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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

Aanbevolen recensie van de week

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Uitgelichte review van de week:

Hier bij Splashtop krijgen we elke week opmerkingen van bedrijven, zakelijke en persoonlijke gebruikers die de vele redenen benadrukken waarom meer dan 14 miljoen gebruikers genieten van Splashtops hoogwaardige remote desktop- en applicatietoegang. Het is het perfecte VDI/RDP-alternatief voor snelheid, gebruiksgemak, veelzijdigheid en waar voor uw geld.

5 sterren van Damostat

In een woord GEWELDIG

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