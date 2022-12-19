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I segreti della vendita: domande e risposte sulle licenze per il lavoro da casa

Scopri perché le "licenze per il lavoro da casa" rappresentano un'importante fonte di guadagno per gli MSP

In questo webinar, ospitato da Splashtop e Syncro, imparerai perché le "Licenze di lavoro da casa" costituiscono un'importante fonte di entrate per gli MSP nella situazione lavorativa di oggi, oltre alle best practice per consentire ai clienti di raggiungere l'eccellenza mentre lavorano da remoto.
 

Splashtop + Syncro: Secrets of Selling: Work From Home Licenses Q&A
Splashtop + Syncro: Secrets of Selling: Work From Home Licenses Q&A