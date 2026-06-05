Verspreid werk creëert nieuwe kansen voor MSP's

Met de acceptatie van verspreid werk, hebben MKB-bedrijven behoefte aan deskundige begeleiding en voortdurende hulp. Lees verder om meer te weten te komen over de enorme mogelijkheden voor MSP's.
Na het beoordelen van de gegevens uit de meest recente Cybersecurity Workforce Study van (ISC)², is het duidelijk dat kleine en middelgrote bedrijven (MKB) in 2022 voor grote uitdagingen staan en Managed Service Providers (MSPs) nodig hebben om hen boven water te houden.
Budgetten, tijdgebrek en tekorten aan IT-personeel blijven de grootste uitdagingen van het MKB. Nu werken op afstand en flexibel werken is veranderd in "normaal werk" en cybersecuritydreigingen toenemen, hebben bedrijven deskundige begeleiding en voortdurende hulp nodig. Dit alles maakt de markt rijp voor MSPs.
Twee perfecte binnenkomers voor MSP's: cybersecurity en efficiënte samenwerking op afstand
Cybersecurity: volgens de Cybersecurity Workforce Study blijft de wereld een tekort houden aan ongeveer 2,7 miljoen cybersecurityprofessionals. Zelfs als een MKB-bedrijf er een zou willen aannemen en er was een beschikbaar, dan is het salaris inmiddels zo hoog dat het onbetaalbaar is geworden. Breng dus het gesprek op gang door het feit te bespreken dat 100% van het MKB met meer dan 100 werknemers het doelwit was van een cyberaanval in 2020 en 2021, volgens The Verizon 2021 Data Breach Investigations Report.
Benadruk dat uw MSP-services u ook een MSSP (managed security service provider) maken. Wijs erop dat de cybersecurityproblemen die u elke dag namens klanten oplost, dezelfde problemen zijn waarmee uw potentiële klanten dit jaar en in 2023 waarschijnlijk weer te maken zullen krijgen.
Efficiënt samenwerken op afstand: de tweede binnenkomer richt zich op efficiënt samenwerken op afstand. Het gaat een stap verder dan het mogelijk maken van tijdelijke oplossingen voor werken op afstand. Hier introduceert u het feit dat de snelle oplossingen die MKB's hebben bedacht om 'gewoon door de pandemie heen te komen' niet per se veilig, productief of kosteneffectief zijn. Als moderne MSP maakt uw kennis van het combineren van meerdere producten tot een uniforme oplossing u een waardevolle adviseur. U kunt dramatische efficiëntie- en tijdbesparende maatregelen laten zien voor vrijwel elk MKB-bedrijf.
Zodra een van die binnenkomers u een eerste belangrijke prospect-meeting heeft bezorgd, zijn er 5 belangrijke zaken die elke MKB-manager enthousiast zullen maken.
5 grote kansen voor MSPs om MKB-klanten te werven
1. Consultancy
Veel MKB-bedrijven hebben geen officiële IT-afdeling. "Ze hebben iemand nodig die hun bedrijf en hun technologie begrijpt, de juiste aanbevelingen doet, zodat managers het gevoel krijgen dat ze in technologie investeren in plaats van dat het alleen maar een kostenpost is", schreef Gary Pica, President van TruMethods, in een recent Redmond Channel Partner-artikel.
Bedrijfsleiders reageren goed op een consult waarin een snelle beoordeling van hun organisatorische en high-level processen is opgenomen. Vervolgens krijgen ze concrete aanbevelingen over hoe ze intern IT-personeel kunnen vrijmaken (of het inhuren van extra IT-personeel kunnen vermijden) door gebruik te maken van MSP-diensten of een combinatie van SaaS-oplossingen.
2. Expertise in de meest populaire (branchespecifieke) SaaS-aanbiedingen en -integraties
MKB'ers willen weten dat ze echt de beste applicaties in hun klasse kunnen krijgen en dat ze allemaal soepel kunnen samenwerken om workflows en processen op alle afdelingen te stroomlijnen. Talloze bedrijven vertrouwen op partners om hun ERP-, CRM-, e-commerce- en branchegerichte applicaties te beheren vanwege een gebrek aan interne expertise. Ze hebben een MSP nodig om het allemaal voor hen samen te brengen.
Tip: Als u bewijs heeft van zoveel mogelijk oplossingscertificeringen, wordt u nog aantrekkelijker voor prospects die op zoek zijn naar begeleiding.
3. De wens om als verlengstuk van hun IT-afdeling te werken
MKB's hebben een MSP nodig die meerdere providers en oplossingen kan beheren. Bijvoorbeeld optreden als liaison tussen het MKB en hun leveranciers van e-commerce- en ERP-oplossingen. Ze hebben u nodig om upgrades voor verschillende oplossingen te beheren en ervoor te zorgen dat bugfixes snel worden afgehandeld, zonder gevolgen voor het interne IT-personeel.
Als u geen manier heeft ontwikkeld om de tijdwinst die een dergelijke service biedt te benchmarken, moet u dit snel doen. Het is een geweldig hulpmiddel voor doorlopende verkoop en klantbehoud waarmee elke klant precies kan worden getoond hoeveel tijd en moeite u hen heeft bespaard in vergelijking met hun oude manier om leveranciers en oplossingen zelf te beheren.
4. Snelle reactiemogelijkheden
Met geglobaliseerde klanten, partners en cloudoplossingen erkennen MKB-bedrijven dat ze in zo weinig mogelijk tijd 24x7 on-demand service nodig hebben. Het MKB zal sterk overwegen om met u samen te werken, of u nu snelle responsdiensten in uw "uitbreiding van interne IT"-aanbieding opneemt of als een op zichzelf staande aanbieding.
Uw aanbod moet verschillende serviceniveaus bieden (zoals een e-mailreactie binnen 1 uur, de mogelijkheid om onmiddellijk verbinding te maken met een live (Tier 1) helpdeskmedewerker, live Tier 2-hulp binnen een uur, enzovoort). De waarde zit hem in het feit dat uw prospect het gevoel heeft dat u hem te allen tijde en onder alle omstandigheden gedekt hebt.
5. Kostenbesparingen en voortdurende verbetering
Benadruk de personeelskosten van elk aspect van de diensten die u kunt verlenen. Generalisaties zullen niet volstaan. U moet concrete kostenprognoses ontwikkelen.
Ontwikkel de meest voorkomende scenario's voor uw doelgroep en de bijbehorende kostenbesparingen op alle gebieden. Deze omvatten downtime, gemiste verkopen, salarissen, efficiëntie van nieuwe oplossingen die u kunt introduceren, enz. MKB-managers met tijdgebrek zullen de vooruitziende blik en expertise waarderen.
Profiteer van de kansen die worden geboden door verspreid werk
Wanneer markten in beroering zijn en er veel onzekerheid is, gedijen innovatieve teams. Het MKB wordt geconfronteerd met uitdagingen waar MSPs als geen ander op zijn toegerust. MSPs hebben volop kansen om een enorme markt van MKB's aan te boren. Deze 5 kansen zijn slechts het topje van de ijsberg.