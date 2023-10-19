Soluzioni di accesso sicuro e assistenza IT per gli istituti scolastici
Unisciti a noi per una panoramica formativa sulle soluzioni IT complete che Splashtop offre per il viaggio digitale protetto della tua scuola.
In questa interessante chiacchierata, gli esperti di prodotti Splashtop condivideranno:
In che modo l'accesso sicuro, il supporto remoto IT e le soluzioni di autenticazione Wi-Fi consentono esperienze di apprendimento digitale di successo.
Esempi reali di istituti scolastici che sfruttano le soluzioni di Splashtop
Domande e risposte interattive: partecipa all'incontro con i nostri esperti per discutere delle sfide specifiche che il tuo team IT sta affrontando durante l'implementazione e il supporto di un ambiente di apprendimento sicuro.
Secure Access & IT Support Solutions for Educational Institutions Video