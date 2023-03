Fijne feestdagen van Splashtop

Seizoensgroeten & Wat een jaar is het geweest

In 2019 hebben we boeiende nieuwe functies en integraties in onze tools voor toegang op afstand geïntroduceerd, ons team uitgebreid, ons gericht op topservice, en ons snelle groeitempo voortgezet. Bedankt dat je er deel van uitmaakt!

Meer nieuwe functies dan we kunnen tellen

Dit jaar hebben we honderden nieuwe functies toegevoegd aan onze oplossingen voor toegang op afstand. Tot de favorieten van klanten behoren drag-and-drop bestandsoverdracht, sessie-opname, snellere bestandsoverdracht, Linux-ondersteuning, geheel vernieuwde Android-app, integraties met ServiceNow, Freshdesk, Zendesk en meer. We hebben ook een nieuwe on-premise editie van Splashtop Enterprise Remote Support gelanceerd.

Top nieuwe functies van 2019

Topklasse service en ondersteuning

In 2019 hebben we een nieuw klantensucces team toegevoegd dat zich richt op het succes van onze klanten en cliënten. We hebben ons ondersteuningsteam in ons hoofdkantoor in de VS en internationaal uitgebreid, zodat we snellere reactietijden kunnen bieden zonder ondersteuningskosten. We hebben speciale accountvertegenwoordigers toegevoegd om onze grotere abonnees persoonlijke service te bieden. En we hebben onze ondersteuningssite opnieuw ontworpen en bijgewerkt.

Site voor bedrijfsondersteuning

Groei en uitbreiding

In alle opzichten is het een groots jaar geweest. Ons team is het afgelopen jaar bijna verdubbeld in omvang. We bereikten een nieuwe mijlpaal van 600 miljoen sessies voor toegang op afstand. We sponsorden 3x de evenementen en beurzen. En we bestrijken nu meer landen en meer talen dan ooit tevoren!

Er komt meer in 2020

We hebben grote plannen voor het grote 2020. We werken aan nieuwe productfuncties en verbeteringen waar velen van jullie om hebben gevraagd, zoals one-to-many en een nieuw dashboard in Remote Support Premium, single sign-on, extra ondersteuning voor Linux-platforms en meer integraties. We zullen ook snel onze wereldwijde groei voortzetten, te beginnen met de EMEA-regio.

Zeg het voort

We zouden je erg dankbaar zijn als je een paar minuten de tijd neemt om Splashtop aan te bevelen bij je vrienden en collega's. En met het Splashtop Verwijzingsprogramma kun je daarvoor beloond worden. Als je verwijzingen een abonnement nemen, krijgen ze een bonus van 30 dagen toegevoegd aan het eerste jaar van hun nieuwe abonnement. En je krijgt een Amazon Gift Card voor elke in aanmerking komende verwijzing. Klik om meer te weten te komen en aan de slag te gaan.

Splashtop aanbevelingsprogramma

Nogmaals bedankt om deel uit te maken van ons succes in 2019. We wensen je de gelukkigste feestdagen en alle goeds voor een geweldig 2020!