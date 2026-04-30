Splashtalks: Aggiornamento sul lancio dei prodotti della primavera 2026
Partecipa all'anteprima esclusiva della presentazione dei prodotti primaverili di Splashtop, con un intervento di Thomas Deng, cofondatore e vicepresidente esecutivo della gestione prodotti.
Thomas è a capo dei reparti di sviluppo prodotti, ingegneria e operazioni di Splashtop e ci spiegherà in che modo l'innovazione incentrata sul cliente determina la nostra strategia; inoltre, illustrerà come continuiamo a rafforzare il rapporto di fiducia con la comunità IT e spiegherà come i feedback dei clienti influenzino direttamente i nostri prossimi progetti.
Inoltre, in questa sessione di 30 minuti, potrai vedere in tempo reale nuovi potenti miglioramenti creati per automatizzare le attività di routine, semplificare la conformità e gestire gli endpoint con maggiore efficienza.
Integrazione con SentinelOne: potenzia le tue operazioni di sicurezza grazie alla perfetta integrazione con le soluzioni di sicurezza degli endpoint di SentinelOne, per una risposta più rapida alle minacce e una gestione più semplice dell'acquisto e della gestione degli strumenti di sicurezza.
Scripting più intelligente e semplice: i nuovi flussi di lavoro semplificati consentono una manutenzione ordinaria e una risoluzione dei problemi più rapide e intuitive, affinché il team possa ottenere maggiori risultati in meno tempo.
Etichettatura avanzata degli endpoint: ottieni un controllo più dettagliato grazie all'etichettatura degli endpoint, per migliorare l'organizzazione, il raggruppamento e la gestione efficiente su larga scala.
Miglioramenti basati sull'intelligenza artificiale: ricevi un'assistenza più rapida sui prodotti quando ne hai bisogno, approfondimenti più dettagliati sulla qualità delle patch e strumenti intelligenti progettati per favorire un processo decisionale più efficace.
Non perdere l'occasione di ascoltare direttamente i vertici di Splashtop e scopri in anteprima le ultime novità.