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Splashtop Enterprise con SplashApp

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Il modo più semplice e veloce per accedere a tutte le tue app e ai tuoi dati su qualsiasi dispositivo, mentre accedi da remoto alla tua postazione di lavoro principale. Splashtop offre un accesso al desktop e alle applicazioni con prestazioni eccellenti da PC/Mac, server e cloud. È la soluzione più economica rispetto a VDI e RDP.

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