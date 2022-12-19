Supporto remoto facile e veloce in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
28 aprile 2021
Ascolta Victor Chin, direttore dei prodotti di Splashtop, e gli esperti del settore dell'istruzione dell'Austin Community College, della Kansas State University, della Loyola University Chicago e di Freshworks, che discuteranno delle procedure ottimali e degli strumenti che ti aiuteranno a garantire sempre un'esperienza di supporto vincente per i tuoi studenti e docenti.
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