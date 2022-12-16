Splashtop Classroom migliora il coinvolgimento
Splashtop Classroom permette agli insegnanti di condividere il proprio desktop e le applicazioni con i dispositivi degli studenti
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Una volta collegati a Splashtop Classroom, gli studenti possono visualizzare, controllare e annotare i contenuti delle lezioni direttamente dal loro dispositivo mobile. Splashtop Classroom è perfetto per gli insegnanti e i docenti che vogliono coinvolgere tutta la classe.
Splashtop Classroom include ora un'opzione basata sul cloud per le scuole e gli insegnanti che non possono installare la nostra soluzione on-premises; supporta lo streaming audio insieme allo schermo e consente a più studenti di controllare la lezione direttamente sul proprio dispositivo senza allontanarsi dalla propria postazione.
Disponiamo anche di Splashtop Mirroring360, che consente di effettuare il mirroring dello schermo di un Chromebook, di un iPad/iPhone o di un Windows/Mac con il computer. Se Mirroring360 viene utilizzato in combinazione con Splashtop Classroom, lo schermo del dispositivo in mirroring può essere condiviso con tutti i dispositivi (locali o remoti), compresi altri iPad, Android, PC, Mac e Chromebook.