Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Drawing of several squids representing various social media platforms

Innovatie is de enige overlevingsformule

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

De Economist van deze week heeft het over de strijd van de 4 internetgiganten -- Apple, Google, Facebook en Amazon, en het overleven van de grootste:

https://www.economist.com/leaders/2012/12/01/survival-of-the-biggest

Mijn mening is dat "Innovatie" de enige overlevingsformule is. Zelfs de grootste valt op de grond... kijk maar eens hoe snel de imperia van Nokia, RIM en HP vallen. Elke reus heeft zijn succesformule (google=zoeken, amazon=waarde/gemak, apple=premium ervaring, fb=sociale grafieken), maar als er een verandering in het bizmodel komt om hun formule te verstoren en ze verzuimen te innoveren, zal elke reus struikelen en vallen. Buiten de westerse wereld heeft Samsung zich ontpopt tot een wereldmacht. Lenovo is wereldwijd al #1 in pc's en overtreft HP, en in China is het al #2 in mobiele telefoons en gaat het richting #1. Zie dan Huawei en ZTE. Innovaties en concurrentie voltrekken zich wereldwijd in een ongekend tempo.

Dan gaat het bij alle reuzen die in het artikel worden geschetst om consumenten... consumenten zijn eigenlijk frutsels. De levensduur van mobiele apparaten is minder dan 2 jaar. Wie vandaag de platform/device oorlog leidt, kan over 1-2 jaar snel veranderen. In de mobiele ondernemingswereld, waar nog meer geld op het spel staat, zijn grote gevechten aan de gang. Open source, cloud computing, big data en mobiliteit veranderen de economie van de levering en samenwerking van toepassingen en gegevens, waardoor Cisco, Microsoft, Oracle, SAP, & VMware van de wereld onder enorme druk komen te staan. In de ogen van zakelijke cloud diensten voor klanten, partners en werknemers zijn apparaten slechts handelswaar -- of ze nu Andorid, iOS of Windows zijn. Innovatieve zakelijke cloud oplossingen komen de komende jaren elke bedrijfstak transformeren. Zonder innovaties blijft elke grote reus van nu achter.

Hier bij Splashtop streven we ernaar veel spannende, vernieuwende producten en diensten te leveren voor onze miljoenen mobiele gebruikers. Bedankt voor al je steun! :)

Splashtop Chief

Begin nu!
Start uw GRATIS proefperiode van Splashtop
Gratis proefperiode


Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

Several devices next to each other.
Inzichten voor externe toegang

Wat is een extern apparaat? Voorbeelden, voordelen en securitytips

Meer informatie
An iPad tablet
Inzichten voor externe toegang

Op afstand toegang krijgen tot een iPad vanaf een Chromebook met Splashtop

Meer informatie
Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
Inzichten voor externe toegang

Beste Remote PC-toegangsoftware 2026: Gebaseerd op jouw gebruikssituatie

Meer informatie
A desktop computer on a desk.
Inzichten voor externe toegang

Remote Desktop: Veilige Toegang Op Afstand, Ondersteuning & Beste Gebruiksscenario's

Meer informatie
Bekijk alle blogs