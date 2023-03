Verspreid werk creëert nieuwe kansen voor MSP's

Met de acceptatie van verspreid werk, hebben MKB-bedrijven behoefte aan deskundige begeleiding en voortdurende hulp. Lees verder om meer te weten te komen over de enorme mogelijkheden voor MSP's.

Bij het beoordelen van gegevens uit de meest recente Cybersecurity Workforce Study van (ISC)², is het duidelijk dat kleine en middelgrote bedrijven (MKB) in 2022 voor grote uitdagingen staan en Managed Service Providers (MSPs) nodig hebben om hen een reddingslijn te bieden - of beter nog, een hulplijn.

Budgetten, tijdgebrek en tekorten aan IT-personeel blijven de grootste uitdagingen van het MKB. Nu werken op afstand en flexibel werken is veranderd in "normaal werk" en cyberbeveiligingsbedreigingen toenemen, hebben bedrijven deskundige begeleiding en voortdurende hulp nodig. Dit alles maakt de markt rijp voor MSPs.

Twee perfecte binnenkomers voor MSP's: cybersecurity en efficiënte samenwerking op afstand

Cyberbeveiliging: volgens de Cybersecurity Workforce Study blijft de wereld zo'n 2,7 miljoen cyberbeveiligingsprofessionals tekort. Zelfs als een MKB er een of twee zou willen inhuren en ze waren beschikbaar, zijn hun salarissen omhooggeschoten tot het punt waarop ze een onnodige belasting zouden vormen voor het budget van het MKB. Breng dus het gesprek op gang door het feit te bespreken dat 100% van het MKB met meer dan 100 werknemers het doelwit was van een cyberaanval in 2020 en 2021, volgens The Verizon 2021 Data Breach Investigations Report.

Benadruk dat uw MSP-services u ook een MSSP (managed security service provider) maken. Wijs erop dat de cybersecurityproblemen die u elke dag namens klanten oplost, dezelfde problemen zijn waarmee uw potentiële klanten dit jaar en in 2023 waarschijnlijk weer te maken zullen krijgen.

Efficiënt samenwerken op afstand: de tweede binnenkomer richt zich op efficiënt samenwerken op afstand. Het gaat een stap verder dan het mogelijk maken van tijdelijke oplossingen voor werken op afstand. Hier introduceert u het feit dat de snelle oplossingen die MKB's hebben bedacht om 'gewoon door de pandemie heen te komen' niet per se veilig, productief of kosteneffectief zijn. Als moderne MSP maakt uw kennis van het combineren van meerdere producten tot een uniforme oplossing u een waardevolle adviseur. U kunt dramatische efficiëntie- en tijdbesparende maatregelen laten zien voor vrijwel elk MKB-bedrijf.

Zodra een van die binnenkomers u een eerste belangrijke prospect-meeting heeft bezorgd, zijn er 5 belangrijke zaken die elke MKB-manager enthousiast zullen maken.

5 belangrijke kansen voor MSPs om MKB's aan te trekken

1. Adviserend advies

Veel MKB-bedrijven hebben geen officiële IT-afdeling. "Ze hebben iemand nodig die hun bedrijf en hun technologie begrijpt, de juiste aanbevelingen doet, zodat bedrijfsleiders het gevoel krijgen dat ze in technologie investeren in plaats van dat het alleen maar een kostenpost is", schreef Gary Pica, President van TruMethods, in een recent Redmond Channel Partner-artikel.

Bedrijfsleiders reageren goed op een consult waarin een snelle beoordeling van hun organisatorische en high-level processen is opgenomen. Vervolgens krijgen ze concrete aanbevelingen over hoe ze intern IT-personeel kunnen vrijmaken (of het inhuren van extra IT-personeel kunnen vermijden) door gebruik te maken van MSP-diensten of een combinatie van SaaS-oplossingen.

2. Expertise in de meest populaire (branchespecifieke) SaaS-aanbiedingen en -integraties

MKB'ers willen weten dat ze echt de beste applicaties in hun klasse kunnen krijgen en dat ze allemaal soepel kunnen samenwerken om workflows en processen op alle afdelingen te stroomlijnen. Talloze bedrijven vertrouwen op partners om hun ERP-, CRM-, e-commerce- en branchegerichte applicaties te beheren vanwege een gebrek aan interne expertise. Ze hebben een MSP nodig om het allemaal voor hen samen te brengen.

Tip: Als u bewijs heeft van zoveel mogelijk oplossingscertificeringen, wordt u nog aantrekkelijker voor prospects die op zoek zijn naar begeleiding.

3. De wens om als verlengstuk van hun IT-afdeling te werken

MKB's hebben een MSP nodig die meerdere providers en oplossingen kan beheren. Bijvoorbeeld optreden als liaison tussen het MKB en hun leveranciers van e-commerce- en ERP-oplossingen. Ze hebben u nodig om upgrades voor verschillende oplossingen te beheren en ervoor te zorgen dat bugfixes snel worden afgehandeld, zonder gevolgen voor het interne IT-personeel.

Als u geen manier heeft ontwikkeld om de tijdwinst die een dergelijke service biedt te benchmarken, moet u dit snel doen. Het is een geweldig hulpmiddel voor doorlopende verkoop en klantbehoud waarmee elke klant precies kan worden getoond hoeveel tijd en moeite u hen heeft bespaard in vergelijking met hun oude manier om leveranciers en oplossingen zelf te beheren.

4. Snelle reactiemogelijkheden

Met geglobaliseerde klanten, partners en cloudoplossingen erkennen MKB-bedrijven dat ze 24x7 on-demand service nodig hebben in een mum van tijd. MKB's zullen sterk overwegen om met u samen te werken, of u snelle responsdiensten nu in uw "uitbreiding van interne IT"-aanbod rolt of als een op zichzelf staand aanbod.

Uw aanbod moet verschillende serviceniveaus bieden (zoals een e-mailreactie binnen 1 uur, de mogelijkheid om onmiddellijk verbinding te maken met een live (Tier 1) helpdeskmedewerker, live Tier 2-hulp binnen een uur, enzovoort). De waarde zit hem in het feit dat uw prospect het gevoel heeft dat u hem te allen tijde en onder alle omstandigheden gedekt hebt.

5. Kostenbesparingen en voortdurende verbetering

Benadruk de personeelskosten van elk aspect van de diensten die u kunt verlenen. Generalisaties zullen niet volstaan. U moet concrete kostenprognoses ontwikkelen.

Ontwikkel de meest voorkomende scenario's voor uw doelgroep en de bijbehorende kostenbesparingen op alle gebieden. Deze omvatten downtime, gemiste verkopen, salarissen, efficiëntie van nieuwe oplossingen die u kunt introduceren, enz. MKB-managers met tijdgebrek zullen de vooruitziende blik en expertise waarderen.

Profiteer van de kansen die worden geboden door verspreid werk

Wanneer markten in beroering zijn en er veel onzekerheid is, gedijen innovatieve teams. Het MKB wordt geconfronteerd met uitdagingen waar MSPs als geen ander op zijn toegerust. MSPs hebben volop kansen om een enorme markt van MKB's aan te boren. Deze 5 kansen zijn slechts het topje van de ijsberg.

