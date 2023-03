Aanbevolen recensie van de week:



5 sterren door Damostat

Als je deze app niet hebt, mis je wat. Ooit een draagbare Windows 7 of mac machine op je iPad gewild? Makkelijk, haal deze app in huis. Altijd al topgames willen spelen zonder je bed te hoeven verlaten? Makkelijk, haal deze app in huis. Wat dacht je van een fatsoenlijke teken-app, iets om onderweg mee te schetsen? GET THIS APP. Ik kan het eigenlijk niet genoeg zeggen.