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Ad for Experience IT series with Splashtop's CTO Philip Sheu

Bekijk Splashtop op het Experience IT Online Event van Freshworks

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

30+ industrieleiders en technologische visionairs komen samen in een inzichtelijke video-interviewserie op Experience IT, gehost door Freshworks. Kom met Splashtop naar het evenement om de evolutie van gebruikersgedrag te verkennen, de betekenis van het ontwerpen van IT-diensten die met mensen communiceren, en de voordelen van het leveren van ervaringen van wereldklasse.

Dit is een online evenement, met gratis inschrijving. Zodra je je inschrijft, krijg je vanaf 26 maart toegang om alle interviews on-demand te bekijken. Je kunt ze op je gemak bekijken.

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Evenement formaat

De agenda en onderwerpen worden ontworpen door een panel van ITSM-experts. Onderwerpen zijn onder meer:

  • Experience-as-a-Service (EAAS) - Terug naar de kern

  • Het ontsluiten van de realiteit van AI, en de groeiende waarde ervan

  • Automatisering als hefboom om het beste van het menselijk kunnen te versterken

  • Altijd en overal - een omnichannel servicebeleving creëren

Deze onderwerpen en meer komen aan bod in 3 tracks:

Track 1: IT Strategy Essentials
Onderzoeken hoe IT zich ontwikkelt door de veranderende verwachtingen van de klantervaring

Spoor 2: IT vermenselijken
Strategieën verkennen die gericht zijn op het beheer van de eindgebruikerservaring

Track 3: Het potentieel van IT ontsluiten
Het verkennen van manieren om AI te benutten om het potentieel van IT te maximaliseren

Luidsprekers

Namens Splashtop zal Phil Sheu, medeoprichter en CTO, met ons praten over het bouwen van een omnichannel service delivery ervaring voor klanten, en hoe zijn team dat doet.

Je zou ook getuige zijn van enkele van HDI's Top 25 Thought Leaders in Technical Support en Service Management voor 2020, samen met andere experts in de sector:

  1. Paul Wilkinson

  2. Claire Agutter

  3. Dave Snowden

  4. Karen Ferris

  5. Stuart Rance

  6. Doug Tedder

  7. Suzanne van Hove

  8. Greg Sanker

  9. Suzanne van Hove

  10. Mark Smalley, en nog veel meer!

Schrijf je nu in en neem gratis deel aan het evenement!

Het partnerschap Freshworks-Splashtop

Naast de gezamenlijke go-to-market partner van Freshworks, biedt Splashtop ook integratie met Freshworks. Freshdesk- en Freshservice-gebruikers kunnen vanuit hun ticket een sessie voor bemande controle op afstand/ toegang op afstand/ ondersteuning op afstand starten. Tijdens de sessie kunnen gebruikers veilig de controle over de computer van hun gebruiker overnemen met een eenvoudige code en acties uitvoeren zoals bestandsoverdracht, opnieuw opstarten op afstand, leeg scherm, desktop delen, chatten, sessie-opname en meer! Zodra de sessie is voltooid, worden sessiedetails automatisch in het ticket geregistreerd.

Meer informatie over Splashtop integratie met Freshworks Freshservice

Meer informatie over Splashtop integratie met Freshworks Freshdesk

Gratis proefperiode


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