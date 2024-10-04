Splashtop Quick Setup Guide

Guida all'installazione rapida di Splashtop
Guida all'installazione rapida di Splashtop
Installa l'applicazione Splashtop Business sui dispositivi che desideri utilizzare per collegarti in remoto.
Scarica l'applicazione Business qui. Dopo il download, clicca sul file per avviare l'installazione.
Una volta installata, apri l'applicazione. Nota: durante ogni primo accesso, è richiesta la verifica del dispositivo. Dopo l'esito positivo della verifica, riapri l'applicazione Business.
Installa Splashtop Streamer sui dispositivi che desideri raggiungere in remoto.
Accedi al portale di amministrazione e clicca su "Aggiungi computer". Copia il link per il download dello Streamer e invialo ai computer che desideri raggiungere in remoto.
Su questi computer, apri il link per scaricare, installare ed eseguire lo Streamer. Quindi, clicca su "OK" per concedere le autorizzazioni di accesso.
Connettiti ai tuoi dispositivi remoti:
Apri l'applicazione Business sul dispositivo che desideri utilizzare per collegarti in remoto.
Vedrai un elenco di computer in cui è stato installato lo Streamer. Clicca sul computer desiderato per stabilire una connessione remota.