Top 3 manieren waarop remote access de workflows van media en entertainment kan verbeteren

Werken op afstand is niets nieuws voor de media- en entertainmentindustrie (M&E). De M&E industrie was al lang voor de pandemie begonnen met het werken op afstand en is langzaamaan ook overgegaan naar IP-productie op afstand. Deze nieuwe, efficiëntere manier van werken voor M&E professionals is ontstaan omdat er een gebrek was aan gespecialiseerd talent, nieuwe technologie en de vraag naar op maat gemaakte content.

Of u nu een freelancer bent of een grote productiestudio, de mogelijkheid om overal toegang te hebben tot high-end werkcomputers, is de sleutel tot het snel kunnen produceren en leveren van content, dankzij maximale efficiëntie en lagere kosten.

In deze blogpost belichten wij drie manieren waarop u een veilige, hoogwaardige remote oplossing kunt gebruiken om uw media en entertainment workflows te verbeteren.

1. Ontketen uw creativiteit

Creatieve mensen hebben de vrijheid nodig om inspiratie te vinden in de wereld om hen heen en de kracht om die inspiratie om te zetten in video's, 3D-animaties, muziek, tv-programma's, games en meer.

Wanneer u het juiste idee krijgt, wilt u verbonden zijn met uw high-end werkcomputer, zodat u het tot leven kunt brengen. Met een veilige en hoogwaardige remote oplossing, zoals Splashtop, heeft u toegang tot deze bronnen zonder dat u daadwerkelijk in uw studio of kantoor hoeft te zijn.

Gebruik veilig u eigen device (ook tablets en smartphones) om op afstand verbinding te maken met uw workstation. Gebruik vervolgens alle resource-intensieve software, net alsof u daar bent. U kunt met de USB-omleidingsfunctie van Splashtop, zelfs op afstand toegang krijgen tot andere apparaten, zoals Wacom-tablets.

"Splashtop Enterprise stelt al onze mensen in staat om high-end werkcomputers op afstand te gebruiken vanuit hun thuiskantoor. Het team vindt het geweldig om gebruik te kunnen maken van [Wacom] pennen en tablets en software zoals de Adobe Suite, Maya en ToonBoom via de remote verbinding." - Andres Reyes, Chief Technology Officer bij Boxel Studio

2. Til de productiviteit naar een hoger niveau

In de media & entertainmentsector is de concurrentie hevig en evolueren de bedrijfsmodellen voortdurend rond de veranderende vraag van de consument. Productiebedrijven moeten meer doen met minder, in een veel sneller tempo.

De mogelijkheid om vanaf elk apparaat en overal veilig in te loggen op krachtige werkcomputers, zorgt voor een efficiënter gebruik van tijd en middelen, waardoor de productiviteit toeneemt.

Mensen die werken aan producties kunnen de kracht van 4K streaming met 60 fps benutten om projecten te bewerken, animeren, synchroniseren of te renderen wanneer het hun uitkomt, dankzij de toegang tot alle software vanaf hun persoonlijke apparaten.

Ondertussen kunnen productiestudio's veilig remote sessies met verschillende gebruikers plannen, om het rendement van creatieve activa te maximaliseren.

"Met Splashtop ervaren onze redacteuren weinig tot geen vertraging, net alsof ze op kantoor zijn. Het op afstand bedienen is gemakkelijk en gebruiksvriendelijk." - Mike Marsh, IT Manager bij Warner Bros. International Television Production, Nieuw-Zeeland.

3. Doorbreek geografische barrières en maak samenwerking tussen talenten mogelijk

Hoogopgeleide professionals zijn niet alleen dungezaaid, maar kunnen ook aan de andere kant van de wereld wonen. Cloud en on-prem remote oplossingen geven u toegang tot een veel grotere talentenpool, waardoor professionals naadloos kunnen samenwerken, ongeacht hun locatie.

Ze kunnen inloggen op dezelfde werkcomputer en op afstand werken met hun eigen apparaten, terwijl ze hun werk rechtstreeks opslaan op de machine waarmee ze verbinding hebben. Dit maakt een veel soepeler en veiliger productieproces mogelijk, vooral wanneer meerdere creatieven aan hetzelfde project moeten bijdragen.

Door een optie voor werken op afstand aan te bieden, kon Boxel Studio internationaal werven zonder verhuiskosten te betalen. CTO, Andres Reyes zei, "Nu bieden we betere salarissen, omdat die besparingen kunnen worden gespreid over het personeel. Het is een van de grootste efficiëntieverbeteringen die we met Splashtop hebben ervaren."

Succesverhalen uit de media en entertainmentsector

"[Dankzij Splashtop] is de studio nooit minder gaan presteren, zelfs niet tijdens de lockdowns. Het gaat om consistentie en bedrijfscontinuïteit, ongeacht in welk deel van de wereld men zich bevindt." - Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio

Wilt u weten hoe andere M&E-bedrijven, waaronder Adobe, met succes de snelheid en efficiëntie hebben verhoogd met behulp van Splashtop Remote Access? Bekijk onze meest recente Case Studies of kom meer te weten over onze Remote Solutions voor Media en Entertainment.