Il supporto remoto: le tendenze che influenzano il business nel 2022
Presentiamo la nostra ultima ricerca condotta con 1000 decision maker nel settore IT aziendali.
In questo pranzo virtuale imparerai a conoscere le principali tendenze dell'assistenza remota nel 2022 individuate dal nostro studio su oltre 1.000 leader IT. Scopri come i professionisti IT possono supportare in modo sicuro una forza lavoro remota/distribuita da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo o piattaforma.
Remote Support Trends Affecting Business in 2022