Hoe remote access accountants kan helpen om belastingseizoen 2022 te overleven

Het belastingseizoen 2022 wordt naar verwachting een frustrerende tijd voor accountants. Ontdek hoe Splashtop werken op afstand mogelijk kan maken en boekhouden eenvoudiger laat zijn.

Experts voorspellen dit jaar opnieuw een lastig belastingseizoen. Volgens CBS News, probeerde de IRS 5.000 extra mensen in dienst te nemen voor het belastingseizoen van 2022, maar solliciteerden er minder dan 200. Naast personeelstekorten, heeft de IRS te maken met een sneeuwbaleffect van uitgestelde terugbetalingen als gevolg van de pandemie.

In een interview met NPR zei plaatsvervangend minister van Financiën Wally Adeyemo: "Het wordt helaas een lastig belastingseizoen. Wat dat voor belastingbetalers betekent, is dat ze ervoor moeten zorgen dat ze online aangifte doen, dat ze stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat hun aangiften zijn voorbereid, want helaas heeft de IRS vanwege de pandemie en chronische onderfinanciering, minder mensen om telefoontjes te beantwoorden om belastingvraagstukken op te lossen.”

Niet alleen de IRS, maar ook accountantskantoren worstelen met retentie. Voor de pandemie was het verloop onder accountants maar liefst 20 procent. Die trend heeft zich tijdens de pandemie voortgezet. Waarom? Net als andere bedrijfstakken die "The Great Resignation" meemaakten, noemden werknemers loopbaanontwikkeling, balans tussen werk en privé en salaris als hun belangrijkste redenen om te vertrekken.

Hoe behoud u talent?

Tijdens het belastingseizoen werken accountants gemiddeld 50 tot 70+ uur per week. De periode van januari tot 15 april is voor hen een slopende periode. Met daarbij nog eens alle reistijd is dat een recept voor een burn-out. De branche kan het zich niet veroorloven meer talent te verliezen, en daarom hebben veel bedrijven een virtuele werkomgeving ingesteld. Met de juiste software kunnen boekhoudprofessionals tijd besparen en het aantal werkuren verminderen.

Voordelen van veilige remote access voor boekhoudprofessionals

Het delen van bestanden is een integraal onderdeel van het belastingseizoen. Naar iemands huis of kantoor rijden om toegang te krijgen tot zijn bestanden is tijdrovend en onrealistisch wanneer u klanten in het hele land heeft. Hoewel het heen en weer e-mailen van bestanden een gemakkelijke oplossing lijkt, vormt het een groot veiligheidsrisico voor u en uw klanten.

De afgelopen twee jaar hebben we sectoren gezien waarvan we nooit hadden gedacht dat ze in staat zouden zijn om over te stappen op een flexibel personeelsbestand. Dus waarom niet bij accountants?

Remote access kan accountants in staat stellen om bestanden veilig te delen en af te drukken terwijl ze op afstand werken. Splashtop Business Access biedt gemakkelijke, betrouwbare en veilige toegang tot de computers van uw klanten. Splashtop Business Access biedt:

Op afstand printen en bestanden delen: Druk op afstand bestanden af van de computer van uw klant naar uw printer, of breng belangrijke documenten veilig over van hun computer naar die van u. We hebben zelfs een stapsgewijze handleiding om u te helpen bij het op afstand afdrukken van belangrijke belastingdocumenten.

Overal toegang vanaf elk apparaat: Naast het op afstand delen en afdrukken van bestanden, stelt Splashtop Business Access accountants in staat om naadloos toegang te krijgen tot hun kantoorcomputers vanaf elk apparaat en vanaf waar dan ook. Dit betekent dat u kunt werken in uw eigen stressvrije thuisomgeving, minder tijd kwijt bent met het reizen naar klanten, werk buiten de reguliere uren kunt doen en toch productief kunt zijn terwijl u onderweg bent.

Veiligheid: Splashtop remote access biedt u veiligheid. Dankzij versleutelde verbindingen, apparaatverificatie, tweestapsverificatie, meerdere wachtwoordopties op het tweede niveau en andere beveiligingsfuncties, zijn alle gedeelde gegevens veilig. Dit geeft u en uw klanten gemoedsrust.

Een tijdbesparende, handige oplossing

Bespaar reistijd door overal op afstand toegang te krijgen tot klantbestanden, QuickBooks en boekhoudsoftware. Heeft u uw laptop niet bij u? Geen probleem. U kunt uw telefoon of tablet gebruiken; het enige dat u hoeft te doen, is de Splashtop-app downloaden. Dit belastingseizoen kan lastig zijn, maar de tools die u gebruikt, hoeven dat niet te zijn.

Sluit u aan bij onze 30+ miljoen gebruikers en bespaar dit belastingseizoen veel tijd.

Probeer Splashtop Business Access vandaag nog! Abonnementen zijn er al vanaf slechts €4.58 per maand.

Gratis proefperiode