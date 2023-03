Boxel Studio gebruikt Splashtop om artiesten overal productief te kunnen laten werken

Boxel Studio was al voordat de pandemie toesloeg gestart met een protocol, genaamd 'in-studio home office', dat erop gericht is werknemers in staat te stellen zonder compromissen thuis te werken. Het doel was om een betere balans tussen werk en privé te bereiken en medewerkers de flexibiliteit te geven om overal te kunnen werken.

Boxel Studio gebruikt een combinatie van PC's en Macs. Ze hebben een zeer solide infrastructuur en high-end workstations met meer dan 120 gig RAM, grafische kaarten zoals Quadro RTX 8000 en andere hardware. Op deze workstations draait software als Maya, Nuke, de Adobe Suite, animatiesoftware als Toon Boom, modelleersoftware als Modo en vele andere.

De vraag die Reyes bezighield was: "Hoe kunnen we onze kunstenaars, medewerkers en andere teamleden in staat stellen thuis te werken en toch toegang te krijgen tot onze beveiligde infrastructuur en gespecialiseerde workstations?".

Reyes en zijn team probeerden vele remote accessoplossingen uit. Ze vonden dat ze weliswaar allemaal erg goed waren, maar dat hun focus meer leek te liggen op IT-afdelingen die remote support bieden dan op het leveren van een prettige gebruikerservaring. In sommige gevallen werkten de latency en videocompressie niet goed. Ze probeerden ook op hardware gebaseerde oplossingen, die sterk afhankelijk waren van de afstand. Als de computer en de kunstenaar erg ver verwijderd waren van de plaats waar ze moesten inloggen, ondervonden ze een zeer hoge latency.

Een andere belangrijke overweging was de security. Boxel Studio heeft meerdere certificeringen om samen te werken met grote bekende studio's. De zorg was dat, om welke reden dan ook, een deel van de content waaraan ze werkten gestolen zou worden. Reyes legde uit: "In de media- en entertainmentindustrie werken we met een ongrijpbaar, digitaal, waardevol stuk content dat uiteindelijk zal worden verspreid over bioscopen, traditionele uitzendingen, kabel of OTT (over-the-top) mediadiensten zoals Netflix, Amazon, Disney+, HBOMax, Paramount+ en HULU. En dat is van grote waarde. Het is dus niet goed als die content voor de eigenlijke commerciële lancering naar buiten komt." Ze hadden een remote accessoplossing nodig die zou voldoen aan hun beveiligingseisen en hen zou helpen hun gegevens te beschermen in een hybride kantooromgeving.

Tijdens het zoeken naar verschillende opties kwamen Reyes en zijn team Splashtop tegen. Het had uitstekende recensies op forums en veel andere professionals waren er lovend over. Dus probeerden ze Splashtop. Reyes zei: "De reden dat Splashtop onze oplossing werd, is omdat het heel goed afgerond en goed doordacht is. Het heeft ook nog eens veel krachtige IT-tools.”