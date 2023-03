Splashtop Enterprise exclusieve functies

Splashtop Enterprise biedt IT-afdelingen voor hun organisaties of onderwijsinstellingen de beveiliging, flexibiliteit, schaalbaarheid en prestaties die nodig zijn om remote access effectief te beheren, remote support te bieden en extern werk mogelijk te maken.

Naast de krachtige engine die ook Splashtop Business Access, Splashtop SOS en Splashtop Remote Support aanstuurt, biedt Splashtop Enterprise u een combinatie van functies en mogelijkheden die remote access naar een hoger niveau tillen.

Laten we eens kijken naar de exclusieve voordelen en mogelijkheden die u krijgt met Splashtop Enterprise:

Alles-in-één access en remote support

Organisaties kunnen werknemers remote access tot werkcomputers bieden en IT in staat stellen om op afstand computers en mobiele apparaten te ondersteunen, allemaal vanaf één platform. Organisaties hebben de flexibiliteit om het aantal licenties te kiezen dat ze nodig hebben voor remote access voor eindgebruikers en remote support voor technici.

Single sign-on integratie

Gebruikers kunnen hun Splashtop account authenticeren met hun gecentraliseerde Single Sign-On (SSO) gebruikers-ID en wachtwoord. Splashtop gebruikt de SAML 2.0 standaard en integreert met alle grote identity providers, waaronder ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin en Shibboleth.

Bovendien kan de IT via het System for Cross-domain Identity Management (SCIM) automatisch SSO-accounts in Splashtop verstrekken. Hierbij kunnen ze ook de groepering van de SSO-accounts automatisch configureren. Deze functionaliteit is momenteel beschikbaar via Azure AD en Okta.

Betere beheersbaarheid

Geplande remote access en connectionpool Plan tijden waarop individuele gebruikers of groepen gebruikers toegang hebben tot bepaalde computers. Deze functie is met name handig voor onderwijsinstellingen bij de planning van remote computerlokalen, of voor organisaties om de werktijden van werknemers te regelen. Bovendien kunt u het gebruikers gemakkelijker maken om verbinding te maken met een beschikbare computer tijdens hun geplande toegangstijd door een groep computers te definiëren als een connenctionpool. Wanneer gebruikers verbinding willen maken, worden ze verbonden met een beschikbare computer in de pool - het is niet nodig om naar een beschikbare computer te zoeken.

Granulaire machtigingen Zorg voor rol- of gebruikersgebaseerde granulaire rechten voor acties als bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, kopiëren-plakken en meer.

Verhoogde productiviteit

Microfoon passthrough Gebruikers kunnen de audio van hun lokale microfoon als microfooningang naar de externe Windows-computer versturen. Hierdoor kunnen gebruikers deelnemen aan gesprekken in Skype, Teams, Zoom en VoIP, en ook dicteer- of opnamesoftware gebruiken in de externe sessie.

USB-apparaat omleiding Gebruikers kunnen een USB-apparaat (smartcardreader, security key, stylus/HID-apparaat zoals een Wacom-tablet of printer) op de lokale computer omleiden naar de externe computer. Het omgeleide apparaat werkt op de externe computer alsof het rechtstreeks op die computer is aangesloten.

Splashtop Enterprise vergeleken met andere Splashtop Business-producten

Als u onze andere Business-producten overweegt, zijn dit de voordelen van een upgrade naar Splashtop Enterprise:

Voor werk op afstand:

Voor MSPs:

Voor IT-ondersteuning op afstand:

