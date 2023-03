Acronis-gebruikers: laat uw klanten overal werken met veilige remote access en support

Acronis-gebruikers kunnen gebruikmaken van de Splashtop-integratie om ervoor te zorgen dat hun klanten veilig en productief thuis of waar dan kunnen werken.

In de afgelopen jaren hebben we een wereldwijde toename gezien van het aantal bedrijven dat hun werknemers in staat te stelt thuis te werken. Uit de statistieken blijkt dat de overgrote meerderheid van de bedrijven is overgestapt op werken op afstand en dat deze trend in de nabije toekomst zal aanhouden.

Uit een PwC-enquête bleek dat 72% van de organisaties in de toekomst een vorm van permanent werken op afstand plant. Splashtop en Acronis bevinden zich in een unieke positie om MSP's te helpen hun klanten in staat te stellen productief en veilig te blijven, ongeacht waar ze werken.

Acronis Cyber Protect Cloud en Splashtop: Better Together

Met Acronis Cyber Protect Cloud en Splashtop's better together-aanbod kunnen Acronis-partners zoals u gebruikmaken van één enkel platform om remote desktop-sessies te starten voor hun beheerde workloads. Los incidenten op, bied betrouwbare support en verhoog de efficiëntie door de noodzaak te elimineren om tussen meerdere tools te schakelen, allemaal vanuit de Acronis Cyber Protect Cloud-console.

Door de Acronis-integratie met Splashtop in te schakelen, kunt u:

Serviceverzoeken sneller uitvoeren

SLA's overtreffen

De algehele klanttevredenheid verhogen

U kunt erop vertrouwen dat uw klanten worden beschermd met een cybersecurityoplossing van wereldklasse. Acronis is de enige oplossing met één agent die cybersecurity, databescherming en beheer van huis uit integreert om data, endpoints en systemen te beschermen – nu gemakkelijk toegankelijk in het geval van een incident.

Zorg ervoor dat uw klanten overal veilig en productief blijven werken met Splashtop Enterprise

Of uw klanten nu thuis, op kantoor of onderweg werken, er wordt van u en uw team verwacht dat ze hetzelfde niveau van ondersteuning bieden. Stelt u zich eens voor dat u niet alleen de computers van uw klanten op afstand kunt beheren, maar ze tegelijkertijd ook remote access kunt bieden. Met Splashtop Enterprise kunt u dat en nog veel meer doen. Bovendien kunt u als Acronis-gebruiker eenvoudig remote access voor uw klanten inschakelen.

Zo kunt u aan de slag:

Installeer de Splashtop Business-app op het apparaat waarop de Acronis Cyber Protect-cloudconsole draait. Schakel integratie in met een enkele klik. Zoek naar de Splashtop-tile in het gedeelte 'Integraties' in de Acronis Cyber Protect Cloud-console. Druk op de knop 'inschakelen' en dat is alles - u bent klaar om uw klanten veilig hulp op afstand te bieden Start een remote desktopsessie naar een beheerd apparaat. Initieer onmiddellijke toegang met één klik tot al uw beheerde workloads. Klik eenvoudig op het apparaat en zoek Splashtop in de lijst met remote accesstools. Maak gebruik van de native functies van Splashtop tijdens de remote sessie. Profiteer van de krachtige functies van Splashtop, waaronder bestandsoverdracht, opnieuw opstarten op afstand, technician desktop sharing, chatten en meer.

De integratie werkt met Splashtop Business Access, SOS+10, SOS Unlimited, Splashtop Remote Support en Splashtop Enterprise. Gedetailleerde instructies zijn beschikbaar op het Acronis Solutions-portal.

De Acronis-integratie met Splashtop's hoogwaardige remote access-oplossing is ontworpen om uw mogelijkheden voor remote control te verbeteren, terwijl u profiteert van ongeëvenaard gebruiksgemak en automatisering. Deze integratie helpt MSP's ervoor te zorgen dat hun klanten productief en veilig blijven, of ze nu thuis of op kantoor werken.

Over Splashtop Onderneming

Splashtop Enterprise is een enterprise class remote computeraccess-oplossing en een remote supporttool. Gebruik onbeheerde, computertoegang op elk moment om werknemers en studenten in staat te stellen vanuit huis te werken of laat IT computers beheren en support bieden.

Splashtop Enterprise bevat ook on-demand quick supporttools voor Windows-, Mac-, Linux- en Android-apparaten plus realtime remote iOS-schermweergave, SSO/SAML-integratie en mogelijkheden voor remote computerbeheer.

Splashtop biedt Acronis-gebruikers een gratis proefperiode van 3 maanden van Splashtop Enterprise. Bezoek de Splashtop Enterprise-pagina voor meer informatie.

Probeer Splashtop Enterprise vandaag nog!

