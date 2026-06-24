Aumenta l'efficienza IT con la console web di Splashtop
Partecipa a questa sessione dal vivo di 30 minuti per scoprire come ottimizzare la gestione del team, la sicurezza e l'efficienza IT utilizzando la console web di Splashtop.
Imparerai a:
Organizzare il tuo team e i tuoi endpoint per una gestione efficiente su larga scala
Risolvere i problemi più velocemente con azioni in background
Rafforzare la sicurezza e garantire la visibilità in tutto il tuo ambiente
Automatizzare e sfruttare funzionalità di gestione avanzate con Splashtop AEM