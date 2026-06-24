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Aumenta l'efficienza IT con la console web di Splashtop

Partecipa a questa sessione dal vivo di 30 minuti per scoprire come ottimizzare la gestione del team, la sicurezza e l'efficienza IT utilizzando la console web di Splashtop.

Imparerai a:

  • Organizzare il tuo team e i tuoi endpoint per una gestione efficiente su larga scala

  • Risolvere i problemi più velocemente con azioni in background

  • Rafforzare la sicurezza e garantire la visibilità in tutto il tuo ambiente

  • Automatizzare e sfruttare funzionalità di gestione avanzate con Splashtop AEM