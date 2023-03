Meldt u aan om Splashtop Blog-updates per e-mail te ontvangen

Ontvang nieuwe Splashtop-blogposts per e-mail!

Splashtop is verheugd de nieuwe Splashtop blog abonnementsdienst aan te kondigen. Je kunt je inschrijven om alle nieuwe Splashtop blogberichten in je e-mail inbox te ontvangen wanneer ze worden gepubliceerd!

Ons team stopt met het gebruik van FeedBurner voor e-mail updates. Als je momenteel geabonneerd bent, zullen we helpen met het migreren van je abonnement naar onze eigen e-mailserver en ontvang je binnenkort Splashtop Blog e-mails van email@splashtop.com.

We waarderen alle steun voor het Splashtop-blog en we blijven zeker interessante stukken over remote access en support posten.