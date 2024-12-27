Splashtop Enterprise con SplashApp
Guarda il video dimostrativo per scoprire quanto sia facile accedere da remoto alle tue app e ai tuoi dati con Splashtop Enterprise
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Il modo più semplice e veloce per accedere a tutte le tue app e ai tuoi dati su qualsiasi dispositivo, mentre accedi da remoto alla tua postazione di lavoro principale. Splashtop offre un accesso al desktop e alle applicazioni con prestazioni eccellenti da PC/Mac, server e cloud. È la soluzione più economica rispetto a VDI e RDP.
Ulteriori informazioni su Splashtop Enterprise.
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