Hier kunt u zien hoe u met remote desktopsoftware een computer vanaf een ander apparaat kunt bedienen en waarom Splashtop de beste oplossing is.

Uw desktopcomputer is meestal ook uw krachtigste computer. Op uw desktop staan al uw bestanden en alle software die u nodig heeft. U kunt uw desktop echter niet altijd meenemen en u bent meestal beperkt tot het gebruik op kantoor.

Gelukkig neemt remote desktop-software deze barrière weg door u de flexibiliteit te bieden om uw desktop te gebruiken, zelfs als u niet op kantoor bent.

Hoe werkt remote desktop?

Remote desktop-software werkt door gebruik te maken van internet zodat u een ander apparaat kunt gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot uw computer. Met behulp van een 'client'-app op uw lokale apparaat en een 'agent'-app op uw desktopcomputer kunt u op elk moment en vanaf elke locatie een remote desktopverbinding starten om uw computer op afstand te bedienen alsof u hem persoonlijk gebruikt.

Hoe een remote desktoptool zoals Splashtop werkt

Splashtop is een remote desktop-applicatie waarmee gebruikers op afstand toegang hebben tot hun Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaat.

Zodra u alles heeft ingesteld, kunt u de Splashtop-app op uw apparaat gebruiken om de externe computer te selecteren waartoe u toegang wilt om er vanaf elke locatie op afstand verbinding mee te maken

Tijdens een remote desktopverbinding werkt Splashtop door u in realtime het scherm van de externe computer te laten zien. U kunt vervolgens uw lokale apparaat, toetsenbord en muis gebruiken om het externe computer te bedienen.

De snelle, intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface maakt het uitvoeren van elke taak en werken op afstand een fluitje van een cent. U heeft toegang tot de bestanden op uw externe computer en u kunt alle software gebruiken.

