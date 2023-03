Kun je vanuit huis werken als boekhouder (Ja!)

Vraagt u zich wel eens af of u als accountant vanuit huis kunt werken? Net als al het andere werk dat tegenwoordig op afstand gedaan wordt, kunt u uw boekhoudwerkzaamheden ook vanuit huis doen!

Boekhouding is geen eenvoudig werk. Of het nu tijd voor de belastingaangifte is of niet, accountants zijn altijd druk bezig en maken lange dagen. De meeste accountants werken tussen de 45 en 50 uur per week. Wanneer de belastingaangiftes gedaan moeten worden kan dat oplopen tot 60 uur en soms zelfs meer.

Zeggen dat accountants heel veel werk hebben is nog een understatement.

Als u een accountant bent of een accountantskantoor heeft, kan het gebrek aan mobiliteit een grote uitdaging vormen. Maar wat als we u zouden vertellen dat u uw werk ook kunt doen zonder steeds bij uw klanten langs te hoeven?

Met remote access-software van Splashtop krijgt u nu gemakkelijke, betrouwbare en veilige toegang tot de computers van al uw klanten, overal ter wereld, op elk moment en vanaf elk apparaat.

Dat klopt - dit belastingseizoen kun je rustig aan doen en vanuit je luie stoel toveren met cijfers, daarbij handig ondersteund door Splashtop.

Of u nu een auditor, boekhouder, controller, financieel analist, een groot bedrijf of een freelance belastingadviseur bent, u kunt gemakkelijk telewerken met Splashtop.

Waarom je Splashtop zou moeten gebruiken om thuis te werken

De voordelen van Splashtop-software voor remote access zijn talrijk, nog los van het feit dat het de slimste manier is voor werken op afstand. We vermelden hieronder alleen onze favorieten:

Met remote access tot de computer van uw klant maakt tijd niets meer uit. U kunt overal en altijd werken, waar u ook bent. Je kunt je klant de klok rond van dienst zijn. U kunt werken terwijl u onderweg bent. U kunt zich gemakkelijk concentreren op het strategische deel van uw bedrijf en krijgt meer tijd om te brainstormen over belangrijke zaken. U kunt uw doorlooptijd verkorten. U maakt uw klanten blij en uw bedrijf groeit. Als u met een team werkt, biedt Splashtop volumekortingen en een centrale beheerconsole.

Voordelen van Splashtop Remote Access voor belastingprofessionals

Toegankelijkheid

Splashtop software voor remote access biedt u gemakkelijk toegang tot de bestanden van uw klanten en QuickBooks. Remote access tot QuickBooks, zelfs met de desktopversie (QuickBooks Desktop). Gebruik gewoon het device dat u bij de hand heeft, maak verbinding en open QuickBooks direct.

Flexibiliteit

Gebruik elk apparaat om te kunnen werken aan de computer van uw klant. Of het nu uw smartphone, tablet of computer is, download alleen de Splashtop-app en u kunt aan het werk. Met deze plug-and-play-functie kunt u bijna direct aan de slag.

Handige functies

Druk bestanden van de computer van uw klant af op uw eigen printer. Of het nu 1099 formulieren, ontvangstbewijzen of cheques zijn, u kunt elk belangrijk document op afstand afdrukken. U kunt ook gemakkelijk bestanden overzetten op uw eigen computer.

Andere handige functies in Splashtop zijn onder meer: chatten, sessie-opname, weergave op meerdere monitoren, schermdeling, logregistratie en meer.

Veiligheid

Doe al het werk op afstand, maar veilig. Beveiliging staat bovenaan bij Splashtop en daarom vertrouwen inmiddels tweehonderdduizend bedrijven en dertig miljoen eindgebruikers op Splashtop.

Splashtop wordt geleverd met meerdere geavanceerde beveiligingsfuncties, waaronder apparaatverificatie, tweestapsverificatie, het externe scherm leegmaken en meer. Wanneer u op afstand toegang hebt tot een apparaat, wordt uw sessie beschermd door TLS en 256-bits AES-codering.

Probeer Splashtop gratis uit!

Splashtop biedt de meest betrouwbare, veilige en voordeligste remote desktopoplossingen. Splashtop krijgt steeds weer de hoogste scores van externe reviewers en peer-to-peer reviewsites. Met Splashtop kunt u:

Krijg op afstand toegang tot de computer van je klant op het moment dat je hem wilt gebruiken

Toegang tot en controle over QuickBooks en andere boekhoudsoftware op afstand

Productief zijn, zelfs vanuit je eigen huis of onderweg

Geld besparen door minder naar klanten te reizen en minder softwarelicenties aan te schaffen

Dus, als 41,8% van de Amerikaanse beroepsbevolking op afstand werkt, waarom zou je dan je brandstof verbranden door van de ene naar de andere klant te hoppen? Doe mee met het op afstand werken en krijg veel meer gedaan in veel minder tijd met Splashtop. Oh, hadden we al gezegd dat werken op afstand je ook helpt je werk-privé balans te verbeteren?

Kom meer te weten over Splashtop oplossingen voor werken op afstand en probeer het vandaag nog gratis.

Gratis proefperiode