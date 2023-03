Bekijk Splashtop op het Experience IT Online Event van Freshworks

30+ industrieleiders en technologische visionairs komen samen in een inzichtelijke video-interviewserie op Experience IT, gehost door Freshworks. Kom met Splashtop naar het evenement om de evolutie van gebruikersgedrag te verkennen, de betekenis van het ontwerpen van IT-diensten die met mensen communiceren, en de voordelen van het leveren van ervaringen van wereldklasse.

Dit is een online evenement, met gratis inschrijving. Zodra je je inschrijft, krijg je vanaf 26 maart toegang om alle interviews on-demand te bekijken. Je kunt ze op je gemak bekijken.

Evenement formaat

De agenda en onderwerpen worden ontworpen door een panel van ITSM-experts. Onderwerpen zijn onder meer:

Experience-as-a-Service (EAAS) - Terug naar de kern

Het ontsluiten van de realiteit van AI, en de groeiende waarde ervan

Automatisering als hefboom om het beste van het menselijk kunnen te versterken

Altijd en overal - een omnichannel servicebeleving creëren

Deze onderwerpen en meer komen aan bod in 3 tracks:

Track 1: IT Strategy Essentials



Spoor 2: IT vermenselijken



Track 3: Het potentieel van IT ontsluiten



Luidsprekers

Namens Splashtop zal Phil Sheu, medeoprichter en CTO, met ons praten over het bouwen van een omnichannel service delivery ervaring voor klanten, en hoe zijn team dat doet.

Je zou ook getuige zijn van enkele van HDI's Top 25 Thought Leaders in Technical Support en Service Management voor 2020, samen met andere experts in de sector:

Paul Wilkinson Claire Agutter Dave Snowden Karen Ferris Stuart Rance Doug Tedder Suzanne van Hove Greg Sanker Suzanne van Hove Mark Smalley, en nog veel meer!

Het partnerschap Freshworks-Splashtop

Naast de gezamenlijke go-to-market partner van Freshworks, biedt Splashtop ook integratie met Freshworks. Freshdesk- en Freshservice-gebruikers kunnen vanuit hun ticket een sessie voor bemande controle op afstand/ toegang op afstand/ ondersteuning op afstand starten. Tijdens de sessie kunnen gebruikers veilig de controle over de computer van hun gebruiker overnemen met een eenvoudige code en acties uitvoeren zoals bestandsoverdracht, opnieuw opstarten op afstand, leeg scherm, desktop delen, chatten, sessie-opname en meer! Zodra de sessie is voltooid, worden sessiedetails automatisch in het ticket geregistreerd.

Meer informatie over Splashtop integratie met Freshworks Freshservice

Meer informatie over Splashtop integratie met Freshworks Freshdesk