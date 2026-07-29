Splashtalks: Aggiornamento sul lancio dei prodotti dell'estate 2026 con Phil Sheu
Ti aspettiamo per un'anteprima esclusiva della nuova linea di prodotti estivi di Splashtop, con Phil Sheu, CTO e cofondatore di Splashtop.
In qualità di mente tecnologica alla base dell'innovazione di Splashtop, Phil spiegherà in che modo i nostri ultimi sviluppi stiano ridefinendo l'accesso remoto, l'assistenza, la gestione degli endpoint e la sicurezza. Scopri nel dettaglio le tecnologie che guidano l'evoluzione della nostra piattaforma e l'impatto di queste novità per la tua squadra e la tua azienda.
Scopri in anteprima le ultime innovazioni pensate per aiutarti a risparmiare tempo, ridurre i rischi e migliorare la produttività con meno risorse:
Riepilogo dello stato dei dispositivi per consentire ai team IT di valutare rapidamente le versioni del sistema operativo, la crittografia dei dischi, la sicurezza degli endpoint, lo stato del firewall e altro ancora.
Una maggiore integrazione tra SentinelOne e le soluzioni AV/EDR per migliorare la protezione degli endpoint e ottimizzare le operazioni di sicurezza, insieme a un’esperienza di acquisto online più fluida per semplificare le procedure di approvvigionamento.
Flussi di lavoro più veloci per proteggere gli endpoint, con visibilità sulle KB di Windows o sulle versioni di macOS necessarie per risolvere le vulnerabilità e applicare immediatamente le patch.
Funzionalità avanzate di filtraggio e reportistica che rendono più facile individuare informazioni utili e supportano la reportistica di conformità.
Implementazioni delle tecnologie di intelligenza artificiale volte a ridurre il lavoro manuale, grazie all'individuazione e alla sintesi delle informazioni fondamentali necessarie per prendere decisioni chiave.
Accesso ottimizzato in base al dispositivo e funzionalità PKI nel cloud con Foxpass, per controlli di autenticazione più efficaci, integrazioni MDM ampliate, maggiore visibilità e un supporto più esteso alla gestione degli accessi basata su certificati.
Non perdere l'occasione di scoprire in anteprima cosa ti aspetta. Iscriviti oggi stesso e rendi più efficienti le tue operazioni IT per questa estate.