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Soluzioni di accesso sicuro e assistenza IT per gli istituti scolastici

Unisciti a noi per una panoramica formativa sulle soluzioni IT complete che Splashtop offre per il viaggio digitale protetto della tua scuola.

In questa interessante chiacchierata, gli esperti di prodotti Splashtop condivideranno:

  • In che modo l'accesso sicuro, il supporto remoto IT e le soluzioni di autenticazione Wi-Fi consentono esperienze di apprendimento digitale di successo.

  • Esempi reali di istituti scolastici che sfruttano le soluzioni di Splashtop

  • Domande e risposte interattive: partecipa all'incontro con i nostri esperti per discutere delle sfide specifiche che il tuo team IT sta affrontando durante l'implementazione e il supporto di un ambiente di apprendimento sicuro.


Secure Access & IT Support Solutions for Educational Institutions Video
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