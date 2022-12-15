Boxel Studio gebruikt Splashtop om artiesten overal productief te kunnen laten werken
Een hybride werkplek, mogelijk gemaakt door hoogwaardige remote access, verbetert de productiviteit en de balans tussen werk en privé
Samenvatting
Boxel Studio was vastbesloten om een flexibele werkplek voor haar werknemers te implementeren om de balans tussen werk en privé te verbeteren, zonder concessies te doen aan de productiviteit. Na het testen van meerdere remote access-oplossingen, koos Boxel Studio voor Splashtop om hun artiesten in staat te stellen op afstand toegang te krijgen tot hoogwaardige computers en software om overal, net als echt, in de studio te kunnen werken. De IT-afdeling kon hetzelfde platform ook gebruiken om computers heel effectief te ondersteunen, waardoor het handmatige werk met 80% werd verminderd Met Splashtop verhoogde Boxel Studio de tevredenheid en productiviteit van zijn werknemers, terwijl de kosten van zijn wereldwijde personeelsbestand daalden. Andres Reyes, Chief Technology Officer bij Boxel Studio, deelt zijn ervaring en die van zijn team.
Van Boxel Studio
We hebben Splashtop geïmplementeerd en we kregen meteen e-mails van onze artiesten - Wow, dit is geweldig, nu kan ik echt werken, ik kan mijn werk echt gedaan krijgen. Dus je krijgt die gebruikerstevredenheid.
-Andres Reyes, Chief Technology Officer
De uitdaging: een veilige, hoogwaardige remote access-oplossing vinden
Boxel Studio was al voordat de pandemie toesloeg gestart met een protocol, genaamd 'in-studio home office', dat erop gericht is werknemers in staat te stellen zonder compromissen thuis te werken. Het doel was om een betere balans tussen werk en privé te bereiken en medewerkers de flexibiliteit te geven om overal te kunnen werken.
Boxel Studio gebruikt een combinatie van PC's en Macs. Ze hebben een zeer solide infrastructuur en high-end workstations met meer dan 120 gig RAM, grafische kaarten zoals Quadro RTX 8000 en andere hardware. Op deze workstations draait software als Maya, Nuke, de Adobe Suite, animatiesoftware als Toon Boom, modelleersoftware als Modo en vele andere.
De vraag die Reyes bezighield was: "Hoe kunnen we onze kunstenaars, medewerkers en andere teamleden in staat stellen thuis te werken en toch toegang te krijgen tot onze beveiligde infrastructuur en gespecialiseerde workstations?".
Reyes en zijn team probeerden vele remote accessoplossingen uit. Ze vonden dat ze weliswaar allemaal erg goed waren, maar dat hun focus meer leek te liggen op IT-afdelingen die remote support bieden dan op het leveren van een prettige gebruikerservaring. In sommige gevallen werkten de latency en videocompressie niet goed. Ze probeerden ook op hardware gebaseerde oplossingen, die sterk afhankelijk waren van de afstand. Als de computer en de kunstenaar erg ver verwijderd waren van de plaats waar ze moesten inloggen, ondervonden ze een zeer hoge latency.
Een andere belangrijke overweging was de security. Boxel Studio heeft meerdere certificeringen om samen te werken met grote bekende studio's. De zorg was dat, om welke reden dan ook, een deel van de content waaraan ze werkten gestolen zou worden. Reyes legde uit: "In de media- en entertainmentindustrie werken we met een ongrijpbaar, digitaal, waardevol stuk content dat uiteindelijk zal worden verspreid over bioscopen, traditionele uitzendingen, kabel of OTT (over-the-top) mediadiensten zoals Netflix, Amazon, Disney+, HBOMax, Paramount+ en HULU. En dat is van grote waarde. Het is dus niet goed als die content voor de eigenlijke commerciële lancering naar buiten komt." Ze hadden een remote accessoplossing nodig die zou voldoen aan hun beveiligingseisen en hen zou helpen hun gegevens te beschermen in een hybride kantooromgeving.
Tijdens het zoeken naar verschillende opties kwamen Reyes en zijn team Splashtop tegen. Het had uitstekende recensies op forums en veel andere professionals waren er lovend over. Dus probeerden ze Splashtop. Reyes zei: "De reden dat Splashtop onze oplossing werd, is omdat het heel goed afgerond en goed doordacht is. Het heeft ook nog eens veel krachtige IT-tools.”
De oplossing: Boxel Studio vindt met Splashtop een gebruiksvriendelijke oplossing met solide beveiliging en superieure UX.
De medewerkers van Boxel Studio kunnen hun eigen persoonlijke computers gebruiken om veilig in te loggen op externe high-end workstations met behulp van Splashtop. In de meeste gevallen krijgen medewerkers een kleiner systeem (een thin client, beeldschermen, toetsenbord, muis en tablet) dat de nodige capaciteit heeft om op afstand verbinding te maken en gebruik te maken van de high-end workstations van de studio. Hieronder staan de belangrijkste redenen waarom Boxel Studio Splashtop koos als hun remote access technologiepartner:
Gebruiksgemak en gebruikerservaring
Reyes: "We hadden altijd het gevoel dat jullie vanaf het begin al een zeer solide gebruikerservaring hadden, van de proefperiode, tot aan de daadwerkelijke aanschaf van een licentie. Het is gewoon een prettige ervaring zonder gedoe. De implementatie van Splashtop ging heel snel en gemakkelijk, gewoon magie! Alles is eenvoudig - wilt u meer gebruikers toevoegen? Klik klik, super simpel!” Reyes zegt verder: “Bij de andere oplossingen die we probeerden, zeiden gebruikers: het is te rommelig, te traag, dit is niet wat ik wilde, enzovoort. We hebben Splashtop geïmplementeerd en we kregen meteen e-mails van onze artiesten - Wow, dit is geweldig, nu kan ik echt werken, ik kan mijn werk echt gedaan krijgen. Dus je krijgt die gebruikerstevredenheid.”
Performance
Met Splashtop ervoer Boxel Studio consequent snelle verbindingen en een bijna niet gecomprimeerd gevoel. Omdat het een cloud-gebaseerd systeem is, waren de prestaties niet afhankelijk van de point-to-point afstand van de gebruiker en de remote computer. Andres zegt: "Onze artiesten en producenten moeten deadlines halen en voldoen aan quota van minuten animatie, frames tot composiet en modellen om te voltooien. We wilden een manier bedenken om de productiviteit te verhogen en tegelijkertijd het scenario werk-privé in evenwicht te houden. Voor ons is het een overwinning dat de artiesten twee of drie dagen per week vanuit huis kunnen werken, zonder dat hun resultaten worden beïnvloed!"
Veiligheid
Andres zegt: "Ik wil dit graag benadrukken: Splashtop is zo veilig! Je hebt een back-end voor de beheerders met twee-factor-authenticatie, je kunt gebruikers toestaan bestanden te verslepen, een USB-stick te gebruiken, te kopiëren-plakken enz. Echt, het is super, super veilig."
Wacom tablet ondersteuning
Boxel Studio kunstenaars maken gebruik van de USB Device Redirection functie van Splashtop om hun eigen lokale Wacom pentablet te gebruiken tijdens de remote verbinding.
IT-supportmogelijkheden
Aanvankelijk gebruikte Boxel Studio Splashtop alleen voor remote access. Maar toen ze upgraden naar Splashtop Enterprise (vanuit Splashtop Remote Access Pro), kregen ze ook remote supportmogelijkheden. Andres vertelt: "Splashtop Enterprise, en ik overdrijf niet, heeft 80% van de handmatige werklast van onze IT-afdeling weggenomen." Voorheen had het IT-team eigen systemen om werkstations te beheren op de afdeling die modeling, rigging, animatie, compositing en meer van dat soort werk deed. Met Splashtop Enterprise maken ze images en groepen aan en beheren ze die computers digitaal. "Nu kunnen ze alle updates voor alle computers op deze datum, op dit uur, beheren en zelfs plannen. Het wordt in één keer naar al die computers gestuurd. Splashtop is HET onderhoudsplatform geworden voor alle werkstations in de studio," legt Reyes uit.
Klantenservice
Reyes zegt: "Jullie hebben uitstekende support. Jullie hebben ons proactief gebeld - wat kunnen we nog meer doen om je te ondersteunen en deze ervaring beter te maken? Wij beschouwen jullie als onze technologiepartner. Jullie hebben het ons heel, heel gemakkelijk gemaakt om de best mogelijke ervaring te hebben. We zijn superblij met het type ondersteuning dat Splashtop heeft geboden."
Resultaten: Een hybride kantoor met verhoogde winstgevendheid en werknemerstevredenheid
Vier maanden voordat de pandemie toesloeg, had Boxel Studio al het 'in-studio home office'-protocol geactiveerd en werkten medewerkers op afstand. Reyes zei: “We zijn nooit gestopt, zelfs niet tijdens de lockdown. We hebben de afgesproken deadlines kunnen halen voor producties die we al hadden. De prestaties van de studio zijn nooit minder geworden. Het gaat om consistentie en bedrijfscontinuïteit, in welk deel van de wereld je je ook bevindt.”
Vóór Splashtop stond Boxel Studio voor enkele uitdagingen bij de werving. Ze hadden hoge kosten om creatief personeel uit andere delen van de wereld - India, Argentinië, Spanje, Italië, de VS en Canada - te verhuizen en ze allemaal onder één dak te brengen. Nu kunnen ze contracten aanbieden aan mensen in elk deel van de wereld zonder verhuiskosten. Die besparingen worden verdeeld over kunstenaars en medewerkers. Reyes concludeerde: "We kunnen nu betere salarissen bieden omdat een deel van die besparingen (de verhuiskosten) over het personeel kan worden verdeeld. Dit is waar Splashtop heel veel efficiëntie brengt."
Boxel Studio implementeerde met Splashtop succesvol een productieve, flexibele werkplek met verhoogde medewerkerstevredenheid en kostenbesparingen.
Details
Over Boxel Studio
Boxel Studio is een toonaangevend VFX- en animatiebedrijf, gevestigd in Tijuana. Het is gespecialiseerd in high-end oplossingen voor de visuele contentindustrie. Toegewijd aan de beste combinatie van fotorealisme en de CG-wereld, creëert Boxel Studio memorabele beelden, waarbij technologie en animatie samensmelten om mensen met hun verhalen te raken.