensioen & Herwin Resources
Voorraadbeheer laat je niet alleen de bezittingen zien die je hebt; het helpt je ook te identificeren welke je bent vergeten of niet meer nodig hebt. Goed voorraadbeheer kan ongebruikte licenties, verouderde hardware of apparaten die ongebruikt zijn gebleven identificeren, zodat je ze kunt gebruiken of verwijderen.
Dit helpt kosten te verlagen door onnodige activa te elimineren en verbetert je cybersecurity houding door verouderde endpoints te verwijderen die kwetsbaarheden kunnen creëren.
Splashtop AEM in Actie
Als je een krachtige oplossing wilt die niet alleen inventarisrapportage biedt, maar ook activabeheer om je te helpen je endpoints te ondersteunen, bij te werken en te beschermen, heeft Splashtop AEM alles wat je nodig hebt.
Splashtop AEM maakt het gemakkelijk om taken te monitoren, beheren en stroomlijnen over je endpoints, zelfs in remote omgevingen. Hiermee kun je automatisch patches detecteren en uitrollen voor je besturingssystemen en software van derden via geautomatiseerde updates die gekoppeld zijn aan je inventarisgegevens, of beleidsregels aanpassen en afdwingen over endpoints.
Mocht Splashtop AEM kwetsbare of verkeerd geconfigureerde endpoints detecteren, dan kan het automatisch geautomatiseerde oplossingen uitrollen via slimme acties, wat beleidsgebaseerde remediëring biedt. Bovendien gebruikt Splashtop AEM real-time CVE-gegevens om bedreigingen te identificeren en prioriteren, zodat je snel kunt reageren op potentiële problemen.
Dit alles kan worden gedaan vanaf een verenigd, gecentraliseerd dashboard, waardoor je volledige zichtbaarheid hebt in je activa en de kracht om je endpoints van overal te ondersteunen.
Aan de slag met Beter Inventarisbeheer
Splashtop AEM biedt krachtige, efficiënte en gebruiksvriendelijke voorraadbeheer voor je verspreide personeelsbestand. Of je nu eindpunten moet beheren over meerdere kantoren, remote medewerkers, of een BYOD personeelsbestand, Splashtop AEM geeft je de tools om elk apparaat te ondersteunen, compleet met gedetailleerde voorraadrapportage en proactieve waarschuwingen.
Splashtop AEM is eenvoudig in te stellen en te implementeren, zodat je je eindpunten binnen enkele minuten kunt verbinden. Er is geen aparte tool voor asset management nodig, aangezien alles wordt ondersteund vanuit één dashboard. Splashtop AEM geeft IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om eindpunten te monitoren, proactief problemen aan te pakken en hun werklast te verminderen, inclusief:
Geautomatiseerde patching voor OS, third-party en aangepaste apps.
AI-gestuurde CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten.
Aanpasbaar beleidskader.
Hardware- en software-inventaris tracking over alle eindpunten
Waarschuwingen en herstel om automatisch problemen op te lossen voordat ze problemen worden.
Zie Elk Apparaat. Beheer Elk Apparaat.
Neem de controle over je gedistribueerde personeelsbestand met Splashtop AEM. Begin vandaag nog met je gratis proefperiode.