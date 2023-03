Innovatie is de enige overlevingsformule

De Economist van deze week heeft het over de strijd van de 4 internetgiganten -- Apple, Google, Facebook en Amazon, en het overleven van de grootste:

http://www.economist.com/news/leaders/21567355-concern-about-clout-internet-giants-growing-antitrust-watchdogs-should-tread

Mijn mening is dat "Innovatie" de enige overlevingsformule is. Zelfs de grootste valt op de grond... kijk maar eens hoe snel de imperia van Nokia, RIM en HP vallen. Elke reus heeft zijn succesformule (google=zoeken, amazon=waarde/gemak, apple=premium ervaring, fb=sociale grafieken), maar als er een verandering in het bizmodel komt om hun formule te verstoren en ze verzuimen te innoveren, zal elke reus struikelen en vallen. Buiten de westerse wereld heeft Samsung zich ontpopt tot een wereldmacht. Lenovo is wereldwijd al #1 in pc's en overtreft HP, en in China is het al #2 in mobiele telefoons en gaat het richting #1. Zie dan Huawei en ZTE. Innovaties en concurrentie voltrekken zich wereldwijd in een ongekend tempo.

Dan gaat het bij alle reuzen die in het artikel worden geschetst om consumenten... consumenten zijn eigenlijk frutsels. De levensduur van mobiele apparaten is minder dan 2 jaar. Wie vandaag de platform/device oorlog leidt, kan over 1-2 jaar snel veranderen. In de mobiele ondernemingswereld, waar nog meer geld op het spel staat, zijn grote gevechten aan de gang. Open source, cloud computing, big data en mobiliteit veranderen de economie van de levering en samenwerking van toepassingen en gegevens, waardoor Cisco, Microsoft, Oracle, SAP, & VMware van de wereld onder enorme druk komen te staan. In de ogen van zakelijke cloud diensten voor klanten, partners en werknemers zijn apparaten slechts handelswaar -- of ze nu Andorid, iOS of Windows zijn. Innovatieve zakelijke cloud oplossingen komen de komende jaren elke bedrijfstak transformeren. Zonder innovaties blijft elke grote reus van nu achter.

