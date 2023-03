Beste apps voor remote access en delen van schermen voor iPad op school

Voor de nieuwe goedkope iPad voor studenten van Apple, heeft Splashtop een aantal van de beste apps voor remote access en schermdeling voor educatief gebruik op een rijtje gezet.

iPads kunnen geweldige hulpmiddelen zijn voor docenten en leerlingen in de klas. Ze werken snel, hebben veel mogelijkheden en zijn gemakkelijk te gebruiken voor zowel de leraar als de leerlingen.

En juist deze week kondigde Apple een nieuwe, goedkope iPad aan met Apple Pencil-ondersteuning. Deze laaggeprijsde iPad is voornamelijk gericht op studenten en kan een geweldige aanvulling zijn op het klaslokaal. Het is aangetoond dat apparaten zoals iPads de betrokkenheid van leerlingen verhogen en het leren vergemakkelijken wanneer ze correct worden gebruikt.

Hoewel iPads die worden gebruikt door studenten en docenten in de klas gemakkelijk kunnen zijn, is het ook belangrijk om de juiste applicaties te hebben om het leren en de betrokkenheid te maximaliseren.

De remote access en schermdelingsoplossingen voor de iPad die Splashtop biedt, zijn perfect voor docenten en studenten. Met Splashtop kunt u iPad-schermen delen met de klascomputer (en vice versa), een iPad gebruiken om de les te besturen en zelfs een leerling de les laten besturen vanaf zijn eigen iPad!

Naast het leveren van de beste oplossingen voor toegang op afstand en het delen van schermen voor meer dan 10 jaar, worden de bekroonde producten van Splashtop aangeboden tegen een fractie van de kosten van andere vergelijkbare producten. Daarom wordt Splashtop al gebruikt in honderden onderwijsinstellingen in het hele land.

Dit zijn de beste Splashtop-oplossingen voor iPads voor het delen van schermen en remote access in de klas:

Mirroring360 Deel uw iPad-scherm met andere apparaten. Bekijk de gedeelde schermen van andere apparaten op uw iPad. Geschikt voor samenwerking en het geven van presentaties! Leerlingen hoeven niet naar een scherm helemaal voorin de klas te turen. Ze kunnen alles op hun iPad te zien.

Splashtop Classroom Docenten kunnen hun computerschermen delen met de iPads van hun leerlingen. Docenten kunnen dan een leerling de les laten overnemen en daar zelfs aantekeningen bij maken, allemaal vanaf hun eigen iPad. Leraren kunnen hun iPad ook gebruiken om de computer te bedienen, waardoor ze niet meer achter het bureau hoeven te zitten en meer betrokkenheid krijgen.



Elk van deze oplossingen biedt grote voordelen en heeft bewezen de betrokkenheid in de klas te vergroten. U kunt onze praktijkervaringen lezen over de successen die veel schooldistricten en onderwijsinstellingen dankzij Splashtop hebben behaald.

Hier is alles wat u moet weten over deze twee oplossingen. Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefperiode.

Mirroring360

De beste app voor het delen van schermen voor iPad. Spiegel draadloos het scherm van uw iPad (of een andere Mac, Windows, iOS, Android en Chromebook) naar uw Mac of Windows-computer zonder dat u kabels of kabels nodig heeft. Neem uw gedeelde scherm op en bewaar het voor later. Gebruik Mirroring360 Pro om uw Mac- of Windows-computerscherm te delen met maximaal 40 iPads tegelijk. Geweldig om lessen te delen met studenten met speciale behoeften! Ontdek meer.

Splashtop Classroom

De beste samenwerkingstool voor iPad. Deel uw desktop en applicaties met de iPads van uw student (en andere apparaten). Studenten kunnen verbinding maken met een eenvoudige QR-code. Eenmaal verbonden, kunnen leerlingen lesinhoud van hun eigen iPads bekijken, overnemen en aantekeningen maken voor de rest van de klas. Verander elke iPad in een interactief whiteboard met Splashtop Classroom. Ontdek meer.

Nog een opmerking

Zoals u misschien heeft gemerkt, zijn de producten van Splashtop niet alleen voor iPad. Mirroring360 en Splashtop Classroom zijn compatibel met de meeste Mac-, Windows-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaten. Dit maakt Splashtop perfect voor BYOD (Bring Your Own Device)-initiatieven.