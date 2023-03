Splashtop krijgt een A+ rating van Better Business Bureau

Splashtop is onlangs geaccrediteerd door het Better Business Bureau en heeft een beoordeling A+ gekregen.

Splashtop, de toonaangevende leverancier van oplossingen voor toegang en ondersteuning op afstand, is geaccrediteerd door het Better Business Bureau (BBB). Splashtop kreeg de accreditatie en een beoordeling A+ van het BBB, onder meer omdat een uitmuntende service een topprioriteit is sinds de oprichting van het bedrijf in 2006.

Alleen bedrijven die voldoen aan de hoge normen van het BBB en hun zakelijke gedragscode volgen, kunnen een accreditatie ontvangen. De gedragscode omvat beleid zoals eerlijke reclame, waarheidsgetrouwe weergave van producten/diensten, transparantie, het nakomen van beloften, responsiviteit, respect voor de privacy en handelen met integriteit. De zakelijke gedragscode dient om bedrijven te gidsen in hun omgang met klanten.

Naast de accreditatie volgend op een grondig beoordelingsproces, kreeg Splashtop ook een beoordeling A+ van de BBB (de hoogste beoordeling). De BBB kent beoordelingen toe over hoe bedrijven omgaan met klanten.

Een van de kernprincipes van Splashtop is uitmuntende service. Dankzij teams voor ondersteuning, verkoop en klantensucces in Californië, Japan, Taiwan en China kunnen klanten Splashtop gemakkelijk bereiken. Splashtop zet zich in om op een snelle, behulpzame en vriendelijke manier vragen en problemen van klanten te beantwoorden. Heel wat klanten zijn zelfs overgestapt van concurrerende producten naar Splashtop omwille van de superieure klantendienst van Splashtop.

De BBB-accreditatie en beoordeling A+ zijn een voorbeeld het streven van Splashtop naar uitmuntende service. Het Splashtop-team zal zich blijven concentreren op de best mogelijke klantervaring aan hun klanten. Splashtop remote desktop-oplossingen worden gebruikt door tienduizenden bedrijven en meer dan 20 miljoen gebruikers, goed voor meer dan 500 miljoen sessies tot op heden.

Lees meer over de oplossingen voor externe toegang en ondersteuning op afstand van Splashtop, en probeer ze zelf uit met een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard of verplichting vereist om een gratis proefperiode te starten.