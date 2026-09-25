Het up-to-date houden van toepassingen van derden op veel endpoints kan veel handmatig werk vergen. IT-teams moeten weten welke toepassingen zijn geïnstalleerd, vaststellen wanneer nieuwe versies beschikbaar komen, bepalen welke updates klaar zijn om uit te rollen en ervoor zorgen dat die updates de juiste apparaten bereiken.
Splashtop AEM helpt dit proces te automatiseren via Software Patch-beleid. IT-teams kunnen bepalen welke ondersteunde applicaties ze willen beheren, scans plannen voor beschikbare updates, bepalen wanneer goedgekeurde updates worden geïnstalleerd en kiezen of nieuwe versies automatisch moeten worden goedgekeurd of eerst moeten worden beoordeeld.
In deze handleiding lees je hoe je patching van applicaties van derden configureert met Splashtop AEM, het beleid toewijst aan beheerde endpoints en updatemogelijkheden bewaakt nadat het beleid is uitgerold.
Wat je nodig hebt voordat je patching van derden configureert
Je team moet Splashtop AEM hebben ingeschakeld om Software Patch te gebruiken.
De gebruiker die Software Patch-beleid configureert, moet een teameigenaar of admin zijn.
Beleid voor softwarepatches wordt gemaakt via Endpoint Policies, en beleid is platformspecifiek. Windows- en macOS-applicaties worden daarom beheerd via afzonderlijke beleidsregels.
Splashtop AEM onderhoudt lijsten met ondersteunde software voor beide platforms. Controleer voordat je een beleid rond een bepaalde applicatie opstelt of de applicatie in de catalogus met ondersteunde software staat.
Zo automatiseer je patchbeheer voor applicaties van derden met Splashtop AEM
Je kunt de onderstaande stappen volgen om je workflow voor het patchen van applicaties van derden te automatiseren:
1. Een endpointbeleid maken of selecteren
Ga in de Splashtop-webconsole naar Automation > Endpoint Policies.
Je kunt een nieuw beleid voor softwarepatching maken of een bestaand beleid bewerken dat ook andere endpointinstellingen beheert.
Bij het maken van een nieuw beleid configureer je:
Beleidsnaam
Beschrijving
Platform
Bovenliggend beleid, indien van toepassing
Of het beleid is ingeschakeld of uitgeschakeld
Windows- en macOS-beleidsregels worden afzonderlijk gemaakt. Beleidsovererving is ook beschikbaar, waardoor onderliggende beleidsregels instellingen van een bovenliggende beleidsregel kunnen overnemen en indien nodig afzonderlijke instellingen kunnen overschrijven.
Dat kan handig zijn wanneer meerdere groepen dezelfde basisconfiguratie voor patches moeten delen, maar verschillende applicatieselecties of implementatieschema's nodig hebben.
2. Configureer wanneer endpoints scannen op applicatie-updates
Open de instellingen voor Software Patch en configureer het scanschema.
Splashtop AEM ondersteunt een of meer vaste of terugkerende scanschema's. Een scan kan worden uitgevoerd:
Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
Het scanschema bepaalt wanneer de patchagent beheerde software controleert op nieuwe updatemogelijkheden.
Scannen en bijwerken zijn afzonderlijke onderdelen van de workflow. Het vinden van een beschikbare applicatie-update betekent niet per se dat Splashtop AEM die onmiddellijk zal installeren. Wat er vervolgens gebeurt, hangt af van de goedkeuringsinstellingen en het updateschema van de applicatie.
Met deze scheiding kun je regelmatig op updates controleren, terwijl de daadwerkelijke installaties beperkt blijven tot de onderhoudsvensters die passen bij jouw omgeving.
3. Stel het updateschema voor de applicatie in
Configureer vervolgens het Update Schedule.
Met deze instelling bepaal je wanneer de patchagent updatemogelijkheden installeert die de status Goedgekeurd hebben bereikt.
Een IT-team kan apparaten bijvoorbeeld vaak scannen op nieuw beschikbare toepassingsversies, terwijl installaties worden gepland voor een vastgestelde onderhoudsperiode.
Door deze schema's gescheiden te houden, krijg je inzicht in nieuw beschikbare updates voordat ze worden uitgerold en kunnen goedgekeurde patches volgens een consistent installatieritme worden toegepast.
4. Bepaal hoe nieuw toegevoegde computers moeten worden behandeld
De optie Nieuwe computer bepaalt wat er gebeurt wanneer een nieuw endpoint direct wordt toegevoegd aan een groep waaraan het Software Patch-beleid al is toegewezen.
Wanneer deze optie is ingeschakeld, kan de patchagent op de nieuw aangesloten computer direct een scan of update starten in plaats van te wachten tot het volgende geplande tijdstip.
Er is een belangrijk onderscheid voor apparaten die al worden beheerd. Een bestaande computer naar een groep verplaatsen nadat deze is toegevoegd, activeert deze onmiddellijke actie niet. Die computer volgt de eerstvolgende geconfigureerde scan- of updateschema.
Deze instelling kan helpen om nieuw uitgerolde endpoints sneller in de normale patchbeheerworkflow op te nemen.
5. Configureer het gedrag voor opnieuw opstarten wanneer dit vereist is
Voor sommige applicatie-updates moet het endpoint mogelijk opnieuw worden opgestart.
In het gedeelte Opties voor opnieuw opstarten kun je aangeven hoe de patchagent een herstart moet afhandelen wanneer die vereist is als onderdeel van het updateproces.
Configureer dit gedrag op basis van de endpoints die onder het beleid vallen en de manier waarop die apparaten worden gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld het juiste herstartgedrag voor een werkstation van een medewerker verschillen van het gedrag dat wordt gebruikt voor apparaten die tijdens een gepland onderhoudsvenster opnieuw kunnen opstarten.
6. Kies de applicaties die je wilt beheren
Zodra de algemene instellingen voor Software Patch zijn geconfigureerd, open je het tabblad Software.
Selecteer Software toevoegen om de applicaties te kiezen die door het beleid moeten worden beheerd. Meerdere applicaties kunnen worden geselecteerd uit de catalogus met ondersteunde software.
Hier verschuift het beleid van een algemeen patchschema naar een applicatiespecifieke workflow. Elke geselecteerde applicatie kan vervolgens eigen installatie- en goedkeuringsinstellingen hebben.
Een Windows-beleid kan bijvoorbeeld toepassingen beheren zoals Google Chrome, Zoom, 7-Zip, Adobe Reader, Visual Studio Code of andere toepassingen die zijn opgenomen in de huidige ondersteunde softwarecatalogus.
macOS gebruikt een eigen lijst met ondersteunde applicaties en een eigen platformspecifiek Endpoint Policy.
7. Kies of Splashtop AEM ontbrekende software moet installeren
Voor elke applicatie in het Software Patch-beleid kun je configureren of Splashtop AEM de applicatie moet installeren wanneer deze nog niet aanwezig is op een beheerde computer.
De instelling Installeren als niet aanwezig bepaalt dit gedrag.
Wanneer installatie is ingeschakeld, hangt de versie die wordt geïnstalleerd af van de andere applicatie-instellingen in het beleid.
Bijvoorbeeld:
Als een vooraf goedgekeurde versie is opgegeven, kan die goedgekeurde versie worden geïnstalleerd.
Als er geen vooraf goedgekeurde versie is, kan de meest recente beschikbare versie worden geïnstalleerd.
Als Install if not present is uitgeschakeld, slaat Splashtop AEM de installatie over op computers waarop de applicatie ontbreekt.
Hiermee kan dezelfde Software Patch-workflow updates beheren voor applicaties die al zijn geïnstalleerd, en ook installaties ondersteunen op endpoints waar de applicatie ontbreekt, wanneer dat gedrag is ingeschakeld.
8. Stel een vooraf goedgekeurde applicatieversie in
Met de instelling Vooraf goedgekeurde versie kun je een versie vastleggen die beheerde computers moeten bereiken.
Wanneer een scan een endpoint vindt waarop een oudere versie draait dan de vooraf goedgekeurde versie, kan Splashtop AEM een updatemogelijkheid maken voor de goedgekeurde versie.
Als bijvoorbeeld versie 0.9 is aangewezen als de vooraf goedgekeurde versie en een beheerd endpoint nog versie 0.8 gebruikt, kan de scan vaststellen dat de computer moet worden bijgewerkt naar de goedgekeurde versie.
Dit biedt een manier om een bekende applicatieversie vast te stellen waaraan apparaten moeten voldoen, zonder dat een beheerder dezelfde versie afzonderlijk voor elk endpoint hoeft goed te keuren.
9. Kies hoe nieuwe applicatieversies worden goedgekeurd
Software Patch bepaalt ook wat er gebeurt wanneer er een nieuwere versie beschikbaar komt nadat de versie al in het beleid is goedgekeurd.
De instelling Nieuwe versie goedkeuren kan een van de volgende gebruiken:
Automatisch: De nieuw ontdekte versie kan na de scan naar de workflow Goedgekeurd worden verplaatst.
Handmatig: De updatemogelijkheid gaat naar In behandeling, zodat een beheerder deze kan beoordelen voordat die wordt goedgekeurd of afgewezen.
Dit geeft IT-teams controle op applicatieniveau over hoeveel van het updateproces wordt geautomatiseerd.
Applicaties die geschikt zijn voor automatische goedkeuring kunnen met minder handmatige tussenkomst doorgaan in de patchworkflow. Applicaties die extra beoordeling vereisen, kunnen in behandeling blijven totdat een beheerder een beslissing neemt.
10. Wijs het beleid toe aan computers of groepen
Nadat je de applicaties en het updategedrag hebt geconfigureerd, wijs je het Endpoint Policy toe aan de computers die dit moeten volgen.
Ga naar Automation > Endpoint Policies, selecteer het beleid en kies Assign Group and Computer. Selecteer de juiste computergroep en wijs het beleid toe.
Je kunt beleid ook op twee andere manieren toewijzen:
Open de Eigenschappen van een afzonderlijke computer en selecteer een beleid.
Ga naar Management > Grouping, maak een computergroep aan of bewerk deze en wijs het juiste beleid toe.
Standaard volgt een afzonderlijke computer het groepsbeleid. Op een computer kan een ander beleid worden toegepast wanneer een uitzondering op de bredere groepsconfiguratie nodig is.
Hoe je updates van applicaties van derden monitort
Zodra het beleid actief is, biedt Splashtop AEM een gecentraliseerd overzicht van gedetecteerde applicatie-updates en hun huidige status.
Bekijk updatemogelijkheden in Software Patch
Zodra het beleid actief is, kunnen IT-teams het Splashtop Dashboard gebruiken voor dagelijkse zichtbaarheid in het patchen van applicaties van derden.
De widget Software Patch Overview toont de status van softwarepatches op alle beheerde endpoints. Beheerders kunnen op een status klikken om door te gaan naar de bijbehorende Software Patch-weergave wanneer een update nader moet worden beoordeeld of actie vereist.
Ga voor gedetailleerder beheer naar Management > Software Patch en selecteer vervolgens de Windows- of Mac Software Patch-weergave.
Splashtop AEM verwijst naar een ontdekte software-update als een updatemogelijkheid. Een updatemogelijkheid kan worden aangemaakt wanneer:
Een beheerde computer vindt tijdens een scan een nieuwe applicatieversie.
De vooraf goedgekeurde versie in een beleid verandert en de versie die momenteel op de computer is geïnstalleerd, is lager dan de nieuw goedgekeurde versie.
Elke updatemogelijkheid kan zich in een van vijf statussen bevinden:
In behandeling
Goedgekeurd
Mislukt
Geïnstalleerd
Afgewezen
Splashtop AEM houdt ook een overzicht bij van de statuswijzigingen van elke mogelijkheid, zodat beheerders de update gedurende de hele levenscyclus kunnen volgen.
Openstaande applicatie-updates bekijken
Het tabblad In behandeling bevat updatemogelijkheden waarvoor een beslissing van een beheerder nodig is.
Selecteer een kans en gebruik het menu Acties om:
Keur het goed
Wijs het af
Zodra een kans met de status In afwachting is goedgekeurd of afgewezen, gaat deze naar de bijbehorende status en keert deze niet terug naar In afwachting.
Dit is de workflow die wordt gebruikt wanneer de goedkeuringsinstelling voor nieuwe versies van een applicatie is geconfigureerd voor handmatige beoordeling.
Goedgekeurde applicatie-updates monitoren
Updates op het tabblad Approved zijn klaar om door het geconfigureerde updateschema te gaan.
Wanneer de geplande updatetijd aanbreekt, beginnen goedgekeurde kansen met updaten. Een beheerder kan een goedgekeurde kans nog steeds afwijzen voordat deze wordt geïnstalleerd.
Dit biedt een tijdsvenster tussen goedkeuring en geplande implementatie waarin een geplande update nog kan worden gestopt als de omstandigheden veranderen.
Controleer mislukte updates en probeer het opnieuw wanneer dat passend is
Als een update niet succesvol wordt voltooid, verschijnt de updatemogelijkheid in het tabblad Mislukt.
Van daaruit kan een beheerder:
Keur de update opnieuw goed
De update afwijzen
Door deze opnieuw goed te keuren, wordt de mogelijkheid teruggezet in de goedgekeurde workflow, zodat deze opnieuw kan worden geprobeerd volgens het toepasselijke updateproces.
Geïnstalleerde en afgewezen updates controleren
De status Geïnstalleerd geeft het einde van de levenscyclus van een updatekans aan. Er is geen verdere actie beschikbaar zodra de update deze status bereikt.
Updates die bewust zijn overgeslagen, verschijnen onder Afgewezen. Als de omstandigheden veranderen, kan een afgewezen kans later alsnog worden goedgekeurd, waardoor die naar het tabblad Goedgekeurd wordt verplaatst.
Samen geven deze statussen beheerders inzicht in updates die zijn voltooid en updates die bewust zijn tegengehouden.
Automatische en handmatige goedkeuringen van applicaties combineren
Verschillende applicaties hoeven niet dezelfde goedkeuringsworkflow te volgen.
Met Splashtop AEM kun je de applicatie-instellingen binnen een Software Patch-beleid gebruiken om te bepalen hoe elke applicatie moet worden behandeld.
Voor toepassingen waarbij je het prima vindt om nieuw beschikbare versies automatisch goed te keuren, kan Nieuwe versie goedkeuren op Auto worden ingesteld. Nieuw ontdekte versies kunnen dan naar de workflow Goedgekeurd gaan en wachten op het geconfigureerde updateschema.
Voor toepassingen die moeten worden beoordeeld voordat ze worden uitgerold, stel je het goedkeuringsgedrag in op Handmatig. Nieuwe updatemogelijkheden verschijnen in In behandeling, waar een beheerder ze kan goedkeuren of afwijzen.
Je kunt ook vooraf goedgekeurde versies gebruiken wanneer je wilt dat beheerde computers een specifieke applicatieversie bereiken.
De juiste mix hangt af van de applicaties die je beheert en van hoe je organisatie software-updates beoordeelt.
Hoe gefaseerde uitrol van applicaties werkt in Splashtop AEM
Splashtop AEM kan ook gefaseerde applicatie-implementaties ondersteunen.
Om een rollout in ringen te implementeren, maak je meerdere Software Patch-beleidsregels voor verschillende groepen computers en configureer je gespreide updateschema's.
Zo kan één groep goedgekeurde applicatie-updates eerder ontvangen, zodat IT tijd heeft om de uitrol te evalueren voordat een later beleid de updates toepast op een bredere set endpoints.
Deze workflow biedt meer controle over hoe snel een nieuwe applicatieversie in de hele omgeving wordt uitgerold.
Automatiseer patchbeheer voor applicaties van derden met Splashtop AEM
Patchbeheer voor applicaties van derden wordt eenvoudiger te beheren wanneer softwaredetectie, goedkeuringen, implementatietiming en opvolging deel uitmaken van een herhaalbare workflow.
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams kiezen welke ondersteunde applicaties ze willen beheren, bepalen of ontbrekende applicaties moeten worden geïnstalleerd, goedgekeurde versies vaststellen, bepalen hoe met nieuwe versies wordt omgegaan en plannen wanneer goedgekeurde updates worden uitgerold.
Na de uitrol biedt Software Patch een centrale plek om wachtende, goedgekeurde, mislukte, geïnstalleerde en afgewezen updatemogelijkheden te bekijken, zodat beheerders het overzicht behouden en kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is.
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