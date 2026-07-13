IT-teams in de zorg moeten endpoints beheren in klinische omgevingen, administratieve kantoren, bij externe medewerkers en in applicaties van derden. Dat maakt patchbeheer lastig, vooral wanneer systemen elektronische beschermde gezondheidsinformatie kunnen aanmaken, ontvangen, bewaren of verzenden.
Patchbeheer is belangrijk omdat niet-gepatchte software het beveiligingsrisico kan vergroten, auditlacunes kan veroorzaken en zorgorganisaties kan blootstellen aan vermijdbare kwetsbaarheden. Hoewel HIPAA niet één specifieke patchbeheertool of universele deadline voor patches voorschrijft, vereist de HIPAA Security Rule dat gedekte entiteiten en zakelijke partners risico's voor ePHI identificeren en beperken.
Met dat in gedachten bekijken we patchbeheer voor zorgorganisaties, hoe dit de vereisten van de HIPAA Security Rule ondersteunt en waar je op moet letten bij HIPAA-patchbeheersoftware
Patchbeheer: de grootste beveiligingsuitdaging in de zorg van vandaag
Hoewel patchmanagement misschien een relatief kleine taak lijkt, is het in werkelijkheid een van de grootste uitdagingen binnen cybersecurity. Naarmate dreigingen zich ontwikkelen en nieuwe kwetsbaarheden ontstaan, moeten IT-teams snel werken om ervoor te zorgen dat elk endpoint correct is gepatcht en bijgewerkt om zich hiertegen te verdedigen. En hoe groter en meer verspreid een organisatie is, hoe moeilijker dit wordt.
Daarnaast zijn er nog andere uitdagingen die meer uniek zijn voor de zorg en waar IT-teams rekening mee moeten houden. Veel organisaties vertrouwen op legacy-systemen die lastiger te updaten kunnen zijn, samen met medische apparaten met lange patchcycli en meer complexiteit. Tegelijkertijd moeten ze ervoor zorgen dat ze voldoen aan de strenge normen van HIPAA-compliance.
Alles bij elkaar zorgt dit voor unieke uitdagingen voor IT-teams in de zorg, maar deze uitdagingen zijn met de juiste tools te overwinnen.
Hoe patchbeheer HIPAA Security Rule-vereisten ondersteunt
De HIPAA Security Rule vereist dat gedekte entiteiten en business associates mogelijke risico's en kwetsbaarheden voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van ePHI beoordelen en vervolgens redelijke en passende maatregelen implementeren om die risico's te beperken.
Niet-gepatchte software kan deel uitmaken van die risicoanalyse. Wanneer een bekende kwetsbaarheid systemen treft die ePHI verwerken, hebben IT-teams in de zorg een gedocumenteerd proces nodig om het risico te beoordelen, de prioriteit van herstelmaatregelen te bepalen, beschikbare patches uit te rollen, te verifiëren dat alles is afgerond en eventuele uitzonderingen of compenserende maatregelen te documenteren.
Dat maakt patchbeheer een belangrijk onderdeel van beveiligingsactiviteiten die zijn afgestemd op HIPAA, ook al schrijft HIPAA niet één specifieke patchtool, workflow of deadline voor.
Waarom OCR-richtlijnen de focus leggen op niet-gepatchte software
OCR heeft herhaaldelijk de beveiligingsrisico’s benadrukt die ontstaan door niet-gepatchte software, verouderde systemen, standaardreferenties en slecht configuratiebeheer. Voor zorgorganisaties zijn deze risico’s belangrijk omdat ze invloed kunnen hebben op systemen die ePHI opslaan, verwerken of er toegang toe bieden.
Niet-gepatchte endpoints zijn zelfs zo’n grote bedreiging geworden dat OCR zich genoodzaakt heeft gezien daar aankondigingen over te doen. In OCR’s Cybersecurity Newsletter van januari 2026 werden niet-gepatchte systemen, standaardreferenties en slecht configuratiebeheer genoemd als de belangrijkste oorzaken van HIPAA-handhavingsmaatregelen.
Niet-gepatchte endpoints kunnen risico's creëren voor workstations, servers, externe apparaten en applicaties. Als een kwetsbaarheid wordt misbruikt, moet de organisatie mogelijk het incident onderzoeken, vaststellen of ePHI is getroffen, de respons documenteren en eventuele beveiligingshiaten aanpakken die tijdens de beoordeling zijn vastgesteld.
Patchbeheer helpt dat risico te verkleinen door zorg-IT-teams een herhaalbaar proces te geven voor het vinden van kwetsbare systemen, het toepassen van beschikbare updates, het documenteren van herstelmaatregelen en het identificeren van uitzonderingen die extra beveiligingsmaatregelen vereisen.
Hoe patchmanagement de beveiligingswaarborgen van de HIPAA Security Rule ondersteunt
HIPAA omvat administratieve, fysieke en technische waarborgen. Patchmanagement ondersteunt het meest direct administratieve en technische waarborgen door zorgorganisaties te helpen beveiligingsrisico's te identificeren, herstelactiviteiten te documenteren en systemen te onderhouden die ePHI beschermen.
Administratieve waarborgen omvatten beleid, procedures, risicoanalyse en risicobeheeractiviteiten. Een gedocumenteerd patchbeheerproces helpt aan te tonen hoe kwetsbaarheden in de loop van de tijd worden geïdentificeerd, geprioriteerd, verholpen en geëvalueerd.
Technische beveiligingsmaatregelen omvatten controles die de toegang tot ePHI helpen beschermen en de systeemintegriteit behouden. Patchbeheer ondersteunt deze beveiligingsmaatregelen door de blootstelling aan bekende softwarekwetsbaarheden te verminderen die de beveiliging van endpoints, applicaties of systemen kunnen verzwakken.
Fysieke beveiligingsmaatregelen zijn minder direct gekoppeld aan softwarepatching, maar zorgorganisaties moeten nog steeds alle verbonden systemen of apparaten overwegen die van invloed kunnen zijn op de beveiliging van omgevingen waar ePHI wordt geopend of bewaard.
6 stappen naar een HIPAA-conform patchbeheerproces
Een HIPAA-conform patchbeheerproces moet gedocumenteerd en herhaalbaar zijn, en gebaseerd zijn op risico's. Deze stappen kunnen zorg-IT-teams helpen endpointupdates consistenter te beheren:
Inventarisatie van assets: De eerste stap is weten welke apparaten je moet beheren, welke software daarop staat en welke applicaties ze bevatten. Een volledige en actuele inventaris is een essentieel startpunt, zodat je al je endpoints efficiënt kunt volgen en beheren.
Scannen op kwetsbaarheden: Vervolgens heb je een goede tool nodig om elk endpoint te scannen en op kwetsbaarheden te monitoren. Dit helpt om problemen te identificeren die gepatcht moeten worden, zonder dat IT-medewerkers endpoints voortdurend handmatig hoeven te controleren.
Prioritering van patches: Niet alle patches zijn even belangrijk; sommige verhelpen kritieke kwetsbaarheden, terwijl andere alleen basisprestatieverbeteringen bieden. Daarom is het essentieel om patches goed te kunnen prioriteren, zodat de meest kritieke als eerste worden uitgerold.
Testen en goedkeuren: Het is essentieel om patches te testen voordat je ze in grote omgevingen uitrolt. Zorg dat je begint met een kleine maar representatieve groep apparaten, zodat je eventuele problemen of fouten kunt identificeren voordat ze wijdverspreid raken.
Implementatie en verificatie: Zodra patches zijn getest en geverifieerd, heb je een betrouwbare manier nodig om ze in je omgeving uit te rollen en te controleren of elke patch correct is geïnstalleerd. Met patchbeheersoftware kun je patches eenvoudig automatisch uitrollen over grote endpointomgevingen, en automatisch controleren of patches correct zijn geïnstalleerd of opnieuw moeten worden geprobeerd.
Documentatie van uitzonderingen: Sommige systemen zijn mogelijk niet meteen te patchen, vooral verouderde applicaties, gespecialiseerde zorgsystemen of verbonden apparaten met door leveranciers gestuurde updatecycli. Wanneer een patch niet kan worden geïmplementeerd, leg dan de reden vast, beoordeel het risico en pas passende compenserende maatregelen toe totdat herstel mogelijk is.
De documentatievereisten van HIPAA kunnen oplopen tot zes jaar, dus zorgorganisaties moeten patchbeleid, herstelrecords, uitzonderingsdocumentatie en gerelateerd auditbewijs bewaren volgens hun compliance- en bewaarplichtvereisten.
HIPAA-patchbeheersoftware: 6 onmisbare functies
Er zijn veel oplossingen voor patchbeheer op de markt, dus het kan lastig zijn om de juiste voor je bedrijf te vinden. Er zijn echter verschillende functies die essentieel zijn voor patchbeheer, dus let er bij het beoordelen van je opties op dat je een oplossing kiest die deze bevat:
Geautomatiseerd patchen van het besturingssysteem en apps van derden: Patchautomatisering is een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat updates effectief worden uitgerold over endpoints. Een goede oplossing voor patchautomatisering kan nieuwe patches detecteren zodra ze beschikbaar zijn en vervolgens de patches prioriteren, testen, uitrollen en verifiëren op endpoints zonder handmatige tussenkomst. Zo blijven apparaten up-to-date terwijl IT-medewerkers tijd besparen. Het is echter ook belangrijk om een oplossing te vinden die zowel het patchen van het besturingssysteem als van apps van derden omvat, zodat je verzekerd bent van volledige dekking voor apparaten en software.
Assetinventaris en detectie van ongeautoriseerde software: Het bijhouden van een actuele inventaris is essentieel om endpoints goed te kunnen monitoren en beheren. Software voor endpointbeheer moet geautomatiseerde assetinventarissen bevatten, samen met tools om ongeautoriseerde software te detecteren die een beveiligingsrisico kan vormen.
Beleidsgestuurde planning: Patchautomatisering moet voldoen aan het bedrijfsbeleid, waarbij de meest kritieke endpoints prioriteit krijgen en updates worden gepland op de minst verstorende momenten. Zo krijgen de belangrijkste apparaten snel updates en worden onderbrekingen beperkt, zodat de beveiliging behouden blijft zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit.
Realtime waarschuwingen: Wanneer er een nieuwe dreiging ontstaat, moeten IT-teams dat onmiddellijk weten. Realtime waarschuwingen kunnen potentiële problemen detecteren zodra ze verschijnen en vervolgens IT-teams waarschuwen, zodat die efficiënt kunnen worden onderzocht en aangepakt.
Compliancerapportage: Audits zijn essentieel voor cyberbeveiliging en IT-compliance, dus het is belangrijk om daarop voorbereid te zijn. Goede compliancerapportage kan automatisch updates bijhouden en verifiëren dat endpoints beveiligd zijn, waardoor het makkelijker wordt om naleving aan te tonen en audits te doorstaan.
Ondersteuning voor meerdere platforms: Tegenwoordig gebruiken maar heel weinig bedrijven één enkel apparaattype of besturingssysteem, dus het is essentieel om een oplossing te vinden die meerdere platforms ondersteunt. Een goede oplossing voor patchbeheer kan werken op een grote verscheidenheid aan apparaten, zodat er geen blinde vlekken of onbeveiligde endpoints achterblijven.
Ondersteun op HIPAA afgestemd patchbeheer met Splashtop
Wanneer IT-teams in de zorg een efficiëntere manier nodig hebben om endpoint-updates te beheren, kan Splashtop AEM helpen bij het ondersteunen van een gedocumenteerd, herhaalbaar patchbeheerproces.
Splashtop AEM helpt IT-teams endpoints te monitoren, ontbrekende updates te identificeren, OS- en patching van applicaties van derden te automatiseren en de patchstatus te bekijken vanuit een gecentraliseerd dashboard. Dit geeft zorgorganisaties beter inzicht in endpointrisico's en helpt de handmatige inspanning te verminderen die nodig is om systemen up-to-date te houden.
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams beleidsgebaseerd patchen, realtime waarschuwingen, inventarisrapportage, CVE-inzichten en hersteltools gebruiken ter ondersteuning van patchprioritering en opvolging. Deze mogelijkheden helpen teams patchactiviteiten te documenteren, de updatestatus te verifiëren en bewijs bij te houden dat kan bijdragen aan auditgereedheid.
Splashtop AEM maakt een organisatie op zichzelf niet HIPAA-compliant, maar het kan zorg-IT-teams helpen de patchbeheerworkflows te versterken die het risicobeheer volgens de HIPAA Security Rule ondersteunen.
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