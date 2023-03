Introductie van Splashtop Connector: RDP via Next-Gen Remote Access

Ontdek hoe de nieuwe Splashtop Connector aan uw beveiligings- en productiviteitsbehoeften kan voldoen met RDP via next-gen remote access.

Stelt u zich eens voor dat uw gebruikers met uw remote access en supportoplossing het volgende kunnen doen, zonder VPN:

Computers ondersteunen op interne netwerken die geen internettoegang hebben of waarop geen app van derden kan worden geïnstalleerd

Gebruikmaken van bestaande terminalservices om te profiteren van individuele desktopsessies op dezelfde computer of op afstand een specifieke applicatie gebruiken zonder verbinding te maken met een volledige externe computer

Op afstand hebben tot computers zonder op hetzelfde netwerk te zitten

Zonder agent toegang hebben tot systemen via remote access-software die op slechts één machine in het netwerk is geïnstalleerd

Dat zijn slechts enkele van de krachtige mogelijkheden die in de nieuwe Splashtop Connector zijn ingebouwd. Met de Connector kunnen gebruikers via RDP verbinding maken met computers, rechtstreeks vanuit de Splashtop Business-app voor remote access en support.

Waarom zou uw bedrijf toegang tot RDP willen hebben via next-gen remote access?

U zou kunnen denken aan deze twee belangrijke redenen – om aan uw beveiligings- en productiviteitsbehoeften te voldoen.

Denk eens aan het scenario waarin uw supportmedewerker veel computers moet ondersteunen die zich allemaal op een gesloten netwerk bevinden. Die computers hebben waarschijnlijk geen internettoegang of vallen onder een strikt firewallbeleid. Bovendien heeft u misschien een beveiligingsbeleid dat het gebruik van een externe remote access-app op die computers blokkeert. Uw technicus gebruikt mogelijk traditioneel een VPN om alle computers te ondersteunen die onder die beveiligingsbeperkingen vallen. Het kan zelfs zo zijn dat hij een onhandige verbindingsflow moet creëren (met behulp van meerdere apps) om op afstand in te kunnen loggen.

Stelt u zich nu eens voor dat IT de Splashtop Connector eenvoudig zou kunnen installeren op één enkele machine binnen het gesloten netwerk. Die ene machine fungeert als een bridge of jumppoint, waardoor uw technicus via RDP verbinding kan maken met alle andere computers in hetzelfde netwerk, zonder iets op de andere computers te installeren. Daarmee is ineens uw workflow vereenvoudigd en heeft u slechts één app nodig om verbinding te maken.

In het algemeen stelt de Splashtop Connector een technicus in staat om op afstand een groot bedrijf met meerdere vestigingen over de hele wereld te ondersteunen. Door de Connector op slechts één machine in elke vestiging te installeren, kan de technicus ze allemaal tegelijk ondersteunen.

Hier is een voorbeeld van de kracht van de Splashtop Connector in actie, zoals ervaren door een tandheelkundig factureringsbedrijf:

Het bedrijf maakt gebruik van een netwerk van 1.800 contractanten en ondersteunt hen met een intern team voor IT-beheer. Dat team is ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van ERP- en andere software die draait op Windows-computers in hun tandartskantoren. Elk kantoor heeft slechts 1 of 2 servers, dus meerdere contractanten maken vaak verbinding met dezelfde server om de ERP-applicatie te gebruiken.

Voordat Splashtop Connector werd gebruikt, was het bedrijf gedwongen tot een gecompliceerde, aangepaste workflow om meerdere RDS-sessies (Remote Desktop Service) op dezelfde server mogelijk te maken. Door Splashtop Connector te implementeren, vereenvoudigden ze hun workflow en gaven ze meerdere contractanten toegang tot dezelfde server. Bovendien heeft IT nu de mogelijkheid om de toegang van de contractanten tot alleen de ERP-app te beperken, afhankelijk van de beveiligingsbehoeften van de klant.

Splashtop hanteert in feite een alomvattende benadering van beveiliging, zoals blijkt uit de volledige reeks Splashtop-securityfuncties. Verbindingen via Splashtop Connector maken gebruik van end-to-end-codering en TLS/AES-256 via internet.

Niet alleen heeft het bedrijf de kosten aanzienlijk verlaagd, maar het heeft ook aan efficiëntie gewonnen door het consolideren van hun toolset. Ze hoeven niet langer upgrades en patches over meerdere softwareproducten te synchroniseren (van oudsher een aanslag op IT-middelen). Nu gebruiken ze Splashtop Enterprise als een centrale console om hun interne IT-medewerkers in staat te stellen de computers te beheren en contractanten te ondersteunen.

Meer veilige efficiëntie – met opzet

VPN is nooit ontworpen om te voldoen aan de huidige behoeften van werken op afstand of om organisaties te beschermen tegen moderne cybersecuritydreigingen. Beveiligingsrisico's zijn toegenomen en het is belangrijker dan ooit om uw organisatie en uzelf te beschermen.

De next-gen remote access en supportsoftware van Splashtop is gebouwd om veel verkeer aan te kunnen. Het biedt volledige of gedeeltelijke toegang tot externe computerbestanden en applicaties, ongeacht de netwerkomgeving. Fijnmazige machtigingscontrole en het gebruik van standaard webcommunicatiepoorten maken Splashtop veiliger en geschikter dan VPN en traditionele RDP voor een externe of flexibele werkomgeving. Met andere woorden, Splashtop Connector is ontworpen met de veiligheid en efficiëntie van uw bedrijf in gedachten.

