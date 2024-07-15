Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
IT department member learning about the latest remote support trends affecting business

Il supporto remoto: le tendenze che influenzano il business nel 2022

Presentiamo la nostra ultima ricerca condotta con 1000 decision maker nel settore IT aziendali.

In questo pranzo virtuale imparerai a conoscere le principali tendenze dell'assistenza remota nel 2022 individuate dal nostro studio su oltre 1.000 leader IT. Scopri come i professionisti IT possono supportare in modo sicuro una forza lavoro remota/distribuita da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo o piattaforma.

Remote Support Trends Affecting Business in 2022
Remote Support Trends Affecting Business in 2022